Erste Bundesländer gehen weiter als Merkel: Neuer Corona-Maßstab - und ein Disko-Kracher

Nach dem Gipfel

Nach dem virtuellen Corona-Gipfel der Ministerpräsidenten am Dienstag wächst die Kritik. Erste Bundesländer planen ihr weiteres Vorgehen bereits im Alleingang.

Hannover – Nach den von vielen Seiten als schwach kritisierten Gipfel-Beschlüssen zur Corona*-Pandemie gehen die ersten Bundesländer auf eigene Faust in die Offensive: So geht Niedersachsen einen eigenen Weg und verabschiedet sich von seinem Stufenplan. Wie der Chef der Staatskanzlei Jörg Mielke (SPD) am Mittwoch in Hannover ankündigte, plant die Landesregierung die Corona-Verordnung bis zum 25. August neu zu schreiben.

Dann soll ein neuer Bewertungsmaßstab aufgenommen werden, der die Häufigkeit der gemeldeten Infektionen – also die Inzidenz* – auch mit anderen Faktoren, wie der Belegung der Krankenhäuser, in Relation setzt. Über eine geeignete Formel müsse noch beraten werden.

Abkehr vom Stufenplan: Kritik an Corona-Gipfel

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag* hatte es keine gemeinsame Verständigung auf neue Parameter zur Lagebewertung gegeben. Dabei hätte Niedersachsen dies für geboten gehalten und das in einer Protokollnotiz zum Bund-Länder-Beschluss auch deutlich zum Ausdruck gebracht, verkündete Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Anschluss.

Auch der bayerische CSU-Gesundheitsminister Klaus Holetschek sieht nach der Konferenz Nachholbedarf: „Bei dem Thema Inzidenz und weitere Faktoren hätte ich mir schon gewünscht, dass man vielleicht klarere Parameter gefunden hätte. Da ist der Bund auch nochmal gefordert, was vorzulegen.“ Aus Bayern kommt mehr scharfe Kritik.

Niedersachsen und Baden-Württemberg gehen eigene Wege – ohne Inzidenzwerte

Die Abkehr Niedersachsens vom Stufenplan ergebe sich aus dem Bund-Länder-Beschluss, den das Bundesland nun umsetze, hieß es. Dieser gehe im Gegensatz zu früheren Beschlüssen nicht mehr von Inzidenzen oder anderen Parametern aus, sondern „von einer ganz anderen Philosophie“, ergänzte Staatskanzlei-Chef Mielke.

Immerhin sei mittlerweile die Hälfte der Menschen in Deutschland vollständig gegen das Coronavirus geimpft, stellt der SPD-Mann fest. Für sie könne man weitgehende Einschränkungen nicht mehr rechtfertigen. „Für deren Freiheiten spielen Inzidenzen und die Stufen, die man daraus ableitet, überhaupt keine Rolle.“

Auch in Baden-Württemberg wolle man die Sieben-Tage-Inzidenz in der neuen Corona-Verordnung mit Beginn zum 16. August nicht mehr mit aufnehmen, bestätigt das Gesundheitsministerium in Stuttgart. Stattdessen plant die Regierung bereits ab Montag die sogenannte 3-G-Regel umzusetzen: bei kulturellen Veranstaltungen im Innenbereich, Clubs oder Diskotheken liegt dann keine Personenbeschränkung mehr vor, sofern die Besucherinnen und Besucher geimpft, genesen oder getestet sind. Dabei soll nach der neuen Verordnung dann ein PCR-Test vorgewiesen werden müssen. Ausnahmen gelten hier für die Innengastronomie, bei Friseuren und körpernahen Dienstleistern: hier soll ein Antigen-Schnelltest ausreichen.

In der Kritik steht nach dem Gipfel auch Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet. (dpa/klb) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Christian Mang/Reuters/Pool/dpa