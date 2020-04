Nun warnt auch Spaniens Regierungschef Sanchéz: „EU ist in Gefahr“

Nach einer erfolglosen Sitzung zu Corona-Bonds warnt der italienische Ministerpräsident Conte vor einem Auseinanderbrechen der EU inmitten der Corona-Krise.

Corona-Krise* : Die Bundesregierung lehnt Eurobonds ab, um mit diesem Mittel dem wankenden Italien zu helfen.

: Die Bundesregierung lehnt ab, um mit diesem Mittel dem wankenden zu helfen. Beim EU-Partner macht sich während der Coronavirus-Pandemie* angeblich eine Anti- Deutschland -Stimmung breit.

angeblich eine Anti- -Stimmung breit. Ministerpräsident Giuseppe Conte hat nun vor einem Auseinanderbrechen der EU gewarnt.

Update, 9. April, 11.15 Uhr: Nach dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte warnt nun auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez eindringlich vor einemAuseinanderfallen der Europäischen Union in der Folge der Corona-Krise. „Die EU ist in Gefahr, wenn es keine Solidarität gibt“, sagte der sozialistische Politiker am Donnerstag (9. April) im Parlament in Madrid.

Spanien und weitere Länder der Union fordern gemeinsame Anleihen - sogenannte Corona-Bonds - zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Deutschland und andere Staaten sind dagegen. Die EU-Staaten wollten am Donnerstagabend erneut versuchen, ein milliardenschweres Rettungspaket gegen die Krise zu schnüren.

Im Madrider „Congreso de los Diputados“ wurde am Donnerstag über den Antrag der Regierung debattiert, den seit dem 15. März geltenden Alarmzustand samt strenger Ausgangsbeschränkungen um weitere zwei Wochen bis zum 26. April zu verlängern. Mit rund 150 000 Infektionsfällen und fast 15 000 Toten ist Spanien eines der vom Virus Sars-CoV-2 am schwersten betroffenen Länder weltweit.

Corona-Krise: EU-Staaten ringen um gemeinsames Rettungspaket

Update, 9. April, 6.50 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise versuchen die EU-Staaten am Donnerstag (9. April) erneut, ein milliardenschweres Rettungspaket für Arbeitnehmer, Firmen und verschuldete Staaten zu schnüren. Die Finanzminister der 19 Eurostaaten beraten zusammen mit ihren Kollegen aus den übrigen EU-Staaten, um letzte Hürden abzuräumen.

Die Minister hatten bereits die Nacht vom Dienstag auf Mittwoch 16 Stunden lang verhandelt, ohne eine Lösung zu finden. Es geht um ein Rettungspaket im Wert von rund 500 Milliarden Euro mit drei Elementen: ein Garantiefonds der Europäischen Investitionsbank EIB für Unternehmenskredite, das von der EU-Kommission angedachte Kurzarbeiter-Programm namens „Sure“, das in der Krise Jobs sichern soll, sowie vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM für besonders betroffene Staaten.

Dass sich die Minister am Mittwochmorgen (8. April) nach einer Marathonsitzung nicht einigen konnten, hatte für Enttäuschung und Kritik im Europaparlament gesorgt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz gab sich aber zuversichtlich, dass „wir noch vor Ostern die entsprechenden Erleuchtungen bekommen“. Ein Durchbruch sei dann Pflicht, sagte auch Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire: „Ein Scheitern ist undenkbar.“ Die Eurogruppe müsse eine ehrgeizige wirtschaftliche Antwort auf die Coronavirus-Krise finden.

„Europa abschreiben“ - Conte warnt vor Auseinanderbrechen der EU in Corona-Krise

Update um 21.13 Uhr: Inmitten der Corona-Krise hat der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte vor einem Auseinanderbrechen der Europäischen Union gewarnt. „Deutschland hat keine Vorteile, wenn Europa in der Rezession versinkt. Unsere Volkswirtschaften sind auf eine schwere Probe gestellt“, sagte er im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Und weiter: „Wir fordern nicht, dass Deutschland und Holland unsere Schulden zahlen sollen.“

In der EU ist die zur Debatte stehende gemeinsame Schuldenaufnahme über sogenannte Corona-Bonds ein zentraler Streitpunkt. Italien ist von der Corona-Pandemie mit mehr als 17.600 Toten besonders stark betroffen. Außerdem werden besonders schwere wirtschaftliche Auswirkungen in dem ohnehin schon hochverschuldeten Land befürchtet.

