Die Schlacht um Eurasien ist längst entbrannt – China und Russland stehen bereit

Von: Foreign Policy

Teilen

China, Russland und ihre autokratischen Freunde führen nicht erst seit dem Ukraine-Krieg einen epischen Kampf um die größte Landmasse der Welt.

Der Doppelkontinent Eurasien steht seit mehr als einem Jahrhundert im Zentrum von Streitereien und Kriegen.

Auch der Ukraine-Krieg ist ein Konflikt auf dem eurasischen Kontinent

Wladimir Putin will den Krieg nutzen, um die Machtverhältnisse in Eurasien neu zu ordnen

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 4. Juni 2023 das Magazin Foreign Policy.

Der Ukraine-Krieg kann viele positive Folgen haben: Ein Russland, das durch seine eigene Aggression ausgeblutet ist, ein Amerika, das die zentrale Bedeutung seiner Macht und Führung wiederentdeckt hat, eine demokratische Gemeinschaft, die geeint und gestärkt in die gefährlichen kommenden Jahre geht. Es wird auch ein sehr bedrohliches Ergebnis geben: den Aufstieg einer Koalition eurasischer Autokratien, die durch ihre geografische Nähe zueinander und ihre geopolitische Feindschaft gegenüber dem Westen miteinander verbunden sind. Während der Wahnsinn des russischen Präsidenten Wladimir Putin die fortgeschrittenen Demokratien um sich schart, beschleunigt er den Aufbau einer Festung Eurasien, die von den Feinden der freien Welt besetzt wird.

Revisionistische Autokratien – China, Russland, der Iran und in geringerem Maße auch Nordkorea – streben nicht nur nach der Macht in ihren jeweiligen Regionen. Sie bilden ineinandergreifende strategische Partnerschaften über die größte Landmasse der Welt hinweg und fördern Handels- und Transportnetzwerke, die die Reichweite des US-Dollars und der US-Marine übersteigen. Noch handelt es sich nicht um ein ausgewachsenes Bündnis von Autokratien. Es ist jedoch ein Block von Gegnern, der geschlossener und gefährlicher ist als alles, was die Vereinigten Staaten in den letzten Jahrzehnten erlebt haben.

Üben für die Eroberung Eurasiens: ein gemeinsames MIlitär-Manöver mehrerer Staaten, darunter China und Russland. © imago stock&people

Konflikte in Eurasien: Türkei, Saudi-Arabien und Indien spielen große Rolle

Bei allen großen Konflikten der Neuzeit ging es um Eurasien, wo duellierende Koalitionen um die Vorherrschaft über diesen Superkontinent und die ihn umgebenden Ozeane aufeinander trafen. Das amerikanische Jahrhundert war in der Tat das eurasische Jahrhundert: Washingtons wichtigste Aufgabe als Supermacht bestand darin, die Welt im Gleichgewicht zu halten, indem Eurasien geteilt blieb. Jetzt führen die Vereinigten Staaten wieder eine Koalition demokratischer Verbündeter an den Rändern Eurasiens gegen eine Gruppe zentral gelegener Rivalen an – während entscheidende Swing States um ihre Vorteile ringen.

Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien und Indien spielen in dieser Ära der Rivalität dank ihrer geografischen Lage und ihres Einflusses eine entscheidende Rolle. In vielen Fällen sind diese Mächte entschlossen, auf beiden Seiten zu spielen. Um die eurasische Herausforderung in den Griff zu bekommen, müssen die Verbindungen innerhalb und zwischen den Allianznetzwerken der Vereinigten Staaten gestärkt werden. Was jedoch die gegenwärtige Situation so beängstigend macht, ist die Tatsache, dass auch opportunistische Swing States den Kampf zwischen der Festung Eurasien und der freien Welt bestimmen werden.

Einflussreicher Superkontinent: Eurasien ist seit mehr als hundert Jahren umkämpft

Eurasien ist seit langem die wichtigste strategische Zerrüttungszone der Welt, denn dort befinden sich die reichsten und mächtigsten Länder – mit Ausnahme der USA. Und seit dem frühen 20. Jahrhundert ist dieser ausgedehnte Superkontinent Schauplatz heftiger Kämpfe um die geopolitische Vorherrschaft.

