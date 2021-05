Impfgipfel mit Merkel heute: Länderchefs vorab erbost - Deutschland droht nächster Corona-Knall

„Ich will wissen, woran das liegt“

Gibt es im Sommer genug Impfstoff für alle? Wie und wann werden Kinder und Jugendliche geimpft? Mit solchen Fragen beschäftigt sich der Impfgipfel am Donnerstag. News-Ticker.

Am Donnerstag kommen Kanzlerin Angela Merkel* (CDU*) und die Ministerpräsidenten der Länder zum Impfgipfel zusammen. Thematisch soll es um Corona*-Impfungen für Schüler, die Impflogistik und den Impfpass gehen (siehe Erstmeldung).

Schon vorab machen Ministerpräsidenten klar: Sie wollen Antworten vom Bund, was etwa eine „ungerechte“ Impfstoffverteilung angeht (siehe Update vom 27. Mai, 7.10 Uhr)

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will verstärkt sozial benachteiligte Menschen für die Impfkampagne in den Blick nehmen (siehe Update vom 27. Mai, 9.05 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Impfgipfel wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 27. Mai, 11.20 Uhr: Der Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen (Grünen) hat sich vor dem Impfgipfel mit Merkel kritisch über eine bevorzugte Corona-Impfung von Schülern geäußert. „Wichtig ist, Eltern zu impfen, Angehörige, Verwandte zu impfen, Lehrerinnen, pädagogisches Personal zu impfen, bevor wir dann in einem letzten Schritt - im Falle einer Empfehlung durch die Ständige Impfkommission (Stiko) - auch dazu kommen, Teile von Kindern und Jugendlichen impfen zu können“, so Dahmen im ARD-„Morgenmagazin“. Noch seien viele Menschen der Risikogruppen nicht geimpft. Gegenüber t-online riet er der Politik, die ausstehende Entscheidung der Stiko zu berücksichtigen: „Wir sind als Politiker gut beraten, die wissenschaftlichen Gremien in Deutschland nicht weiter zu unterhöhlen, auch wenn die Ergebnisse uns manchmal nicht passen“, sagte Dahmen.

Dahmen, selbst Arzt, verwies im ARD-„Morgenmagazin“ darauf, dass die Zulassung der EMA zunächst nur die Altersgruppe ab zwölf Jahren betreffen wird, man werde also sowieso weitere Schutzmaßnahmen ergreifen müssen. „Hier müssen wir gegensteuern, durch Schutzmaßnahmen, durch Testen, indem wir Schule wirklich sicher möglich machen für alle Altersgruppen.“

Impfgipfel mit Merkel heute: Länderchefs vorab erbost - Deutschland droht nächster Corona-Knall

Update vom 27. Mai, 9.05 Uhr: Heute dreht sich zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länder-Chefs alles um das Thema Corona-Impfungen in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Donnerstag, er wolle in der Impfkampagne verstärkt sozial benachteiligte Menschen in den Blick nehmen. Für diese Menschen müsse es mehr niedrigschwellige Impfangebote geben - etwa „vor Supermärkten, auf Marktplätzen oder auch in Kirchen oder Moscheen“. Es gebe Menschen, „für die ist es eine Hürde, beim Arzt anzurufen oder beim Impfzentrum sich per Telefon anzumelden oder online“. Auch diesen Menschen müsse ein Impfangebot gemacht werden. Den Impfgipfel am Nachmittag bezeichnete Spahn als „Gipfel der Zwischenbilanz“.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat unterdessen mit Unverständnis auf Signale der Ständigen Impfkommission (Stiko) reagiert, möglicherweise vorerst keine generelle Impf-Empfehlung für Kinder auszusprechen (siehe Erstmeldung). „Kinder und Jugendliche können sich infizieren und das Virus weitergeben, deshalb müssen sie ein Impfangebot bekommen - sofern eine Zulassung vorliegt, bei der Nutzen und Risiken abgewogen wurden“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Dass die ständige Impfkommission nun plötzlich den Sinn einer flächendeckenden Impfung von Schülerinnen und Schülern grundsätzlich in Frage stellt, irritiert mich und auch viele andere Menschen.“

Von der Bundesregierung forderte Weil, die notwendigen Impfdosen für eine Impfung der Schüler zur Verfügung zu stellen. „Der Bundesgesundheitsminister hat die klare Erwartung geweckt, dass allen Schülerinnen und Schülern ein Impfangebot gemacht wird, sobald der Impfstoff für sie zugelassen ist. Ich erwarte, dass der Bund dann auch die entsprechenden Impfstoffdosen in ausreichender Zahl zur Verfügung stellt“, so Weil.

