Coronavirus in Andalusien: Landesregierung schickt Gemeinde in den Lockdown

Verschärfung der Restriktionen

+ © Junta de Andalucia Die aktuelle epidemiologische Entwicklung ist dem andalusischen Gesundheitsminister Jesús Aguirre zufolge günstiger als jene während der ersten Infektionswelle. © Junta de Andalucia

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Mit Casariche ist in Andalusien erstmals seit dem Ende des Notstands eine Gemeinde wieder in den Lockdown geschickt worden. Die bislang zögerliche Landesregierung zieht die Zügel an - just als die Infektionskurve wieder abzuflachen scheint.