Im Ersten Weltkrieg strebte Deutschland ein Reich vom Ärmelkanal bis zum Kaukasus an; es bedurfte einer transatlantischen Koalition von Demokratien, um die Herausforderung zurückzuschlagen. Im Zweiten Weltkrieg eroberten Deutschland und Japan die pulsierenden Randgebiete Eurasiens und drangen tief in sein Kernland ein; eine noch größere, ideologisch vielfältigere Koalition stellte das Gleichgewicht wieder her. Im Kalten Krieg versuchte eine zentral gelegene Supermacht, die Sowjetunion, eine Koalition der freien Welt an den Rändern Eurasiens zu überwältigen. Die Einzelheiten haben sich geändert, aber der grundsätzliche Konflikt – zwischen denen, die Eurasien beherrschen wollen, und denen, einschließlich der Supermacht in Übersee, die sich ihnen widersetzen – bleibt bestehen.

Bedeutung des Ukraine-Kriegs: Putin will Eurasien mit Gewalt neu gestalten

Nach dem Sieg im Kalten Krieg hatten Washington und seine Freunde in allen wichtigen Teilregionen Eurasiens die Oberhand: Europa, Ostasien und dem Nahen Osten. Seitdem sind jedoch erneut Herausforderungen von Rivalen aufgetaucht, die sich zunehmend in ihrer gemeinsamen Feindseligkeit gegenüber dem Status quo zusammengeschlossen haben. Und so wie große Krisen die Geschichte oft beschleunigen, beschleunigt der Russland-Ukraine-Krieg den Aufstieg eines neuen eurasischen Blocks.

Moskau, Peking, Teheran und Pjöngjang streben alle danach, das Gleichgewicht der Kräfte in ihren Regionen zu verändern, und betrachten Washington als das größte Hindernis.

Putins Einmarsch in die Ukraine war ein Versuch, Eurasien mit Gewalt neu zu gestalten. Wenn Russland die Ukraine erobert hätte, hätte es den europäischen Kern der alten Sowjetunion wiederherstellen können. Moskau hätte eine beherrschende Stellung von Zentralasien bis zur Ostfront der NATO gehabt. Die chinesisch-russische strategische Partnerschaft wäre auf dem Vormarsch gewesen, während die Demokratien eine weitere demoralisierende Niederlage erlitten hätten. Dieses Szenario wurde durch Putins chaotische Offensive zunichtegemacht. Dennoch hatte der Krieg tiefgreifende, polarisierende Auswirkungen.

Reaktion auf den Ukraine-Krieg: NATO rüstet weiter auf und erweitert sich

Sie hat die fortgeschrittenen Demokratien zweifellos wachgerüttelt. Die NATO rüstet auf und erweitert sich. Die Demokratien in Asien haben die Ukraine unterstützt und Russland mit Sanktionen belegt, weil sie befürchten, dass eine erfolgreiche Aggression in einer Region zu tödlichen Abenteuern in anderen Regionen führen könnte. Länder, die durch liberale Werte und die Unterstützung der von den USA geführten internationalen Ordnung verbunden sind, verstärken ihre Verteidigung von Osteuropa bis zum westlichen Pazifik, und sie überdenken ihre wirtschaftlichen und technologischen Beziehungen zu den Tyrannen in Moskau und Peking. Das, was US-Präsident Joe Biden die „freie Welt“ nennt, nimmt wieder Gestalt an. Leider auch eine autokratische Koalition.

