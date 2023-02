Spionageballon über Montana: So schlecht steht es um die Beziehungen zwischen China und den USA

Von: Sven Hauberg

Am Wochenende wird US-Außenminister Blinken in Peking erwartet. Im Vorfeld sorgt ein Spionageballon über Montana für Irritationen – er stammt offenbar aus China.

München/Peking/Washington – Die Woche, in der US-Außenminister Antony Blinken nach China reisen will, begann mit unversöhnlichen Worten aus Peking. „Die USA haben die Ukraine-Krise ausgelöst und sind der größte Faktor, der sie anheizt“, wetterte Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, am Montag. „Sie haben schwere Waffen und Angriffswaffen in die Ukraine geschickt, was den Konflikt nur verlängert und verschärft.“

Wenig später erklärte das russische Außenministerium, dass sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im Frühjahr in Moskau mit Wladimir Putin treffen werde – zur „zentralen Veranstaltung in der bilateralen Agenda 2023“, wie es laut Nachrichtenagentur TASS aus dem Kreml hieß. Am Donnerstag dann vermeldete das US-Verteidigungsministerium, dass man einen Spionageballon über dem Bundesstaat Montana gesichtet habe: „Wir haben keinen Zweifel, dass der Ballon aus China kommt“, hieß es dazu aus dem Pentagon.

Keine guten Voraussetzungen, um das angespannte Verhältnis zwischen China und den USA in ruhigere Fahrwasser zu bringen.

China und USA: Handelskrieg trifft Peking ins Mark

Am Sonntag (5. Februar) wird Antony Blinken in Peking erwartet, es wäre der erste China-Besuch eines US-Außenministers seit viereinhalb Jahren. Zuletzt war im Oktober 2018 Mike Pompeo in der Volksrepublik. Vor Journalisten kam es damals zu einem offenen Schlagabtausch mit seinem chinesischen Amtskollegen, nach dem Treffen gab es nicht mal ein gemeinsames Abendessen. Noch angespannter war die Atmosphäre im März 2021: Ohne Rücksicht auf diplomatische Gepflogenheiten überzogen sich in einem Sitzungssaal in Alaska die führenden Außenpolitiker beider Länder mit Gehässigkeiten – vor laufenden Kameras.

Wenn Blinken nun mit Qin Gang zusammentrifft, dem neuen chinesischen Außenminister, dürfte es wohl deutlich gesitteter zugehen als damals. In der Sache aber hat sich nicht viel geändert – im Gegenteil.

Den Handelskrieg gegen China etwa, den die Trump-Regierung einst losgetreten hatte, führt der jetzige US-Präsident Joe Biden unvermindert weiter. Er eskaliert sogar: Ende August 2022 unterzeichnete Biden ein Dekret, das den Export hochmoderner Chips nach China verbietet. Betroffen sind vor allem Halbleiter, die im militärischen Bereich eingesetzt werden können, aber auch in der Zukunftsindustrie der Künstlichen Intelligenz. China trifft diese Entscheidung ins Mark. Zumal Biden mittlerweile auch viele Europäer auf seiner Seite hat.

Ein Spionageballon sorgt derzeit für Unmut in Washington. Das Verhältnis zwischen Xi Jinping und Joe Biden könnte sich weiter abkühlen. © Noel Celis/Alex Wong/Chase Doak/afp (Montage)

„Die USA sollen ihre Obsession aufgeben, China eindämmen zu wollen“

Gleichzeitig sind die USA dabei, bestehende Allianzen auszubauen, den Blick stets in Richtung Peking. Japan, das in den kommenden Jahren massiv aufrüsten will, arbeitet künftig noch enger mit Washington zusammen. Zudem gewährten die Philippinen, mit denen Peking seit Jahren um Inseln im Südchinesischen Meer streitet, den USA kürzlich Zugang zu vier weiteren Militärstützpunkten. „Die USA sollen ihre Obsession aufgeben, China eindämmen zu wollen“, hieß es am Mittwoch in einem Kommentar des Parteiblatts Volkszeitung. Stattdessen müsse man „Gemeinsamkeiten“ finden, um Probleme wie den Klimawandel, den wirtschaftlichen Abschwung und geopolitische Spannungen anzugehen.

Beide Seiten stehen unter Druck von innen. In China schwächelt die Wirtschaft, die Immobilienkrise schwelt weiter, das demografische Problem verschärft sich. Der US-Analyst Ryan Hass von der Denkfabrik Brookings Institution glaubt, dass Chinas Regierung trotz all dieser Herausforderungen einen eher gemäßigteren Kurs fahren werde: „Um einer kritischen Prüfung ihrer Regierungsführung im Inland entgegenzuwirken, wird sie ihrem Volk das Bild vermitteln wollen, dass ihr im Ausland Würde und Respekt entgegengebracht wird“, schreibt Hass. „Nirgendwo wird eine solche Symbolik wichtiger sein als im amerikanisch-chinesischen Kontext.“ Noch mehr Konfrontation, so Hass, helfe da nicht weiter.

Die USA wiederum könnten Chinas derzeitige Schwäche ausnutzen. Die Entscheidungsträger in Washington sähen Peking momentan „in einer etwas schwächeren Position“, sagt Jude Blanchette vom Center for Strategic and International Studies (CSIS), einer US-Denkfabrik.

„Die Zukunft des Planeten hängt von einer stabilen Beziehung zwischen China und den USA ab“

Zudem liefern sich Demokraten und Republikaner derzeit einen Wettbewerb, wer China gegenüber härter auftreten kann. Ein neuer Ausschuss des US-Repräsentantenhauses, den der Republikaner Mike Gallagher leitet, will die „strategischen Herausforderungen durch die Kommunistische Partei Chinas“ unter die Lupe nehmen; zudem kündigte der neue Sprecher der Parlamentskammer, der Republikaner Kevin McCarthy, einen Taiwan-Besuch an – für China wäre, wie schon bei der Taipeh-Reise von Nancy Pelosi, damit eine rote Linie überschritten. Schon jetzt schickt Peking täglich Kampfjets in Richtung Taiwan, als Zeichen nicht nur an die Regierung in Taipeh, sondern auch an die Biden-Regierung.

Er denke nicht, dass der Blinken-Besuch in Peking einen Durchbruch in den Beziehungen zwischen China und den USA bringen werde. sagt CSIS-Analyst Blanchette. ,„Aber ich glaube auch nicht, dass das etwas Schlechtes ist – wenn man bedenkt, wie sehr sich die Beziehungen in den letzten fünf Jahren verschlechtert haben.“ Es sei dennoch wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben.

Treffen zwischen Politikern beider Seiten gab es zuletzt viele. Auf dem G20-Gipfel in Bali sprachen Joe Biden und Xi Jinping miteinander, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos traf sich unlängst US-Finanzministerin Janet Yellen mit dem chinesischen Vizepremier Liu He. Im kommenden November könnte Xi Jinping nach San Francisco reisen, zum Treffen der APEC-Staaten.

Kurz bevor Qin Gang sein Amt als chinesischer Botschafter in den USA niederlegte, um in Peking neuer Außenminister zu werden, veröffentlichte er in der Washington Post einen Meinungsartikel. Die Überschrift des Textes fasst zusammen, was derzeit auf dem Spiel steht, wenn die beiden Großmächte zusammenprallen: „Die Zukunft des Planeten hängt von einer stabilen Beziehung zwischen China und den USA ab“, schrieb Qin. Ein Spionageballon über dem Himmel von Montana dürfte dabei allerdings kaum hilfreich sein.