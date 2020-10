Soziologin kritisiert Politik und spricht Klartext: „Es kommt rüber, als wären...“

Wegen Corona: In Berlin gilt seit Samstag (10.10.2020) die Sperrstunde. Eine Soziologin kritisiert den politischen Schritt.

Berlin - Berlin verschärft im Kampf gegen das Coronavirus die Regeln. In Deutschlands Hauptstadt gelten seit Samstag (10.10.2020) wieder strengere Vorgaben. Die neue Corona-Verordnung in Berlin regelt unter anderem die erlaubte Anzahl von Menschen auf privaten Feiern. Aber auch Restaurants und Kneipen sind von den Regeln betroffen. Die Inhaber müssen ihre Läden nun zwischen 23 und 6 Uhr schließen.

Soziologin kritisiert Corona-Sperrstunde in Berlin

Die Soziologin Talja Blokland sieht die Corona-Sperrstunde in Berlin sehr kritisch. Nach ihrer Meinung unterschätzt die Politik die Bedeutung von Kneipen für das gesellschaftliche Zusammenleben. „Es kommt rüber, als wären Bars und Cafés zum Feiern da und nichts Notwendiges“, erklärt Blokland gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Soziologin ist Professorin am Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung an der Humboldt-Universität in Berlin.

Wenn man sich frage, wie man lerne, wie man von einer Jobmöglichkeit erfahre oder politisch etwas höre, was anders als zu Hause sei, dann passiere das dort, wo man neue Menschen treffe. „Für das soziale Gefüge der Stadt sind das wichtige Orte“, so die Berliner Soziologin. Daher leide das gesellschaftliche Zusammenleben unter den verschärften Corona-Regeln in Berlin.

Corona in Berlin: Sperrstunde könne sich auf das Sicherheitsgefühl auswirken

Laut Blokland kann sich die Corona-Sperrstunde auch auf das Sicherheitsgefühl der Menschen in Berlin auswirken. „Wir brauchen volle U-Bahnhöfe, um abends das Gefühl zu haben, sicher nach Hause zu kommen“, sagt die Berliner Professorin. Wenn Berlin um 23 Uhr zumache, sei das nicht mehr gegeben.

Die Sperrstunde in Berlin mache manchen Menschen laut Blokland nichts aus. Diese Gruppe sei in der Nacht draußen aber eh nicht unterwegs. Die beschlossene Corona-Verordnung treffe beispielsweise Menschen, die nachts ihr Geld verdienen müssten - wie Restaurantbetreiber, Taxifahrer und Tellerwäscher.

Sperrstunde in Berlin: Studie erforscht Einschränkungen wegen Corona

Blokland hinterfragt, ob Partys tatsächlich ein Grund für die steigenden Infektionszahlen seien. „Das braucht in der Öffentlichkeit klare Belege“. Diese fordert die Berliner Wissenschaftlerin nun von der Politik. Mit einer aktuell noch laufenden Umfrage will ihre Universität erforschen, was die Menschen während der Pandemie vermissen und wie sich Einschränkungen auf das Vertrauen in Behörden und Politik auswirken. (Jan Wendt mit dpa)