Corona-Krise: Conte will Lockerung der fiskalpolitischen Regeln in EU

Conte forderte eine Lockerung der fiskalpolitischen Regeln in der EU. „Sonst müssen wir Europa abschreiben, und jeder macht sein Ding. Ein rascher Aufstieg ist für alle das Beste.“ Man dürfe am Ende nicht dastehen und sagen, die Operation sei gelungen aber der Patient Europa tot. Deutschland und Italien müssten sich gegenseitig helfen. „Wir müssen gemeinsam in die Schlacht ziehen. Die Front, die dem Feind entgegentritt, muss geschlossen sein.“

Update, 8.15 Uhr: Im Streit über ein milliardenschweres Corona-Rettungspaket haben die EU-Finanzminister vorerst kein Ergebnis vorgelegt, sondern sich auf Donnerstag vertagt. Dies teilte Eurogruppen-Chef Mario Centeno am Mittwoch auf Twitter mit.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1 — Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020

Update vom 8. April, 6.41 Uhr: Im Streit über das milliardenschwere Corona-Krisenpaket der Europäischen Union haben die Finanzminister auch in der Nacht zum Mittwoch zunächst keinen Durchbruch geschafft. Noch sei nichts vereinbart und es sei immer noch unklar, ob eine Lösung erzielt werde, hieß es am frühen Morgen aus Verhandlungskreisen.

Die per Videokonferenz geführten Verhandlungen seien in der Nacht immer wieder unterbrochen worden, um neue Dokumente und Formulierungen zu besprechen.

EU vor Zerreißtest? Verhandlungen zu Corona-Bonds unterbrochen - „Einzelgespräche“ nötig

Update 20.50 Uhr: Die Verhandlungen der EU-Finanzminister über Hilfen für finanziell schwächere Länder gestalten sich schwierig. Eine am Nachmittag begonnene Video-Konferenz wurde am Abend für zwei Stunden bis 21.00 Uhr unterbrochen, wie ein Sprecher von Eurogruppen-Chef Mario Centeno mitteile. In der Zeit sollten nach Angaben aus EU-Kreisen Einzelgespräche geführt werden und ein Entwurf für eine Erklärung nachgebessert werden.

Einig seien sich die Minister "weitgehend" zu drei kurzfristigen Krisenmaßnahmen, hieß es aus Verhandlungskreisen. Dies sind Hilfen des Euro-Rettungsfonds ESM, Kredite der Europäischen Investitionsbank EIB für Firmen in Finanznöten und ein von der EU-Kommission vorgeschlagenes europäisches Kurzarbeitergeld. Weitere Diskussionen seien aber nötig über Wege, die Wirtschaft in Europa langfristig wieder auf die Beine zu bekommen.

Hier fordert insbesondere das hart von der Corona-Krise und gleichzeitig hoch verschuldete Italien gemeinsame Anleihen der Mitgliedstaaten. Neben Italien wollten solche Euro- oder Corona-Bonds auch Spanien, Griechenland sowie kleinere Länder wie Malta oder Luxemburg. Abgelehnt würden sie weiter von Deutschland und den Niederlanden, aber auch von Österreich, Schweden und den baltischen Staaten.

Kommen die Corona-Bonds? Regierung Merkel kassiert Kritik aus eigenen Reihen

Update 17.44 Uhr: Per Videokonferenz ringen zur Stunde die EU-Finanzminister über Wege aus der Krise. Unter anderem über Eurobonds. Die Bundesregierung aus Union und SPD muss nun Kritik aus dem eigenen Lager für ihre harte Haltung in dieser Frage hinnehmen.

Der langjährige Bundestagspräsident und heutige Vorsitzende der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert, hat den Widerstand der Bundesregierung gegen Corona-Bonds kritisiert. Dass Deutschland "eine gemeinsame europäische Anleihe kategorisch verweigert, richtet längst politisch mehr Schaden an, als an ökonomischen Entlastungen zu erwarten ist", sagte Lammert der Süddeutschen Zeitung vom Mittwoch.

