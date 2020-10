Bundespräsident Steinmeier in Quarantäne - Enge Kontaktperson infiziert

Nun wird auch das Staatsoberhaupt zunächst im Homeoffice arbeiten müssen: Bundespräsident Steinmeier hat sich in Quarantäne begeben, weil er Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte.

Berlin - Das Coronavirus macht auch vor dem Schloss Bellevue nicht halt. Am Samstag hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Quarantäne begeben. Wie eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes in Berlin mitteilte, ist ein Personenschützer des Staatsoberhauptes positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Bei dem Mann aus dem Kommando des Bundeskriminalamtes handele es sich um eine Kontaktperson ersten Grades. Steinmeier habe sich nun selbst einem Corona-Test* unterzogen, das erste Ergebnis liege aber noch nicht vor, sagte die Sprecherin am Samstagnachmittag.

Corona im Umfeld von Steinmeier: Quarantäne beeinflusst Terminplan des Bundespräsidenten

Der Bundespräsident wollte an diesem Sonntag zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse eigentlich den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche verleihen. Die Verleihung finde laut Bundespräsidialamt trotzdem statt.

Ende März hatte sich auch Kanzlerin Angela Merkel* vorsorglich für knapp zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben, weil sie Kontakt mit einem infizierten Arzt hatte. In dieser Zeit hatte sie drei Corona-Tests machen lassen, die jedoch alle negativ waren. (dpa/cibo)