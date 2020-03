Während Corona-Krise: Thai Kini residiert in Garmischer Luxushotel - samt Hofstaat

König Maha Vajiralongkorn: Wohnt derzeit in einem Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen.

Maha Vajiralongkorn, König von Thailand, wohnt trotz Coronavirus-Krise aktuell in einem Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen. Auch seinen Hofstaat hat er dabei und macht mit ihm Ausflüge.

Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun oder Rama X., König von Thailand, wohnt trotz Coronavirus-Krise aktuell in einem Luxushotel nahe Garmisch-Partenkirchen.

Auch sein Hofstaat ist offenbar aktuell in dem Hotel untergebracht.

Laut Medienberichten haben die Behörden damit kein Problem.

Garmisch-Partenkirchen - In Garmisch-Partenkirchen staunt man aktuell nicht schlecht. Eigentlich herrschen wegen der Coronavirus*-Krise strenge Ausgangsbeschränkungen in Bayern*. Trotzdem bewohnt aktuell der König von Thailand, Maha Vajiralongkorn oder Rama X., samt Hofstaat das Grandhotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkichen.

Laut Bild+ macht der Thai Kini auch Ausflüge mitsamt seinem Hofstaat. Alles Dinge, von denen Bürgern eigentlich gerade vehement abgeraten wird- bzw. die unter Strafe verboten sind.

Thai König Rama X. in Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen: Juristischer Kniff macht Aufenthalt möglich

Laut Bild ist das juristisch deshalb möglich, weil das Hotel kurzerhand zum Wohnhaus umgewidmet wurde. Ferner seien Hofstaat, Harem (angeblich wohnen rund 20 Frauen mit im Hotel) und König quasi ein Hausstand und dürften deshalb auch gemeinsam wohnen oder ausgehen.

Eine Anfrage unserer Redaktion bei der Pressestelle des Landratsamts sowie beim Hotel Sonnenbichl ist gestellt. Wir rechnen in Kürze mit Antwort und einem Update.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Thai Kini im Hotel Sonnenbichl residiert.