Die Nato-Erweiterung: Das wachsende Verteidigungsbündnis Fotostrecke ansehen

Moskau, Peking, Teheran und Pjöngjang streben alle danach, das Gleichgewicht der Kräfte in ihren Regionen zu verändern, und betrachten Washington als das größte Hindernis. Sie alle sorgen sich um ihre Anfälligkeit gegenüber Sanktionen und anderen Strafen, die die USA und ihr globales Aufgebot verhängen können. Alle sind auf die anderen angewiesen, um zu überleben, denn wenn die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten einen von ihnen zerstören, werden die übrigen noch isolierter und verwundbarer. Und schließlich befinden sich alle in Eurasien und sind in unmittelbarer Nähe, wenn nicht sogar in unmittelbarer Nachbarschaft zu mindestens einem anderen revisionistischen Staat. Da der Russland-Ukraine-Krieg die globalen Spannungen verschärft, ziehen diese Autokratien aus Gründen des Selbstschutzes und des strategischen Profits zusammen.

Dieser Trend ist natürlich nicht neu. Der Iran und Nordkorea teilen seit langem Raketentechnologie und andere Mittel des Unheils; die chinesisch-russische strategische Partnerschaft entwickelt sich seit Jahrzehnten. Aber wenn der Krieg diese Partnerschaft auch belastet hat, so hat er doch auch die konvergierenden Ziele und Ängste der Revisionisten unterstrichen. Er hat somit die Integration im eurasischen Kern der Welt beschleunigt.

Entwicklungen in Eurasien: Russland kooperiert militärisch immer enger mit Nordkorea

Ein eurasischer Block wächst militärisch zusammen, da der Krieg sich überschneidende und zunehmend ehrgeizige Verteidigungsbeziehungen begünstigt. Die militärischen Beziehungen Russlands zu Nordkorea sind zu einer Zweibahnstraße geworden, da Pjöngjang Moskau dringend benötigte Artilleriemunition verkauft. Russland und der Iran bauen unterdessen eine „vollwertige Verteidigungspartnerschaft“ auf, wie CIA-Direktor William Burns sie nennt. Diese Partnerschaft umfasst die Lieferung von Drohnen, Artillerie und Berichten zufolge auch von Raketen, die Russland auf den Schlachtfeldern in der Ukraine gestärkt haben. Sie könnte den Transfer von fortschrittlichen Su-35-Kampfflugzeugen, Luftabwehrsystemen oder ballistischer Raketentechnologie vorwegnehmen, was Teheran zu einem härteren Gegner für die Vereinigten Staaten und Israel machen würde.

Im heutigen Eurasien machen die gut bewaffneten Revisionisten gemeinsame Sache.

China seinerseits hat Putins Krieg nicht offen mit tödlicher Militärhilfe unterstützt, aus Angst vor Sanktionen der USA und Europas. Es hat jedoch sogenannte nicht-tödliche Hilfe geleistet – von Drohnen bis zu Computerchips –, die Putin hilft, seinen Kampf in die Länge zu ziehen, und Peking würde wahrscheinlich noch weiter gehen, wenn sein wichtigster Verbündeter vor einer Niederlage stünde. Die auffällige Präsenz von Verteidigungsexperten des chinesischen Präsidenten Xi Jinping während seines jüngsten Gipfels mit Putin in Moskau signalisierte, dass die umfassenderen militärischen Beziehungen – die bereits gemeinsame Übungen, Waffenverkäufe und eine bedeutende technologische Zusammenarbeit umfassen – weiterhin die Grenzen überschreiten, die viele westliche Beobachter vor einem Jahrzehnt erwartet hatten.

China und Russland: Schon ein U-Boot-Deal macht Probleme

Es bräuchte kein formelles chinesisch-russisches Bündnis, um das militärische Gleichgewicht zu stören. Wenn Russland China mit sensibler U-Boot-Technologie oder Boden-Luft-Raketen beliefert, könnte dies das Bild eines chinesisch-amerikanischen Krieges im Westpazifik tiefgreifend verändern. Im heutigen Eurasien machen die gut bewaffneten Revisionisten gemeinsame Sache.

Sie sind auch dabei, den internationalen Handel neu zu strukturieren. Handels- oder Waffentransporte, die die eurasischen Randmeere durchqueren, können von weltweit operierenden Seestreitkräften beschlagnahmt werden. Vom Dollar abhängige Volkswirtschaften sind anfällig für US-Sanktionen. Ein zweiter Aspekt der Festung Eurasien ist daher der Aufbau von Handels- und Transportnetzen, die vor demokratischen Verboten sicher sind.

