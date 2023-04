Risiken erkennen: Union fordert Ausbau von deutscher China-Kompetenz

Von: Finn Mayer-Kuckuk

CDU-Chef Friedrich Merz will mehr China-Kompetenz in Deutschland (Archiv) © Kay Nietfeld/dpa

Ein Strategiepapier von CDU und CSU sorgt sich um Naivität und Ahnungslosigkeit gegenüber China. Abhilfe schaffen soll ein zentrales Kompetenzzentrum des Bundes.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn China.Table am 20. April 2023.

Berlin – Die Fraktion von CDU und CSU im Bundestag fordert eine breit angelegte Stärkung der China-Kompetenz in Deutschland. In einem neuen Strategiepapier der Oppositionspartei findet sich dazu ein längerer Abschnitt. Eine sinnvolle Partnerschaft mit China sei nur möglich, wenn die deutsche Seite die Risiken erkennen und bewerten könne.

Dazu stellt die Union folgende Forderungen auf:

Die Bundesregierung müsse ein „Kompetenzzentrum China“ gründen, das dem Bundeskanzleramt zugeordnet sein soll. Damit einher geht eine neue Position: Es soll einen „China-Beauftragten der Bundesregierung“ geben.

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im höheren Dienst oberster Bundesbehörden sollen in ihren ersten zwei Berufsjahren verpflichtend einen „China-Exposure-Kurs“ durchlaufen.

Deutschland müsse eine unabhängige, angewandte und praxisnahe China-Forschung aufbauen. Zudem sei die strategische Planung mit Blick auf China von herausragender Bedeutung.

Die CDU/CSU tritt daher für einen „Expertenkreis Strategic Foresight on China“ ein, der Bundesregierung und Parlament regelmäßig über die Entwicklungen in China berät.

Die Sicherheitsbehörden sollen die Aktivitäten der chinesischen Diaspora in Deutschland besser überwachen.

Es ist eine Staatssekretärsrunde zur China-Politik zu berufen, die regelmäßig tagt und für eine einheitliche China-Politik sorgen soll.

China-Kenntnisse weltweit gefragt

Im Koalitionsvertrag ist bereits der Ausbau der China-Kompetenz in Deutschland durch die Ampel-Koalition festgelegt. Die Forderungen der Unionsparteien gehen nun jedoch weit über das hinaus, was bisher an Ansätzen in dieser Richtung zu sehen ist.

Die CDU liegt damit allerdings durchaus im internationalen Trend. Die britische Regierung hat gerade ihren Etat für China-Kompetenz innerhalb des eigenen Apparats verdoppelt. Sie will viel mehr Experten mit Mandarin-Kenntnissen einstellen und diese vernetzen. Dies erfolgt in einem eigens aufgesetzten „China Capabilities Program“. In London erhalten außerdem vorhandene 170 Staatsbeamte demnächst Chinesischunterricht. Von diesen sollen 20 an Vertiefungskursen in Taiwan teilnehmen.

Auch in den USA ist die Notwendigkeit tiefergehender Chinakenntnisse erkannt. Ein Parlamentsgremium, die US-China Economic and Security Review Commission, fordert den Aufbau von deutlich mehr China-Expertise in der Regierung. Nur so ließen sich Risiken angemessen bewerten, lautet auch hier das Argument.

CDU und CSU: China-Beratung für Kommunen aus Berlin

Das China-Kompetenzzentrum des Kanzleramts könnte nach den Vorstellungen der Union auch Länder, Städte und Gemeinden beraten. Es könnte helfen, Risiken bei chinesischen Investitionen in Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zu bewerten.

Wie wichtig so eine Institution wäre, zeigt eine Debatte um die geplante Städtepartnerschaft zwischen Kiel und Qingdao. Seit einem Ratsbeschluss in Kiel, gegenseitig die Fühler auszustrecken, melden sich mahnende Stimmen. Die Uni Kiel weist darauf hin, dass Qingdao auch Standort der chinesischen U-Bootflotte ist und chinesische Spione die Bundesmarine in Kiel ausspähen könnten. Solche Aspekte sind manchem braven Stadtrat nicht sofort geläufig, der nur an Zusammenarbeit im Segelsport und der Kultur denkt.