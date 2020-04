Corona-Tracing-App der Bundesregierung: Zwei deutsche Tech-Riesen sollen sie gemeinsam entwickeln

Datenschützer hatten bei der Corona-Tracing-App erhebliche Bedenken. Nun favorisiert die Bundesregierung einen dezentralen Ansatz. Zwei Tech-Riesen sollen sie entwickeln.

Angesichts der Coronavirus-Pandemie* setzen Regierungen auch auf Apps als Gegenmaßnahme.

setzen Regierungen auch auf als Gegenmaßnahme. Ein Streitpunkt ist der Speicherort der Nutzerdaten .

. Die Bundesregierung favorisiert nun einen dezentralen Ansatz.

Update vom 28. April, 15.56 Uhr: Die geplante Corona-App für den Kampf gegen die Ausbreitung von Infektionen soll nach Angaben der Bundesregierung von der Telekom und SAP entwickelt und zur Marktreife gebracht werden. Grundlage soll eine „dezentrale Softwarearchitektur" sein, wie die Ministerien für Gesundheit, für Inneres und das Kanzleramt am Dienstag mitteilten. Kernaufgabe der App sei, dass Bürger nach einem Kontakt mit einem Corona-Infizierten schnellstmöglich darüber informiert werden.

Hierdurch werde eine zeitnahe Isolation der Betroffenen ermöglicht, Infektionsketten würden unterbrochen. Nach der Fertigstellung durch die Telekom und SAP soll die Corona-App durch dasRobert-Koch-Institut herausgegeben werden. In einer zweiten Stufe sei dann auch geplant, einen Forschungsserver einzurichten, der auf Basis freiwilliger Datenspenden der Nutzer pseudonymisierte Daten zur qualitätssichernden Analyse der Corona-App nutzen kann.

Corona-Tracing-App der Bundesregierung: Dezentrale Datenspeicherung findet Anklang bei Experten

Update vom 28. April, 12.03 Uhr: Mit der Entscheidung der Bundesregierung, die Daten in der geplanten Tracing-App zur Corona-Pandemie nur dezentral zu speichern, ist der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber zufrieden. Dieses Modell sei „aus Datenschutzgründen das bessere“, sagte er am Dienstag im ARD-„Morgenmagazin“. Kelber betonte, dass der Datenschutz dem Gesundheitsschutz nicht im Wege stehe. Wichtig sei, die Corona-Infektionsketten zu durchbrechen, wobei die App helfen soll.

Update vom 27. April:Der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung, die Daten der Corona-Warn-App dezentral zu speichern. Dies sei mittlerweile unvermeidbar gewesen, weil sonst die Diskussion um den Datenschutz die Akzeptanz zerstört hätte, noch bevor sie fertig gewesen wäre, sagte Lauterbach der Passauer Neue Presse.

Unterdessen ist unklar, wann die Corona-Tracing-App an den Start gehen kann. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass die Entwicklung noch Wochen dauern könnte. Man wolle den Weg aber nun „so schnell als möglich, aber auch so sicher als möglich gehen“, sagte Spahn den tagesthemen (ARD).

Corona-App: Bundesregierung favorisiert dezentrale Speicherung

Erstmeldung vom 26. April: Berlin - Seit Wochen wird über eine Corona-Warn-App debattiert, ein Hauptstreitpunkt ist: Wo werden die Daten gespeichert? Nun ist die Bundesregierung auf dezentralisierte Speicherung der Nutzerdaten eingeschwenkt. Das bestätigten Kanzleramtschef Helge Braun und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) am Sonntag in Berlin.

Der möglichst flächendeckende Einsatz einer Warn-App könnte die Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten erleichtern - auch weil dann gezielter Kontaktpersonen getestet würden.

Datenschützer hatten zuvor vor einer zentralen Speicherung der Daten gewarnt:

Corona-Warn-App: Spahn (CDU) - „Freiwillig und datenschutzkonform“

„Wir verfolgen als Bundesregierung bei der Entwicklung einer Tracing-App einen Ansatz, der auf Freiwilligkeit beruht, datenschutzkonform ist und ein hohes Maß an IT-Sicherheit gewährleistet“, betonten Braun und Spahn.

Hauptziel aus epidemiologischer* Sicht sei es, Infektionsketten* möglichst frühzeitig zu erkennen und zu unterbrechen. Die Regierung habe das Ziel, dass angesichts der bereits erfolgenden Öffnungen nach den umfangreichen Kontaktbeschränkungen* sehr bald die Tracing-App einsatzbereit sei und eine breite Akzeptanz finde.

Bei der Corona-Tracing-App sollen die Nutzerdaten dezentral gespeichert werden.

Corona-Maßnahmen: Tracing-App soll „in Kürze“ zur Verfügung stehen

Die Nutzung der App durch möglichst große Teile der Bevölkerung sei die Grundlage ihres Erfolges, erklärten die beiden CDU-Politiker. „Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Bundesregierung auf eine dezentrale Softwarearchitektur, die die in Kürze zur Verfügung stehenden Programmierschnittstellen der wesentlichen Anbieter von mobilen Betriebssystemen nutzt und gleichzeitig die epidemiologische Qualitätssicherung bestmöglich integriert.

In der Erklärung hieß es weiter: „Das bedeutet konkret, dass wir den Einsatz einer konsequent dezentralen Softwarearchitektur für die Anwendung in Deutschland* vorantreiben werden. Darin soll auch die Möglichkeit integriert werden, dass Bürgerinnen und Bürger freiwillig in pseudonymisierter Form Daten zur epidemiologischen Forschung und Qualitätssicherung an das Robert-Koch-Institut übermitteln können.“