Seit Jahren investiert China in Überlandpipelines und Eisenbahnlinien, um den Zugang zu Öl und anderen wichtigen Ressourcen im Nahen Osten zu sichern. Peking versucht nun, seine Wirtschaft sanktionssicher zu machen, indem es die Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffen verringert – ein Projekt, das durch den Wirtschaftskrieg des Westens gegen Moskau an Dringlichkeit gewonnen hat. Russland und der Iran treiben den internationalen Nord-Süd-Transportkorridor voran, der die beiden Länder über das Kaspische Meer verbindet, während Teheran Moskau bei der Umgehung von Sanktionen unterstützt. Ebenso vertiefen Russland und China ihre Zusammenarbeit beim Ausbau der Nördlichen Seeroute, dem am wenigsten gefährdeten Seeweg zwischen Chinas Pazifikhäfen und dem europäischen Russland. Wenn „der internationale Handel in der Krise steckt“, wie Putin im vergangenen November euphemistisch sagte, ist die eurasische Integration unerlässlich.

Folge des Kriegs: Handel zwischen Russland und dem Iran sprunghaft angestiegen

Tatsächlich ist der Handel zwischen Russland und dem Iran seit Februar 2022 sprunghaft angestiegen, während sich China „mit großem Abstand“ zu Moskaus wichtigstem Handelspartner entwickelt hat, wie die Free Russia Foundation berichtet. Der bilaterale Handel mit russischem Öl und chinesischen Computerchips steigt sprunghaft an; russische Unternehmen wenden sich an Hongkong, um Kapital zu beschaffen und gleichzeitig die Sanktionen zu umgehen. Und während sich die chinesische Technologie in ganz Eurasien ausbreitet, wird auch die chinesische Währung immer beliebter.

Chinas Staats- und Parteichef: So stieg Xi Jinping zum mächtigsten Mann der Welt auf Fotostrecke ansehen

Im Februar dieses Jahres hat der Yuan den Dollar als meistgehandelte Währung an der Moskauer Börse abgelöst. Auch China und der Iran experimentieren damit, den Dollar aus dem bilateralen Handel zu verdrängen. „Die Geopolitik wird natürlich nicht in absehbarer Zeit zur globalen Entthronung des Dollars führen“, schrieb Alexander Gabuev, der Direktor des neuen Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin, im März in Bloomberg. Aber es könnte einen chinesisch geprägten wirtschaftlichen und technologischen Block im Herzen der Alten Welt fördern.

Rivalisierende Mächte: Putin sieht in Eurasien Zufluchtsort für „traditionelle Werte“

Schließlich wächst dieser eurasische Block auch intellektuell und ideologisch zusammen. In der gemeinsamen chinesisch-russischen Erklärung vom Februar 2022 werden die beiden Länder als Verteidiger ihrer autokratischen politischen Systeme dargestellt, die sich gegen die Bündnisblöcke der Vereinigten Staaten im Stil des Kalten Krieges wehren. Iranische Beamte beschreiben die eurasische Zusammenarbeit als Gegenmittel gegen den „Unilateralismus“ der USA; Putin sieht in Eurasien einen Zufluchtsort für „traditionelle Werte“, die von westlichen „neoliberalen Eliten“ bedrängt werden. Da der gegenwärtige Krieg Putin vom Westen getrennt hat, hat er auch Russlands ewige Debatte darüber gelöst, in welche Richtung es gehen soll. Bis auf Weiteres ist Russlands Schicksal eurasisch.

Sicherlich gibt es Grenzen. Was auch immer Putin sagt, der Nord-Süd-Korridor wird den Suezkanal niemals in den Schatten stellen. Ein global integriertes China wird sich in Eurasien nicht so stark engagieren müssen wie ein eher isoliertes Russland. Innerhalb der Liga der Autokratien lauern Spannungen: Einige russische Nationalisten, wenn nicht gar Putin selbst, müssen befürchten, dass eine eurasische Ausrichtung letztlich wirtschaftliche Vasallentreue gegenüber Peking bedeutet. In der Zwischenzeit jedoch wird die Festung Eurasien Washington und seinen Freunden das Leben sehr viel schwerer machen.

