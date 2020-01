„Combat 18“: Seehofer mit radikaler Entscheidung - Razzien in mehreren Bundesländern

Bezüglich der rechtsextremen Gruppe „Combat 18“ hat das Bundesinnenministerium eine Entscheidung getroffen. Am Donnerstagmorgen durchsuchte die Polizei mehrere Objekte.

Innenminister Horst Seehofer hat bezüglich „Combat 18“ eine Entscheidung getroffen.

Der CSU-Politiker hat die rechtsextreme Gruppe verboten.

Am Donnerstagmorgen kam es in mehreren Bundesländern zu Razzien.

Update 8.35 Uhr: Bei den Razzien ist auch ein Objekt im Raum Trier durchsucht worden. „Es wurden Handys, Computer und rechtsextreme Symbole sichergestellt“, sagte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Mainz. Noch ist die Polizei-Aktion nicht abgeschlossen.

Die Vereinigung, die als gewaltbereit und rechtsextrem gilt, zählt ungefähr 20 Mitglieder. Nach Einschätzung von Sicherheitsbehörden richtet sie sich gegen die Verfassung. Sie sei „mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt“.

„Combat 18“: Seehofer mit radikaler Entscheidung - andere Politiker melden sich zu Wort

Mittlerweile äußerten sich auch mehrere deutsche Politiker zur Entscheidung, die Organisation zu verbieten. Wie die Grünen-Politikerin Irene Mihalic mitteilt, komme das Verbot zu spät. „Endlich trägt man der Gefährlichkeit von ,Combat 18‘ Rechnung und beendet die jahrelange Verharmlosung“, so die Bundestagsabgeordnete. Aufzuklären seien auch mögliche Verbindungen zum mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke.

Auch Martina Renner, die stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke, äußerte sich über Twitter. „Ein symbolischer Schlag gegen die rechte Szene. Mehr nicht“, schrieb sie. Die Mitglieder hätten genug Zeit gehabt, Unterlagen und Beweise verschwinden zu lassen

Verbot von #Combat18 zeichnete sich über mehr als ein halbes Jahr ab. Genug Zeit für die militante Neonazi-Gruppierung Waffen, Finanzunterlagen bei Seite zu schaffen und Kommunikation zu löschen. Ein symbolischer Schlag gegen die rechte Szene. Mehr nicht. https://t.co/gNTmmvXwWh — Martina Renner (@MartinaRenner) January 23, 2020

„Combat 18“: Seehofer mit radikaler Entscheidung - Razzien in mehreren Bundesländern

Berlin - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextreme Gruppe „Combat 18“ verboten. Das teilte der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, am Donnerstag (23.1.) mit.

„Combat 18“: Horst Seehofer trifft Entscheidung um rechtsextreme Gruppe

Die Polizei hatte am Morgen in Hessen, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mehrere Objekte durchsucht. Stanley R., der als wichtige Figur in der Szene gilt, wurde den Angaben zufolge von der Polizei an seinem Arbeitsplatz angetroffen und zu seiner Wohnung gebracht, die durchsucht wurde.

Die gewaltbereite rechtsextreme Organisation gilt als bewaffneter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks „Blood and Honour“ (Blut und Ehre). Sie hat ihren Ursprung in Großbritannien und ist in mehreren europäischen Ländern aktiv. Immer wieder kommt es auch in der Bundesrepublik zu Razzien bei Rechtsextremen.

Rechtsextreme Gruppe „Combat 18“ vom Innenministerium verboten - Symbole der Gruppe

Die Zahl „18“ ist ein Szenecode für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, also A und H - die Initialen von Adolf Hitler. Symbol der Gruppe, die sich auf einen „Rassenkrieg“ vorbereitet, ist der Drache. Neonazis, die sich „Combat 18“ zugehörig fühlen, tragen häufig schwarze T-Shirts oder Jacken mit der Aufschrift „C 18“.

dpa

Muss Horst Seehofer bald um seinen Posten bangen? Markus Söder macht Druck. Vor einiger Zeit gab der Bundesinnenminister (CSU) allerdings eine Erklärung zu seinem Abschied aus der Politik ab.