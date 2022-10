News zum Ukraine-Krieg: Ukraine meldet weitere Rückeroberungen

Ukraine-Krieg: Selenskyj verbreitet weiter Erfolgsmeldungen

Joe Biden spricht von „Apokalypse“ und Moskau warnt erneut vor einem Atomkrieg. Währenddessen gehen die Kämpfe im Ukraine-Krieg weiter. Der News-Ticker.

Die EU warnt vor einem Atomwaffeneinsatz durch Russland.

Der Kreml spricht eine Drohung an die USA aus, sollte das Land weitere Mehrfachraketenwerfer liefern.

Hinweis der Redaktion: Neuigkeiten zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Update vom Samstag, 8. Oktober, 04.45 Uhr: Seit Beginn der jüngsten Gegenoffensive Ende September haben die ukrainischen Streitkräfte nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj fast 2500 Quadratkilometer von den russischen Truppen zurückerobert. „Allein diese Woche haben unsere Soldaten 776 Quadratkilometer im Osten unseres Landes und 29 Siedlungen befreit, darunter sechs in der Region Luhansk“, sagte Selenskyj am Freitag in seiner abendlichen, in Online-Netzwerken veröffentlichten Videoansprache.

Insgesamt seien seit dem Beginn der Gegenoffensive „schon 2434 Quadratkilometer von unserem Land und 96 Siedlungen befreit worden“. Die Ukraine hat in den vergangenen Tagen einen zweiten bedeutenden Vorstoß unternommen, um Gebiete in der nordöstlichen Region Charkiw zurückzuerobern sowie im Süden nahe der russisch kontrollierten Stadt Cherson.

Eine Reihe von Explosionen hat die ostukrainische Stadt Charkiw erschüttert, turmhohe Rauchschwaden in den Himmel steigen lassen und eine Reihe von Folgeexplosionen ausgelöst. © Francisco Seco/dpa

Nach einer Reihe von Niederlagen an mehreren Fronten hatten die russischen Truppen am Freitag allerdings erstmals wieder Geländegewinne in der Ostukraine vermeldet.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj erkennt Inseln als Hoheitsgebiet Japans an

+++ 22.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat per Dekret die russische Inselgruppe der Südkurilen als Hoheitsgebiet Japans anerkannt. Selenskyj sprach am Freitag über die Anerkennung der territorialen Unversehrtheit Japans und forderte die Weltgemeinschaft auf, das Gebiet ebenfalls als zu Japan gehörig anzuerkennen. „Eine wichtige Entscheidung ist heute getroffen worden. Sie ist fair, rechtlich einwandfrei. Historisch“, sagte er in einem in Kiew verbreiteten Video. Zuvor hatte das ukrainische Parlament einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Die russischen Besatzer müssten überall vertrieben und als Aggressor besiegt werden, so Selenskyj weiter. Nur so könnten Kriege auch in Zukunft verhindert werden. Selenskyj reagierte damit auch auf die kürzliche Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland. Die im Norden von Japan gelegenen Gebiete hatte die Sowjetunion als Siegermacht im Zweiten Weltkrieg erobert. Japan und Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion haben wegen des Territorialstreits bis heute keinen Friedensvertrag. „Russland hat kein Recht auf diese Gebiete“, sagte Selenskyj nun. Das sei jedem auf der Welt bekannt, jetzt müsse gehandelt werden.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj entschärft Aussagen zu „Präventivschlägen“

+++ 22.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entschärft seine umstrittenen Aussagen zu einem „Präventivschlag“ gegen Russland in einem Fernsehinterview. „Man muss präventive Tritte ausführen, keine Angriffe. Wir sind keine Terroristen, wir greifen kein anderes Territorium an“, sagte Selenskyj in Kiew in einem BBC-Interview. Auch nach all dem Kriegsleid sei die Ukraine noch immer nicht bereit, „Menschen umzubringen, so wie die Russen es tun“.

Selenskyj hatte am Donnerstag (6. Oktober) mit Forderungen nach der Verhinderung eines russischen Atomwaffeneinsatzes für Aufregung gesorgt. Bei dem Auftritt hatte er geäußert: „Was soll die Nato tun? Den Einsatz von Atomwaffen durch Russland unmöglich machen. Wichtig ist aber – ich wende mich wie vor dem 24. (Februar) deshalb an die Weltgemeinschaft – dass es Präventivschläge sind, damit sie wissen, was ihnen blüht“.

