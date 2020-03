Merkel in Corona-Quarantäne: Ihr Vertrauter macht "Hoffnung" - Kommentare machen fassungslos

Angela Merkel begibt sich selbst in Quarantäne. Die Bundeskanzlerin hatte Kontakt zu einem positiv getesteten Arzt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel begibt sich selbst in Quarantäne.

Die Kanzlerin hatte Kontakt zu einem Corona-Infiziertem Arzt.

Der Arzt hatte eine Pneumokokken-Impfung bei ihr vorgenommen.

Update 22. März, 11.03 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel wird aus der häuslichen Quarantäne heraus per Telefonschalte an der Sitzung des Bundeskabinetts an diesem Montag teilnehmen. Das sagte ein Regierungssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Wie zuletzt tagen die Ministerinnen und Minister demnach wegen der Corona-Krise nicht wie üblich im Kabinettssaal des Kanzleramts in Berlin, sondern im viel größeren Internationalen Konferenzsaal - so können sie den notwendigen Abstand voneinander einhalten, um Ansteckungen zu verhindern. Merkel hatte sich am Sonntagabend selbst in häusliche Quarantäne begeben, weil sie Kontakt zu einem Arzt hatte, der mittlerweile selbst infiziert ist.

Merkel in Corona-Quarantäne: Ihr Vertrauter macht "Hoffnung"

Update, 22.30 Uhr: Am Sonntagabend erklärte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) bei "Anne Will", die Bundeskanzlerin habe sich vorsorglich gegen Pneumokokken impfen lassen. Der durchführende Arzt sei wenig später positiv auf Corona* getestet worden. Doch aufgrund des kurzen Kontakts zwischen dem Arzt und Merkel, gebe es "die Hoffnung, dass die Kanzlerin gar nicht infiziert ist".

"Sie hat entschieden, sie geht da mit gutem Beispiel voran und begibt sich in häusliche Quarantäne", so Braun. Bei der Kabinettssitzung werde die vorerst isolierte Merkel jedoch nicht physisch vor Ort sein können. Auch eine geplante Rede im Bundestag fällt nun aus.

Coronaverdacht: Merkel in Quarantäne - AfD-Politiker sorgen für Fassungslosigkeit

Update, 21.35 Uhr: Auch ein zweiter AfD-Politiker schließt sich Winhart an. Das Bundestagsmitglied Jens Maier, auch bekannt als Obmann des aufgelösten rechtsextremen "Flügel" der Partei, äußerte sich abwertend gegen Angela Merkel auf Twitter. "Oder steht sie schon unter Hausarrest?", schrieb der Politiker und Jurist, begleitet von lachenden Emojis. Auch dieser Tweet verschwand schnell von der Timeline Maiers, doch einige User posteten Screenshots.

Der von Jens Maier war wohl auch nicht so gemeint!? pic.twitter.com/OsFCK40who — WahnSager (@sager_wahr) March 22, 2020

Update vom 22. März, 21.15 Uhr: Auf Twitter wetterte AfD-Mann Andreas Winhart heftig gegen die Bundeskanzlerin, die sich im Zuge der Corona-Krise* in häuslicher Isolation befindet. Winhart, der seit 2018 im Bayerischen Landtag sitzt, kommentierte die Neuigkeit um Angela Merkel auf seinem Account wiefolgt: "Merkel ist in Quarantäne! Gut, hinter Gitter wäre besser, aber ist ja schon mal ein Anfang."

Kurz darauf wurden die ersten kritischen Tweets zu dem Thema gepostet und Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, teilte den Screenshot des Twitter-Beitrags mit dem Kommentar, "mich macht sowas sprachlos."

Mich macht sowas sprachlos. https://t.co/nb8UYImu0q — Lars Klingbeil (@larsklingbeil) March 22, 2020

Doch damit nicht genug. AfD-Politiker Winhart löschte den Beitrag umgehend von seinem Twitter-Auftritt und postete einen neuen Text. "Wer hier einen bestimmten Post sucht, findet ihn nicht mehr, da er nicht meiner Meinung entspricht. Ich wünsche allen (!) Betroffenen in der Corona-Krise viel Kraft. Bleibt gesund!", heißt es nun. Die Kommentare unter dem nachgereichten Beitrag sprechen eine klare Sprache - "Guter Versuch, leider erfolglos." schreibt ein User beispielsweise.

Liebe Twitter--Follower und alle die hier vorbei surfen. Wer hier einen bestimmten Post sucht, findet ihn nicht mehr, da er nicht meiner Meinung entspricht. Ich wünsche allen (!) Betroffenen in der Corona-Krise viel Kraft. Bleibt gesund! — Andreas Winhart, MdL (@AndyWinhart) March 22, 2020

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner reagierte ebenso fassungslos wie Klingbeil. Winharts Äußerungen seien "vollkommen inakzeptabel - schon gleich von einem Abgeordneten". Zudem forderte Aiger den AfD-Politiker dazu auf, sich für seine Entgleisung zu entschuldigen.

Diese Äußerung ist vollkommen inakzeptabel - schon gleich von einem Abgeordneten. Er sollte sich öffentlich entschuldigen für diese Entgleisung. Ich wünsche Bundeskanzlerin Angela #Merkel, dass sie gesund bleibt! #COVIDー19 #coronavirus pic.twitter.com/pR0vtyzY8E — Ilse Aigner (@IlseAigner) March 22, 2020

Coronavirus-Verdacht: Merkel begibt sich in häusliche Quarantäne

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss sich in der Corona-Krise nun selbst in häusliche Quarantäne* begeben. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntagabend in Berlin mit. Die Kanzlerin sei nach ihrem Presseauftritt am Abend unterrichtet worden, dass sie am Freitag zu einem Arzt Kontakt hatte*, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus* getestet worden sei.

Der Mediziner habe am Freitagnachmittag bei Merkel eine vorbeugende Pneumokokken-Impfung vorgenommen.

Coronavirus-Verdacht: Merkel begibt sich in Quarantäne

Die Kanzlerin habe nach der Information am Sonntagabend entschieden, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben, erklärte Seibert. „Sie wird sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen, weil ein Test jetzt noch nicht voll aussagekräftig wäre. Auch aus der häuslichen Quarantäne wird die Bundeskanzlerin ihren Dienstgeschäften nachgehen.“

Ich hoffe sehr, dass sich Merkel nicht angesteckt hat. pic.twitter.com/ICoJFs9NWr — Ruprecht Polenz (@polenz_r) March 22, 2020

Merkel hatte am Sonntagabend nach einer Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten der Länder zu Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus eine Pressekonferenz gegeben. Bund und Länder hatten beschlossen, dass Ansammlungen vom mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit in ganz Deutschland verboten werden sollen. Ausgenommen werden Angehörige, die im eigenen Haushalt leben.

