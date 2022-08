Pelosi offenbar kurz vor Taiwan-Besuch – kommt es jetzt zum offenen Konflikt mit China?

Von: Christiane Kühl, Sven Hauberg

Nancy Pelosi – hier wenige Tage vor ihrem Abflug – befindet sich derzeit auf Asienreise. © Saul Loeb/AFP

Schon am Dienstag könnte Nancy Pelosi in Taiwan aus dem Flieger steigen – mit unvorhersehbaren Konsequenzen. China droht bereits mit seiner Armee.

München/Washington/Taipeh – Noch befindet sich Nancy Pelosi im tropischen Singapur, dem ersten Stopp ihrer mehrtägigen Asienreise. Schon am Dienstag (2. August) aber könnte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Taiwan landen – und damit für einen Eklat mit China sorgen. Pelosi selbst hat Medienberichte über ihre geplante Taipeh-Visite bislang weder bestätigt noch dementiert; Taiwan ist zudem nicht Teil ihres offiziellen Reiseplans. Laut CNN bestätigten nun allerdings Regierungsbeamte aus den USA und aus Taiwan, dass die 82-Jährige eine Nacht in Taipeh verbringen wolle; ein genaues Datum nannten sie dafür nicht. Der taiwanische Fernsehsender TVBS berichtete hingegen unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass Pelosi schon am Dienstagabend (Ortszeit) in Taipeh landen werde.

Pelosi wäre die ranghöchste US-Politikerin, die Taiwan seit Jahrzehnten besucht. Die Politikerin der Demokraten ist nach US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Harris die Nummer drei der US-Hierarchie. Zuletzt war 1997 ein Sprecher des Repräsentantenhauses nach Taiwan geflogen. China betrachtete das demokratisch regierte Taiwan als „abtrünnige Provinz“ und droht mit der militärischen „Wiedervereinigung“ – obwohl Taiwan nie Teil der Volksrepublik war. Die USA unterhalten nur inoffizielle Beziehungen zur Regierung in Taipeh, haben sich aber dazu verpflichtet, das Land mit Verteidigungswaffen zu beliefern.

China: „Schwere Konsequenzen“ bei Pelosi-Abstecher nach Taiwan

China droht seit Tagen mit „schweren Konsequenzen“, sollte Pelosi tatsächlich nach Taiwan reisen. Zuletzt sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian am Montag, „die chinesische Seite ist umfassend auf alle Eventualitäten vorbereitet“. Ohne konkret zu werden, sagte Zhao zudem: „Die Volksbefreiungsarmee wird nicht tatenlos zusehen, und die chinesische Seite wird sicher energische und entschiedene Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu schützen.“

Pelosis möglicher Besuch war auch Thema bei einem Videotelefonat zwischen Biden und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping am vergangenen Donnerstag. „Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich“, sagte Xi laut der offiziellen Mitschrift in dem mehr als zweistündigen Gespräch. Am Wochenende hielt China zudem ein Militärmanöver in der Nähe von Taiwan ab, bei dem auch scharfe Munition zum Einsatz kam. Auch die Luftwaffe flog Patrouillen in der Region. Sprecher Shen Jinke sagte in der staatlichen Volkszeitung, dass die Luftwaffe „den festen Willen, die volle Zuversicht und ausreichende Fähigkeiten besitzt, Chinas nationale Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen“.

Pelosi-Reise: Streit auch in der US-Innenpolitik

In der US-Politik ist Pelosis Taiwan-Besuch umstritten. So wurden unter anderem Sicherheitsbedenken geäußert. Demnach könnte China versuchen, das Flugzeug der Politikerin abzudrängen. Auch ein möglicher Abschuss wurde offenbar diskutiert, wie Pelosi andeutete. Das US-Militär ist bereits dabei, Flugzeuge sowie den Flugzeugträger USS Ronald Reagan mitsamt Begleitschiffen in die Nähe Taiwans zu verlegen, wie das japanische Magazin Nikkei Asia berichtet. Damit wolle Peking eine Pufferzone für das Flugzeug der Politikerin einrichten, falls sie tatsächlich nach Taipeh fliege. US-Präsident Biden äußerte sich bislang eher zurückhaltend über Pelosis Pläne; in der vorvergangenen Woche sagte er lediglich: „Ich glaube, das Militär hält es im Moment für keine gute Idee, aber ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist.“ Berater des Präsidenten sollen Pelosi zudem dazu gedrängt haben, ihren Besuch abzusagen.