Corona-Impfgipfel mit Kanzlerin Merkel: Grünen-Gesundheitspolitiker sieht Bevorzugung von Schülern kritisch

Update vom 27. Mai, 8.25 Uhr: Corona-Impfstoff gibt es nur in begrenzter Menge. Auch wenn mittlerweile mehr Dosen geliefert werden, an dieser Tatsache ändert sich nichts. Das bedeutet: Nicht alle Impfwilligen können sofort ein Impfangebot bekommen. Doch nun werden Corona-Impfungen auch für Kinder und Jugendliche diskutiert. Janosch Dahmen, Gesundheitspolitiker von den Grünen, sieht eine Bevorzugung von Schülern bei den Corona-Impfungen kritisch. „Wichtig ist, Eltern zu impfen, Angehörige, Verwandte zu impfen, Lehrerinnen, pädagogisches Personal zu impfen, bevor wir dann in einem letzten Schritt - im Falle einer Empfehlung durch die Ständige Impfkommission (Stiko) - auch dazu kommen, Teile von Kindern und Jugendlichen impfen zu können“, sagte er im ARD-„Morgenmagazin“. Bisher seien noch viele Menschen in den Risikogruppen nicht geimpft.

Wenn sichergestellt sei, dass die Impfstoffe ausreichende Wirksamkeit haben und keine schweren Nebenwirkungen auftreten, plädiert SPD-Chefin Saskia Esken hingegen dafür, Kindern über zwölf Jahren und allen Eltern zügig ein Impfangebot zu machen, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zugleich nahm sie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in die Verantwortung, für mehr Impfstoff zu sorgen.

Impfgipfel mit Merkel: Ministerpräsidenten sehen „ungerechte Impfstoffverteilung“ in Deutschland

Update vom 27. Mai, 7.10 Uhr: Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche: Das ist eines der großen Themen, die Bund und Länder am Donnerstag ab 14 Uhr beim Impfgipfel beraten (siehe Erstmeldung). Zurzeit bereiten die Bundesländer Konzepte vor, wobei jede Regierung in gewissem Maße ihren eigenen Weg geht.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) forderte vorab einen realistischen Fahrplan für die möglichen Impfungen. „Es ist gut, dass die Dynamik der Impfkampagne zunimmt. Wir dürfen uns darauf aber nicht ausruhen und müssen jetzt die Weichen stellen für die nächsten Schritte“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Wichtig sei eine gute Organisation für die kommenden Wochen, wenn die Impfpriorisierung aufgehoben werde. Dabei helfe Verlässlichkeit mehr als so manche frühzeitige Ankündigung. Und auch wichtig in seinen Augen: „Wenn Auffrischungsimpfungen nötig werden, zählt Geschwindigkeit. Auf solche Szenarien muss die Impfkampagne jetzt vorbereitet werden.“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kritisierten derweil die Impfstoff-Verteilung unter den Bundesländern. „Brandenburg bekommt prozentual weniger als andere Länder“, sagte Woidke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Ich will wissen, woran das liegt“, so der SPD-Politiker. Grundsätzlich gelte, dass der Bund die angekündigten Impfmengen liefern müsse. Laut Tschentscher sind an sein Land gut 40.000 Impfdosen zu wenig geliefert worden. „Die Impfstoffverteilung in Deutschland ist ungerecht“, sagte er dem Spiegel. „Jede Woche wird die Benachteiligung größer. Es muss jetzt zügig einen Ausgleich geben.“ Sollte dieser nicht kommen, könnten im Hamburger Impfzentrum im Juni keine Erstimpfungen mehr erfolgen, warnte Tschentscher.

Impfgipfel mit Merkel: Ministerpräsidenten mit deutlichen Forderungen an den Bund

Erstmeldung vom 27. Mai: Berlin - Der 27. Mai ist Impfgipfel-Tag in Deutschland, denn viele Fragen zu Corona-Impfungen sind weiterhin offen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Ministerpräsidenten kommen daher zu einer Videokonferenz zusammen. Im Anschluss an die Beratungen ab 14 Uhr ist wie gewöhnlich eine Pressekonferenz geplant.