Da der gegenwärtige Krieg Putin vom Westen getrennt hat, hat er auch Russlands ewige Debatte darüber gelöst, in welche Richtung es gehen soll. Bis auf Weiteres ist Russlands Schicksal eurasisch.

Die eurasische Integration wird auch die Gegner der Vereinigten Staaten weniger anfällig für Sanktionen machen. Sie wird sie militärisch gegen ihre Feinde stärken. Sie wird zu einer weitreichenden diplomatischen Zusammenarbeit führen – wie etwa einer stärkeren russischen Unterstützung für Chinas Position zu Taiwan – oder vielleicht sogar zu gegenseitiger materieller Unterstützung in einem Krieg gegen die Vereinigten Staaten. Wenn Russland die Möglichkeit hätte, China dabei zu helfen, die Vereinigten Staaten in einem Kampf in Ostasien ausbluten zu lassen, zweifelt irgendjemand daran, dass es die Motivation dazu hätte?

Neue Ordnung: Der Ukraine-Krieg verändert die Bedeutung Eurasiens

Selbst wenn das nicht der Fall ist, wird die Festung Eurasien die Welt für den gewalttätigen Revisionismus sicherer machen. Je sicherer sich diese Länder in ihrer eurasischen Festung fühlen, je mehr Unterstützung sie untereinander haben, desto ermutigter werden sie sein, ihre Macht auf Randregionen – den westlichen Pazifik, Europa, den Nahen Osten – und darüber hinaus auszudehnen.

Biden hat also nicht unrecht, wenn er von einem großen Kampf „zwischen Demokratie und Autokratie, zwischen Freiheit und Unterdrückung, zwischen einer auf Regeln basierenden Ordnung und einer, die von roher Gewalt beherrscht wird“ spricht. Doch dieser Gegensatz wird der eurasischen Landschaft nicht ganz gerecht. Der Russland-Ukraine-Krieg hat auch die Bedeutung der strategisch günstig gelegenen Swing States unterstrichen, die sowohl von der Festung Eurasien als auch von der freien Welt profitieren wollen und das Gleichgewicht zwischen beiden beeinflussen.

Am Persischen Golf, einer rohstoffreichen Region am Schnittpunkt dreier Kontinente, halten langjährige Sicherheitspartner der USA Monogamie inzwischen für weniger lohnend als Polyamorie. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate orientieren sich wirtschaftlich und technologisch in Richtung China. Beide unterhalten enge Beziehungen zu Russland, selbst inmitten des Krieges in der Ukraine. Der Antikommunismus war einst der ideologische Kitt in den Beziehungen dieser Monarchien zu Washington. Heute jedoch haben die sich modernisierenden Autokratien politisch mehr mit den Rivalen der Vereinigten Staaten gemeinsam als mit den Vereinigten Staaten selbst.

Zwischen Nato und Russland: Türkei spielt in Sachen Eurasien ein doppeltes Spiel

Für den Westen befindet sich die Türkei im Schnittpunkt zweier Meere und zweier Kontinente, und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spielt ebenfalls ein doppeltes Spiel. Ankara genießt den Schutz der NATO und importiert gleichzeitig russische Luftabwehrsysteme; es unterstützt die Ukraine, während es Moskau hilft, Sanktionen zu umgehen; und es ist zu einem wichtigen Akteur in Konflikten vom Kaukasus bis zum Horn von Afrika geworden, oft im Gegensatz zu den Interessen der USA. Wie die Türkei sich ausrichtet, variiert also von Thema zu Thema. Und solange ein ehrgeiziger, zunehmend illiberaler Erdogan regiert, wird sie, wie der türkische Analyst Asli Aydintasbas 2021 in Foreign Affairs schrieb, versuchen, „in jedem Lager einen Fuß zu haben“.

