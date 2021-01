Paukenschlag im Impf-Chaos: Merkel „entmachtet“ jetzt Spahn - nächster Mini-Corona-Gipfel schon morgen

Alles im Plan? So sieht Jens Spahn die Impf-Lage in Deutschland. Die Kanzlerin sieht es offenbar anders - sie macht das Problem nun zur Chefsache.

. Gesundheitsminister Jens Spahn verteidigt sich. Doch auch Kanzlerin Angela Merkel sieht offenbar Verbesserungsbedarf. Sie hat das Problem nun zur Chefsache erklärt.

Berlin - Große - vielleicht zu große - Hoffnungen hat Deutschland in die Corona-Impfungen gesteckt. Seit Tagen wird über den langsamen Fortschritt der Immunisierung im Land gestritten. Auch wenn Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zuletzt breite Rückendeckung aus der eigenen Partei erfuhr: Kanzlerin Angela Merkel* (CDU) macht das Impfen nur zur Chefsache.

Ein Schritt, der durchaus als Kritik an Spahn verstanden werden könnte. Die geänderte Aufteilung sei eine Idee aus Merkels Kanzleramt, schreibt etwa die Bild. Von einem Beteiligten der Planungen will das Blatt gehört haben, es könne durchaus von einer „Entmachtung“ gesprochen werden. Bislang hatte der Gesundheitsminister beim Thema Impfungen weitgehend die alleinige Verantwortung.

Merkel macht Corona-Impfungen zur Chefsache - Knatsch zwischen Spahn und Scholz?

So oder so: Zunächst wird am Dienstag über die weiteren Maßnahmen im Lockdown gesprochen. Doch schon am Mittwoch (6. Januar) soll dann eine neue Spitzenrunde über Wege aus der Impf-Misere beraten. Die Leitung des Teams übernimmt Merkel selbst, wie die dpa berichtet.

Versammeln will die Kanzlerin bei den Beratungen neben Spahn auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und den Chef des Bundeskanzleramtes, ihren Vertrauten Helge Braun (CDU). Ziel sei es, zusätzliche Produktion in Deutschland möglichst zügig hochzufahren.

Möglicherweise ein strategisch günstiger Schachzug: Scholz und Spahn hatten zuletzt augenscheinlich zumindest in der Öffentlichkeit eher gegen- als miteinander gearbeitet. Der SPD-Kanzlerkandidat hatte dem Gesundheitsressortchef ein Papier mit kritischen Fragen zur Impf-Situation vorgelegt. Die Arbeitsgruppe mit Spahn, Altmaier, Scholz und Braun habe die Kanzlerin bereits am Montag eingesetzt, will die Süddeutsche Zeitung erfahren haben.

Angela Merkel: Kanzlerin will Impf-Produktion ankurbeln - womöglich mit Putins Hilfe

Merkels neuer Impf-Vorstoß beinhaltet offenbar auch eine internationale Komponente: Die Kanzlerin hat mit Russlands Präsident Wladimir Putin* über eine gemeinsame Impfstoff-Produktion gesprochen, wie der Kreml am Dienstag mitteilte. Hier soll nun wieder Spahn übernehmen: Die Gesundheitsministerien beider Länder und Spezialisten sollten die Gespräche dazu fortsetzen, hieß es. Details wurden zunächst nicht genannt.

Russland hatte Mitte August den Impfstoff „Sputnik V“ für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben. Mittlerweile wurde ein zweiter Impfstoff registriert. In Russland laufen die Impfungen seit Anfang Dezember.

Corona-Krise in Deutschland: Impfstoff-Produktion nicht das einzige Problem - Beauftragter kritisiert Bundesländer

Allerdings ist die Impfstoff-Produktion und -Beschaffung nicht das einzige Problem, mit dem sich Merkel und ihre Minister werden auseinandersetzen müssen. Der Bundes-Pflegebevollmächtigte Andreas Westerfellhaus forderte von den Ländern einheitliche Regelungen für die Corona-Impfungen.

Westerfellhaus sagte im Deutschlandfunk, es brauche eine durchgängige Klarheit für alle Impfberechtigten*, wie sie an ihre Immunisierung kämen. Er kritisierte, dass in einigen Bundesländern die Menschen angeschrieben würden, in anderen müssten sie sich eigenständig um Termine bemühen. Probleme gab es zuletzt auch mit Hotlines zur Terminvereinbarung. An das Pflegepersonal appellierte der gelernte Krankenpfleger, sich immunisieren zu lassen. Das verlange das Berufsethos.

Harsche Kritik an der Impf-Strategie der Bundesregierung hatte es am Montag auch in einer Sondersendung des ARD-Talks „Hart aber fair“ gegeben*. (fn/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.