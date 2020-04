Corona-Krise: Heil erwägt höheres Kurzarbeitergeld

Auch Forscher fordern Aufstockung

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwägt Erhöhung des Kurzarbeitergeldes

Das Kurzarbeitergeld ist in der Corona-Krise zentral - etliche Firmen meldeten Kurzarbeit an. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SDP) will die Beschäftigten nun vor zu harten Verlusten schützen.