Recep Tayyip Erdoğan: Das ist der Präsident der Türkei Fotostrecke ansehen

Und dann ist da noch Südasien. Pakistan, einst ein wichtiger Partner der USA, lehnt sich jetzt an Peking an, das das Land als Zugang zum Indischen Ozean betrachtet. Indien wiederum neigt sich Washington zu, um sich vor China zu schützen. Aber es ist immer noch auf Russland angewiesen, wenn es um Waffen und Energie geht, und aus ideologischen Gründen und aus Eigeninteresse ist es für Indien angenehmer, zwischen den Großmächten zu navigieren, als sich an eine von ihnen zu binden. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Neu-Delhi seine Wahl unwiderruflich getroffen hat: Irgendwann könnte Premierminister Narendra Modi eine Entspannung mit China begrüßen, wenn Peking den Druck entlang der gemeinsamen Grenze der beiden Länder verringern würde. Und in anderen Ländern an der eurasischen Peripherie, von Indonesien bis Ägypten, sind die Fronten noch unklarer.

Die Swing States sind unterschiedlich, aber die Gemeinsamkeiten sind auffällig. Keiner von ihnen gehört zu den reichen, wirtschaftlich fortgeschrittenen Demokratien. Alle ziehen es vor, zwischen rivalisierenden Koalitionen zu manövrieren, in der Hoffnung, sich Optionen offen zu halten und von jedem das bestmögliche Angebot zu erhalten. Alle haben auf Putins Einmarsch in der Ukraine bestenfalls ambivalent reagiert, weil sie ihre Beziehungen zu Moskau schätzen und befürchten, dass die polarisierte Geopolitik diplomatische Flexibilität ausschließt. Und alle können die Machtkonstellation rund um die zentrale Landmasse der Welt maßgeblich beeinflussen.

Swing-States in Eurasien: Auch Saudi-Arabien unterstützt Russland im Krieg gegen die Ukraine

Jeder dieser Swing-Staaten hat Putins Krieg in der Ukraine bereits unterstützt, indem er ihm half, die Auswirkungen der Sanktionen zu verringern. Saudi-Arabien tat dies Ende 2022 auf spektakuläre Weise, indem es die Ölproduktion drosselte, was die Preise – und damit die Einnahmen Moskaus – in die Höhe trieb. Ihre Entscheidungen haben auch andere wichtige Auswirkungen.

Der Wettbewerb um die Swing States (...) wird mit darüber entscheiden, ob die Verteidigungsanlagen, die Washington um die Festung Eurasien herum errichten muss, stark oder löchrig sind.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind möglicherweise auf dem Weg, einen chinesischen Stützpunkt auf ihrem Territorium einzurichten - und damit Peking zu helfen, seine Militärmacht in einer sensiblen Region einzusetzen. Saudi-Arabien hat die diplomatische Macht Chinas am Persischen Golf bereits willkommen geheißen und sich auf Peking verlassen, um eine Mini-Entspannung mit Teheran zu vermitteln. In Südasien wird es ein eng mit Peking verbundenes Pakistan für China viel einfacher machen, seinem „Malakka-Dilemma“ zu entkommen – der Tatsache, dass ein Großteil seines Handels nach Westen durch eine schmale Meerenge fließen muss, die es nicht kontrolliert.

Die Entscheidungen Indiens werden die globale Verteilung des technologischen Einflusses und der Produktionskapazitäten beeinflussen – letzteres ist besonders wichtig, da die Gefahr eines Großmächtekrieges wächst – sowie die Frage, wie viele Schwierigkeiten China auf dem Festland hat, während es auf dem Seeweg nach außen drängt. Die Entscheidungen der Türkei werden sich auf das Ausmaß des wirtschaftlichen Drucks auswirken, dem Putin ausgesetzt ist, auf die Stärke und Solidarität der NATO und auf die geopolitische Landschaft von Zentralasien bis zum Nahen Osten.

Der Wettbewerb um die Swing States ist nicht nur ein globaler Beliebtheitswettbewerb. Er wird mit darüber entscheiden, ob die Verteidigungsanlagen, die Washington um die Festung Eurasien herum errichten muss, stark oder löchrig sind.