Während Pelosi Unterstützung vom ehemaligen republikanischen Außenminister Mike Pompeo erhielt („Nancy, ich komme mit!“), kritisierte die rechtslastige Trump-Anhängerin Marjorie Taylor Green Pelosi scharf: „Warum ist es so wichtig für Sprecherin Pelosi nach Taiwan zu fliegen?“, schrieb Taylor Green bei Twitter. „Warum zieht sie unser Militär da hinein und macht es verantwortlich für ihr Leben? Anstatt in Amerika zu bleiben und die Probleme zu lösen, die unser Volk plagen, provoziert sie einen Krieg mit der unberechenbaren Kommunistischen Partei.“

Taiwan: Kaum öffentliche Reaktionen auf Pelosi-Debatte

Aus Taiwan selbst gibt es bislang nur wenige Reaktionen auf die Berichte über den Pelosi-Besuch. So sagte Premierminister Su Tseng-chang in der vergangenen Woche, man sei Pelosi „sehr dankbar für ihre starke Unterstützung und ihre Freundlichkeit gegenüber Taiwan in den vergangenen Jahren“. Von Präsidentin Tsai Ing-wen sind hingegen keine Äußerungen zu Pelosi öffentlich geworden. Taipeh empfängt einerseits immer wieder hochrangige ausländische Gäste, zuletzt etwa die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Nicola Beer. Andererseits dürfte der taiwanischen Regierung bewusst sein, dass ein Pelosi-Besuch eine harte Reaktion Pekings provozieren dürfte.

International rief Pelosis mögliche Taiwan-Reise unterschiedliche Reaktionen hervor. „Ich denke, das Schlimmste, was Nancy Pelosi tun könnte, wäre, nicht zu kommen – da dies einen Präzedenzfall schaffen würde, dass China hochrangige US-Politiker einschüchtern kann“, sagte der ehemalige australische Verteidigungsminister Christopher Pyne in einem Interview mit der Tageszeitung The Australian. In Deutschland warnte FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff in der Rheinischen Post vor „katastrophalen Folgen, auch für unsere Wirtschaft“, sollte China einen Angriff auf Taiwan starten.

Experten rechnen mit China-Angriff auf Taiwan

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sagte derselben Zeitung, er fürchte, dass ein chinesischer Angriff auf Taiwan deutlich früher kommen könnte als bisher angenommen: „Die chinesische Staatsführung könnte einen strategischen Vorteil in einem früheren Angriff sehen, weil der Westen derzeit viele Kapazitäten im Russland-Konflikt bindet.“ Auch US-Militärs und Geheimdienstler spekulieren in letzter Zeit mehr über das „Wann“ als über das „Ob“ eines chinesischen Angriffs. Ins Spiel gebracht werden dafür Jahre zwischen 2024 und 2035 – und damit eine große Bandbreite.

Auf der ersten Station ihrer Asienreise traf Pelosi in Singapur mit Präsidentin Halimah Yacob und Premier Lee Hsien Loong zusammen. Lee habe die Bedeutung der Beziehungen seines Stadtstaates mit den USA und das Engagement der Amerikaner betont, teilte das Außenministerium Singapurs mit. Beide Delegationen hätten sich über wichtige internationale und regionale Entwicklungen ausgetauscht. Zu Taiwan fiel hingegen kein Wort. Weitere Stationen auf Pelosis offiziellem Reiseplan sind Malaysia, Südkorea und Japan. (sh/ck)