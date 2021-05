Corona-Testbetrug zieht immer größere Kreise: Spahn und Scholz nun unter Druck - Krisenrunde am Montag

Schärfere Kontrollen angekündigt

© Kay Nietfeld/dpa Jens Spahn bekommt Kritik aus der Opposition.

Nach Bekanntwerden eines möglichen Abrechnungsbetrugs kündigt Jens Spahn schärfere Kontrollen an. Von der Opposition hagelt es Kritik für den Umgang mit Steuergeldern.

Berlin - Ein Corona-Schnelltest ist derzeit das Mittel, um die Deutschland trotz der Pandemie wieder viele Freiheiten genießen zu können. Restaurants- oder Ladenbesuch wurden zuletzt vielerorts erst durch einen negativen Test möglich. So wurde das Netz an privaten Corona-Teststellen in Deutschland immer dichter. Doch unter den Anbietern befinden sich scheinbar auch einige „schwarze Schafe“.

Corona-Testbetrug: Zentren rechneten möglicherweise mehr ab als getestet wurde

Eine Recherche von Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR legt nahe, dass manche Testzentren für ein lukratives Geschäft auch Abrechnungsbetrug betreiben. Denn pro Test könnten die Testzentren bis zu 18 Euro für Material und Testvorgang abrechnen - ohne nachweisen zu müssen, dass die Tests auch tatsächlich gekauft und durchgeführt wurden.

Man melde stattdessen die Zahl der getesteten Personen an die Kassenärztliche Vereinigungen - ohne jeglichen Beleg. Die folgenden Erstattungen geschehen auf Kosten des Steuerzahlers. Inzwischen gehen mehrere Staatsanwaltschaften dem Verdacht nach, dass Testcenter gegenüber den Behörden weitaus mehr Tests angegeben hatten, als sie in Wirklichkeit durchgeführt hatten. Bekannt wurden unter anderem Verdachtsfälle in Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Corona-Testbetrug: Spahn äußert sich auf Twitter

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) reagierte auf die Berichte via Twitter mit Empörung: „Egal ob bei Masken oder beim Testen - jeder, der die Pandemie nutzt, um sich kriminell zu bereichern, sollte sich schämen“, so der Minister. Weiter schrieb er: „Pragmatismus ist in dieser Zeit notwendig. Wer das aber ausnutzt, darf nicht davonkommen.“

Corona-Testbetrug: Aus der Opposition hagelt es Kritik - auch Scholz „in der Pflicht“

Aus der Opposition hagelt es nun Kritik für den Minister. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil richtete im Tagesspiegel klare Worte an Spahns Adresse: „Es ist mir unbegreiflich, dass Jens Spahn trotz der Warnungen solche Lücken für Betrüger zugelassen hat.“ Der Minister müsse „dafür sorgen, dass in der Corona-Bekämpfung mit Steuergeldern verantwortungsvoll umgegangen wird“.

Auch Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow kritisierte die Einführung des Schnelltest-Systems als „überstürzt und chaotisch“. Der Nachrichtenagentur AFP sagte sie: „Das ist in meinen Augen schlampiger Umgang mit einer wesentlichen Säule der Corona-Bekämpfung und schlampiger Umgang mit Steuergeld.“ Der FDP-Fraktionsvize Christian Dürr erklärte: „Union und SPD hatten monatelang Zeit, die Schnelltest-Kampagne vernünftig vorzubereiten und ein sicheres System zu schaffen.“

Der Politiker schießt auch gegen Olaf Scholz: „Ich nehme da auch Bundesfinanzminister Scholz in die Pflicht, denn wir reden hier von großen Mengen an Steuergeldern.“ Der FDP-Politiker forderte: Die Bundesregierung müsse „den Betrug zügig aufklären und verhindern, dass es zu weiteren Unregelmäßigkeiten kommt. Denn solange es beim Impfstoff hapert, sind wir auf die vielen Schnelltestzentren angewiesen.“

Corona-Testbetrug: Spahn mit nachträglichen und mehr Kontrollen

Spahn kündigte nun nachträgliche Kontrollen von Unterlagen und schärfe Kontrollen an. In der ARD sagte er: „Die nachträgliche Kontrolle wird auch stattfinden, die Anbieter müssen die Unterlagen bis 2024 aufbewahren. In der Pandemie muss es manchmal schnell gehen, aber wir haben gesagt, dass bis Ende 2024 kontrolliert werden kann.“ Und ergänzte über den Kurznachrichtendienst Twitter: „Wo es nötig ist, schärfen wir nach.“ Es werde „stichprobenartig mehr Kontrollen geben“, kündigte er an.

Corona-Testbetrug: KBV: Kommunen sollen Abrechnungen kontrollieren

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sieht nun die Gesundheitsämter der Kommunen in der Pflicht, die Abrechnungen der kostenlosen Bürgertests vor Ort zu kontrollieren. Entsprechend der Verordnung nähmen die Kassenarztvereinigungen lediglich „die monatlichen Meldungen der entstandenen Kosten der registrierten Testanbieter entgegen“, sagte KBV-Chef Andreas Gassen der Rheinischen Post. „Überprüfen können sie ausschließlich formale Aspekte. Mehr ist nicht möglich“

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen nun am Montag über den Betrugsverdacht bei Corona-Teststellen beraten. Nach Angaben eines Sprechers Spahns ist für 8.00 Uhr eine Online-Schaltkonferenz angesetzt. (AFP/jh) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.