Mit Blick auf "die extreme Ausnahmesituation und die wachsende Verzweiflung in wichtigen Partnerländern" sei "der Eindruck einer limitierten Solidarität ökonomisch ebenso riskant wie er humanitär schwer erträglich ist", kritisierte der CDU-Politiker. Viele Einwände gegen Eurobonds seien zwar "prinzipiell berechtigt" - auffällig sei "allerdings, dass es auch in Deutschland inzwischen prominente Stimmen aus Politik und Wirtschaft gibt, die in dieser Situation eine sachlich und zeitlich befristete Anleihe befürworten".

EU vor Zerreißtest? Verhandlungen zu Corona-Bonds laufen - Scholz gibt Erklärung ab

Update vom 7. April 2020, 16.20 Uhr: In diesen Minuten verhandeln die EU-Finanzminister über Hilfen in der Corona-Krise. Dass keine leichten Beratungen zu erwarten sind, ist schon jetzt offenbar: Aufgrund schwieriger Vorbereitungen war der Beginn der Videokonferenz um 60 Minuten auf 16 Uhr verschoben worden. Die EU-Regierungen streiten schon seit Wochen über sogenannte Corona-Bonds zur Aufnahme gemeinsamer Schulden, die von Italien und anderen Ländern gefordert, von Deutschland aber strikt abgelehnt werden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erteilte den Befürwortern der Bonds vorab eine weitere Absage: Er setze auf ein Paket aus Krisenhilfen des Eurorettungsschirms ESM, der Europäischen Investitionsbank und der EU-Kommission, erklärte er vor dem Verhandlungsstart. Dies seien drei „Instrumente der Solidarität“. Wichtig sei darüber hinaus die Verpflichtung zu einem gemeinsamen Wiederaufbau nach der Krise.

„Ich hoffe sehr, das wir das heute zustande bringen, aber es ist natürlich eine große Aufgabe“, sagte Scholz in einem Video auf Twitter. Der Vizekanzler stellte aber klar, dass Deutschland für die ESM-Kreditlinien keine Reformprogramme der begünstigten Staaten zur Bedingung machen will. „Es geht nicht darum, irgendwelche volkswirtschaftlichen Restrukturierungsprogramme durchzusetzen“, sagte er.

Es geht darum, Hilfe zu leisten, wo sie jetzt notwendig ist #Solidarität #Europa https://t.co/gtXWUDhKC9 — Olaf Scholz (@OlafScholz) April 7, 2020

Clash wegen Eurobonds? Merkel schweigt - aber EU-Kommissare machen Druck

Update vom 6. April 2020, 19.55 Uhr: Auch am Montag hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) das Thema Corona-Bonds in ihrer Erklärung zur Viruskrise ausgespart - trotz eines scheinbar deutlichen Bekenntnisses zur Solidarität in der EU. Doch im Streit über gemeinsame europäische Anleihen wächst der Druck auf Deutschland.

+ Deutschland und Frankreich sind in Sachen Corona-Bonds geteilter Meinung. © dpa / Frederic Scheiber Vor Beratungen der EU-Finanzminister am Dienstag warben nicht nur die EU-Kommissare Paolo Gentiloni und Thierry Breton für sogenannte Corona-Bonds. Auch die französische Regierung setzte sich am Montag erneut für eine Variante dieser Gemeinschaftsanleihen ein, die gezielt für den Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie eingesetzt werden sollen.

Corona-Bonds: Clash zwischen Deutschland und südlichen EU-Staaten? Videokonferenz am Dienstag

Finanzminister Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas (beide SPD) warben stattdessen am Montag in einem gemeinsamen Gastbeitrag für mehrere europäische Zeitungen für andere gemeinsame europäische Instrumente: den Eurorettungsschirm ESM, die Europäische Investitionsbank EIB sowie das von der EU-Kommission vorgeschlagene Programm „Sure“, das ähnlich wie in Deutschland Kurzarbeit in den Mitgliedstaaten finanzieren soll. Über die Nutzung dieser drei Instrumente zeichnet sich im Kreis der Finanzminister ein Konsens ab.

Sogenannte Corona-Bonds führten auch die beiden deutschen Minister nicht auf - vor allem die Union ist dagegen.Italien, Spanien und Frankreich und andere EU-Länder fordern hingegen diese gemeinschaftlichen Anleihen - weil hoch verschuldete Länder gegebenenfalls zu erheblich günstigeren Konditionen frisches Geld von den Kapitalmärkten erhalten können.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält sich bisher in der Debatte um die Gemeinschaftsanleihen zurück. Sie setzt stattdessen auf den gemeinsamen EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027, den sie zu einem „Marshall-Plan“ für Europa nutzen will. Die EU-Finanzminister wollen an diesem Dienstag in einer Videokonferenz über Mittel gegen die finanziellen Folgen der Coronavirus-Krise beraten.

