Seehofer und Söder: Überraschungs-Auftritt an der Grenze in der Corona-Krise

CSU-Rivalen

+ © picture alliance/dpa / Matthias Balk Markus Söder und Horst Seehofer planen überraschend einen gemeinsamen Auftritt an der bayerisch-österreichischen Grenze. © picture alliance/dpa / Matthias Balk

Zwei CSU-Rivalen treffen sich mitten in der Corona-Krise an ungewöhnlicher Stelle: Ministerpräsident Söder und Innenminister Seehofer planen einen Auftritt an der bayerisch-österreichischen Grenze.