Drei große Themen stehen auf der Agenda:

Impfungen für Schüler

der digitale Impfnachweis

die Impflogistik im Sommer

Impfgipfel am Donnerstag mit Merkel: Stiko-Empfehlung für Kinder-Impfung abwarten?

Noch ist kein Corona-Impfstoff von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) für unter 16-Jährige zugelassen worden. Doch eine Entscheidung über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer* für ältere Kinder ist noch in dieser Woche denkbar. Daher wollen die Regierungschefs vorbereitet sein. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern streben an, Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren bis Ende August ein Impfangebot zu machen.

Doch das Thema wird kontrovers diskutiert: Bundesgesundheitsminister* Jens Spahn (CDU) sprach sich für die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die Impfkampagne aus - auch dann, wenn keine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) vorliege. Stiko-Mitglied Rüdiger von Kries äußerte sich im RBB skeptisch zu einer allgemeinen Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche.

Grund dafür sei das unklare Risiko einer Corona-Impfung bei Kindern. Momentan sei „nichts“ über die Nebenwirkungen von Corona-Impfungen bei Kindern bekannt, sagte von Kries. „Bei unklarem Risiko kann ich zur Zeit noch nicht vorhersehen, dass es eine Impfempfehlung für eine generelle Impfung geben wird“, sagte er weiter. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigen an, sein Land werde sich an die Empfehlungen der Stiko halten. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke*) plädierte dafür, die Stiko-Festlegung abzuwarten.

Darüber hinaus wird diskutiert, wo Schüler schnell geimpft werden könnten. Auch zur Debatte, ob Bundesländer, die eher in die Sommerferien starten, auch zuerst mit Impfstoff für junge Menschen beliefert werden sollten, gibt es offene Fragen.

Corona-Impfgipfel in Deutschland: Der digitale Impfpass kommt

Außerdem steht der digitale Impfpass nun in den Startlöchern. EU-Länder und EU-Parlament hatten sich zuletzt auf Details eines europaweiten Zertifikats* zum Nachweis von Corona-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt. Deutschland steht jedoch noch vor der Herausforderung, auch bereits Geimpften diesen elektronischen Nachweis zu bieten. Hausärzte fürchten bereits den bürokratischen Aufwand, der damit verbunden ist.

Ministerpräsidenten drängen auf Impfstoff-Nachschub - Beratungen auf dem Impfgipfel mit Merkel

Weil mittlerweile mehr Impfstoff geliefert wird als Anfang des Jahres, hat die Impfkampagne in Deutschland zuletzt Aufwind bekommen. Laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) sind 14,8 Prozent bereits vollständig geimpft, 40,8 Prozent immerhin mindestens einmal (Stand: 26. Mai, 12.50 Uhr). Doch die Nachricht, dass Biontech in den kommenden Wochen die Liefermenge seines Corona-Impfstoffs reduziert, trübt die Stimmung etwas.

CDU-Chef Armin Laschet hat den Bund vor dem Impfgipfel bereits aufgefordert, ausreichend Impfstoff für den Sommer zu beschaffen. Die Impfkampagne laufe nur so lange weiter, wie für Nachschub gesorgt werde. Der Bund müsse „alles dafür tun, damit es im Sommer keine Dellen oder Ausfälle gibt.“

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD*) wünscht sich mehr Verlässlichkeit bei der Impfstoff Verteilung: „Wir brauchen vor allem mehr Transparenz und Verlässlichkeit rund um die mengenmäßige und gerechte Verteilung von Impfstoff nach Einwohnerschlüssel je Bundesland.“ Der Bund sei gefordert, „dringend für mehr Impfstoff für die Impfzentren und die niedergelassenen Ärzte zu sorgen, insbesondere wenn nun zum 7. Juni auch alle Impfpriorisierungen aufgehoben werden sollen“, sagte Dreyer. Wenn zusätzliche Ärztegruppen, wie die Betriebsärzte, in die Kampagne einbezogen würden, müsse zusätzlicher Impfstoff zur Verfügung gestellt werden. (cibo/dpa/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