Die eurasischen Autokratien haben den Vorteil der Geografie auf ihrer Seite

Im Jahr 1944 schickte Japan ein U-Boot mit Gold, Wolfram und anderen Materialien in das von den Nazis besetzte Europa. Es war ein Selbstmordkommando: Nachdem es Tausende von Meilen um Asien und Afrika herumgefahren war, wurde das U-Boot von einem US-Flugzeug in der Nähe des Golfs von Biskaya versenkt. Berlin und Tokio kämpften darum, die Welt neu zu gestalten, aber die Grausamkeiten der Geographie machten eine Zusammenarbeit unmöglich.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Die Revisionisten von heute haben dieses Problem nicht. Die Lage der eurasischen Autokratien lässt den neuen roten Fleck auf der Landkarte nicht nur furchterregend aussehen. Sie hilft ihnen, die asymmetrische Stärke der USA zu verringern und sich gegen die Außenwelt zur Wehr zu setzen. Wie während des Kalten Krieges steht eine geografisch verstreute freie Welt einer geografisch kohärenten Koalition gegenüber. Damals wie heute gibt es außerdem eine dritte Gruppe, die in globalen Angelegenheiten eine entscheidende Rolle spielen kann.

Bündnispolitik im Zeichen des Ukraine-Krieges und weiterer globaler Spannungen

Die Vereinigten Staaten können die Bildung der Festung Eurasien nicht ohne weiteres rückgängig machen, denn dieser Prozess ist das Ergebnis starker gemeinsamer Interessen und sich verschärfender globaler Spannungen, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden. Theoretisch könnte Washington vielleicht die Koalition spalten, indem es sich mit einem oder mehreren ihrer Mitglieder versöhnt. In der Praxis würde eine solche Versöhnung, selbst wenn sie möglich wäre, Zugeständnisse erfordern – zum Beispiel den Verzicht auf die Ukraine und Teile Osteuropas an Moskau –, die Washingtons globale Probleme verschärfen würden. Was also bleibt, ist eine zweifache Antwort.

Die Vereinigten Staaten verfügen über Bündnisblöcke, die ihnen in Ostasien und Europa ein enormes Gewicht verleihen. Insgesamt sind die Vereinigten Staaten und ihre Vertragsverbündeten mächtiger – wirtschaftlich, diplomatisch und militärisch – als ihre Widersacher. Das erste Gebot lautet also, die Bündnisse zu stärken, die die gefährdeten Randgebiete Eurasiens verankern, und gleichzeitig die Verbindungen zwischen ihnen zu festigen, damit Aggressionen überall auf eine zunehmend globale Antwort stoßen.

Man muss Washington zugute halten, dass es Elemente dieser Strategie verfolgt, indem es die Bündnisse mit Japan und den Philippinen vertieft, die Ostfront der NATO stärkt und Partnerschaften wie AUKUS aufbaut, die gleichgesinnte Demokratien über mehrere Regionen hinweg verbinden. Die nächsten Schritte bestünden darin, die Verteidigung der freien Welt dort weiter zu integrieren, wo die Bedrohungen am größten sind, vielleicht durch eine trilaterale Verpflichtung der USA, Japans und Australiens, sich gegen eine chinesische Aggression zu wehren, oder durch die Ausarbeitung ernsthafter Pläne, wie die europäischen Mächte militärisch oder wirtschaftlich auf einen Konflikt im westlichen Pazifik reagieren könnten.

Die Schwierigkeiten in diesem Bereich sind kaum trivial, und ein Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 oder später, das eine unilateralistische „America First“-Regierung wiederherstellen würde, könnte die Dinge noch weiter verkomplizieren. Aber im Moment besteht die Aufgabe im vertrauten Bündnismanagement und passt bequem in Bidens Rahmen der freien Welt.

Der Kampf um Eurasien schafft neue Herausforderungen an die westliche Diplomatie

Eine größere konzeptionelle Herausforderung ist der zweite Imperativ: die Maximierung der strategischen Konvergenz mit den Swing States bei gleichzeitiger Minimierung der Divergenz dort, wo sie am meisten schaden würde. Da diese Länder gute Gründe für ihre Ambivalenz haben, wird dies eine mühsame, oft unbefriedigende Aufgabe sein.