Wegen Nein zu Eurobonds: Italienischer Politiker attackiert Deutschland - „Das Land, das die Befehle gibt“

Erstmeldung vom 3. April 2020: München - Wie tiefgreifend werden die Veränderungen durch die Coronavirus-Pandemie für Europa ausfallen?

Politisch befürchtet mancher Beobachter wegen verheerender wirtschaftlicher Folgen vor allem für Italien in der Corona-Krise* eine Spaltung innerhalb der Europäischen Union (EU) - im ARD-extra war zuletzt zum Beispiel von einer Trennung zwischen Norden und Süden die Rede.

Wohl in keinem anderen Punkt manifestieren sich die Meinungsverschiedenheiten in der Frage zur wirtschaftlichen Bewältigung der Krise so sehr, wie im Ja oder Nein zu sogenannten Corona- oder Eurobonds*. Die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Seiten Deutschlands lehnt diese strikt ab, auch wenn Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zumindest nicht ganz abgeneigt wirkt.

Das schwer gebeutelte Italien und auch Frankreich unter Präsident Emmanuel Macron berufen sich dagegen auf europäische Solidarität - gerade die Italiener reagieren frustriert und verärgert. Medienberichten zufolge macht sich im ohnehin schwer verschuldeten Mittelmeer-Land aus Enttäuschung eine regelrechte Anti-Deutschland-Stimmung breit.

Italien in der Corona-Krise: Giuseppe Conte diplomatisch, Paolo Savona attackiert

Während Ministerpräsident Giuseppe Conte diplomatische Worte wählt und weiter beharrlich um die finanzielle Unterstützung der Deutschen wirbt, greift der umstrittene Spitzenpolitiker, Universitätsprofessor und erklärte Deutschland-Gegner Paolo Savona *, ehemals Europaminister, zu einer drastischen Rhetorik - und zu einem Nazi-Vergleich.

+ Wirbt beharrlich um Eurobonds: Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. © dpa / Roberto Monaldo

„Sie wenden weiter das gleiche Modell des ‚Funk-Plans‘ an, das vom Wirtschaftsminister der Nazis stammt. Der hat darin vorgeschlagen, dass Deutschland das Land ist, das die Befehle gibt. Dass alle Währungen sich an der deutschen Mark orientieren müssen. Dass Deutschland sich auf die Industrie konzentriert und sich alle anderen Länder, einschließlich Italien, um die Landwirtschaft, den Tourismus und das Wohlergehen auch der Deutschen kümmern“, sagte der 83-jährige Chef der italienischen Börsenaufsicht dem Staatsfernsehen RAI.

Corona-Krise: Zwist zwischen Italien und Deutschland über Eurobonds

Eine steile These. Doch, warum polarisieren die Corona-Bonds so sehr? Die Theorie sieht vor, dass sich die europäischen Regierungen gemeinsam verschulden, indem sie an den Finanzmärkten zusammen Geld aufnehmen. Deutschland gilt als wesentlich kreditwürdiger als das schon lange kriselnde Italien - deswegen das Vorpreschen Contes.

Gemeinschaftlich soll für Zinsen und Kreditraten gehaftet werden, die Bundesregierung Merkels stellt sich aber rigoros gegen diesen Ansatz. Savona wettert deshalb - und ist damit nicht alleine.

Corona-Krise in Europa: Italienischer Schauspieler wettert gegen Deutschland

„Die Deutschen haben heute immer noch ihre gnadenlose Arroganz. Heute in wirtschaftlicher Hinsicht. Sie halten sich noch immer für eine Herrenrasse“, meinte der bekannte Komiker und Schauspieler Tullio Solenghi in einem Video, das bei Social Media viral ging: „Gott sei Dank bin ich Italiener. Ja, wir sollen Faulenzer, auch Mafiosi sein, sagen die Deutschen. Aber wir sind empathisch, wir sind menschlich. Daher danke, dass wir Italiener sind und nicht Deutsche.“

Die verheerende wirtschaftliche Schieflage, in die Italien durch die Corona-Krise gerät, löst das zumindest nicht.

