Fashion-Show im Frankfurter MAK macht muslimische Lebens- und Modearten erfahrbar

Nach all der vorangegangenen Hysterie: Ein umsichtiges Symposium über muslimische Mode in Frankfurt.

Seit Wochen sorgt die Modenschau „Contemporary Muslim Fashions“ im Frankfurter Museum Angewandte Kunst für Diskussionen. Das weitreichende Spektrum der Fashion-Show ist in einigen Medien einzig auf eine Kopftuch-Debatte beschränkt worden.

In den Vorträgen auf dem Symposium „Contemporary Muslim Fashions Forum“ am Wochenende wurde deutlich, in welcher Schieflage sich die Diskussion um die umstrittene Modenschau befindet. „Das Subjekt, das es zu integrieren gilt, wird hier als Frau mit Kopftuch markiert“, kritisierte Maria do Mar Castro Varela, Professorin an der Alice Salomon Hochschule in Berlin. Varela war eine der 23 Vortragenden, die auf dem Symposium die Vielschichtigkeit muslimischer Lebens- und Modearten erfahrbar machten.

Zudem wurde auf dem Symposium deutlich, dass sich die Komplexität nicht auf die Gegenpole „Chanel-Jäckchen und Kopftuch“ beschränken lässt - allen Protesten gegen die Modenschau zum Trotz.