Zum Autor Hal Brands ist Henry A. Kissinger-Professor für globale Angelegenheiten an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies und Senior Fellow am American Enterprise Institute. Twitter: @HalBrands

Es wird erforderlich sein, das Wesentliche vom Wichtigen zu trennen, d.h. diejenigen Fragen zu identifizieren, wie z.B. die Verhinderung chinesischer Militärbasen am Persischen Golf, bei denen die Vereinigten Staaten ihren Einfluss aggressiv geltend machen sollten, um eine bedeutende Veränderung des eurasischen Gleichgewichts zu verhindern. Dazu gehört auch, dass moralische Kompromisse – und Abwägungen zwischen Kurz- und Langfristigkeit – im Umgang mit Swing-States deutlicher ausfallen als im Umgang mit fortgeschrittenen Demokratien.

Die Vereinigten Staaten können Saudi-Arabien zu einem Paria machen oder Indien in Fragen der internen Regierungsführung direkt herausfordern, aber nicht ohne die Zusammenarbeit in strategisch wichtigen Fragen zu gefährden. Dies legt nahe, dass Washington seine Botschaft auch auf sein Publikum zuschneiden sollte: Außerhalb des globalen Westens werden Appelle an demokratische Normen weniger wirksam sein als eine Betonung der Souveränität, der territorialen Integrität und anderer Normen, die durch das Verhalten des revisionistischen Quartetts bedroht sind, im Gegensatz zum Regimetyp.

Die besondere Beziehung zwischen den USA und Saudi-Arabien ist Geschichte, und mit Appellen an die demokratische Solidarität wird Washington in Neu-Delhi nicht sehr weit kommen.

Diese Punkte wiederum unterstreichen den offenkundig transaktionalen Charakter der Diplomatie mit Swing States. Die besondere Beziehung zwischen den USA und Saudi-Arabien ist Geschichte, und mit Appellen an die demokratische Solidarität wird Washington in Neu-Delhi nicht sehr weit kommen. Die Vereinigten Staaten werden sich die Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien, Indien und anderen Akteuren erkaufen müssen, indem sie einerseits Vorteile von echtem Wert anbieten und andererseits diese Vorteile zurückhalten, wenn die Swing States konsequent eine Außenpolitik betreiben, die wichtigen US-Interessen zuwiderläuft.

Wenn die USA die Swing States regelmäßig für ihre diplomatischen Entscheidungen bestrafen, riskieren sie, dass ihre Ambivalenz in Feindseligkeit umschlägt; wenn sie dies nie tun, riskieren sie, dass sie jeden Einfluss verlieren. Da es sich hierbei jedoch um einen so schwierigen Balanceakt handelt, ist es wichtig, die zugrunde liegenden Anreize im Laufe der Zeit zu verändern.

Ringen um Macht in Eurasien: Putin dezimiert Russlands Rüstungsindustrie

Indem er die russische Rüstungsindustrie dezimiert, hat Putins Krieg eine Gelegenheit geschaffen, der Türkei, Indien, Vietnam und anderen Staaten zu helfen, sich von Moskaus militärischer Ausrüstung zu lösen – und damit ihr Kalkül in einzelnen geopolitischen Fragen zu ändern. Die Förderung indischer Wirtschaftsbeziehungen zum Persischen Golf kann in ähnlicher Weise die Abhängigkeit vom chinesischen Handel und Geld in zwei wichtigen Regionen verringern.

Zum vierten Mal in etwas mehr als einem Jahrhundert ist ein epischer Kampf um Eurasien im Gange. Um ihn zu gewinnen, müssen die Vereinigten Staaten ihre Verbündeten in der freien Welt um sich scharen und gleichzeitig – unvollkommen – um den Einfluss von Ländern kämpfen, die sich weder für die eine noch für die andere Seite entscheiden werden. (von Hal Brands)

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 4. Juni 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.