Wenig später betonte einer seiner Sprecher, der ukrainische Präsident sei falsch verstanden worden. Der Kreml in Moskau verurteilte die Aussagen dennoch scharf als „Aufruf zum Beginn des Dritten Weltkriegs“. Im BBC-Interview sagte Selenskyj mit Blick auf einen möglichen russischen Einsatz von Atomwaffen: „Sie sind nicht bereit, es zu tun (...) Aber ich denke, es ist gefährlich, überhaupt darüber zu sprechen.“

News im Ukraine-Krieg: 200 Gräber und ein Massengrab in Lyman gefunden

+++ 21.45 Uhr: In der kürzlich zurückeroberten Stadt Lyman im ostukrainischen Gebiet Donezk sind nach Angaben des dortigen Militärgouverneurs insgesamt rund 200 Gräber und ein Massengrab gefunden worden, erklärte Pawlo Kyrylenko am Freitagabend über einen Telegram-Kanal. Dazu veröffentlichte er Fotos, die Holzkreuze und Einsatzkräfte in weißen Schutzanzügen zeigten. Es sei mit den Exhumierungen begonnen worden, so Kyrylenko.

Bei den Toten könne es sich ersten Erkenntnissen zufolge sowohl um ukrainische Soldaten als auch um Zivilisten handeln. Wie viele Leichen in dem Massengrab lägen, müsse noch ermittelt werden. Polizeiangaben zufolge sollen unter den getöteten Menschen auch mehrere Kleinkinder und Familien sein.

News im Ukraine-Krieg – Scholz zu russischen Atom-Drohungen: „Diese Antwort muss sein“

+++ 20.44 Uhr: Die ukrainischen Truppen wehrten laut Angaben des Generalstabsberichts auch an diesem Tag russische Angriffe auf zahlreiche Siedlungen ab. Russische Streitkräfte hätten unter anderem vier aus dem Iran stammende Shahed-136-Drohnen eingesetzt, um die Städte Saporischschja und Mykolajiw anzugreifen.

Ukrainische Flugzeuge führten dem Bericht zufolge ihrerseits im Laufe des Tages elf Luftangriffe durch. Es wurde bestätigt, dass acht Gebiete mit konzentrierten russischen Waffen und Ausrüstungen sowie drei Flugabwehrsysteme getroffen wurden. Darüber hinaus schossen die ukrainischen Luftabwehrkräfte laut Generalstab zwei Drohnen und zwei Hubschrauber der russischen Streitkräfte ab. Die ukrainischen Raketentruppen und die Artillerie trafen ein Gebiet, in dem russisches Militärpersonal, Waffen und Ausrüstung konzentriert waren, einen Pontonbrückenübergang und ein System zur elektronischen Kriegsführung.

Der Generalstab berichtet außerdem, dass die russische Besatzungsverwaltung weiterhin Druck auf die ukrainischen Bürger ausübe, die in den vorübergehend besetzten Gebieten des Gebiets Donezk geblieben sind. Sie identifizierten demnach immer wieder Männer, die sich der Einberufung entzogen hätten. Diese Männer würden verhaftet und zwangsrekrutiert.

News zum Ukraine-Krieg: Scholz fordert Antwort auf russische Atom-Drohungen

+++ 19.25 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz warnt Russland vor dem Einsatz von Atomwaffen. Deren Einsatz sei „inakzeptabel“, sagte der SPD-Politiker am Freitag (7. Oktober) nach einem informellen EU-Gipfel in Prag. „Das wäre gefährlich für die Welt.“ Es sei außerdem wichtig, eine klare Antwort auf die Drohungen zu geben. „Und diese Antwort muss sein: Das sollen alle bleiben lassen.“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) betonte, man nehme die Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin ernst, werde sich von seinen Worten aber nicht erpressen lassen. Der Kreml hat in Verbindung mit dem Angriffskrieg in der Ukraine wiederholt indirekt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Putin hatte etwa angekündigt, zum Schutz Russlands alle zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen.

News im Ukraine-Krieg: Baerbock fordert Signal der UN gegen Putin

+++ 18.15 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fordert von der UN-Generalversammlung eine klare Verurteilung der Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland. Die Welt sei mit dem Bruch der UN-Charta durch Russland unsicherer geworden, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag (7. Oktober) nach einem Gespräch mit ihrem pakistanischen Amtskollegen in Berlin. In der Generalversammlung komme es in der kommenden Woche bei der Abstimmung zu der illegalen Annexion auf jede Stimme an, „um Russland deutlich zu machen: Diese Gebiete gehören zur Ukraine.“

Baerbock und ihr pakistanischer Kollege Bilawal Bhutto Zardari verurteilten die Drohungen mit Atomwaffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf. Baerbock nannte Putins Vorgehen unverantwortlich. Die Weltgemeinschaft müsse darauf gemeinsam eine Antwort geben. Zardari sagte seinerseits, der Einsatz von Nuklearwaffen sei nirgends auf der Welt eine Option. Pakistan sei beunruhigt über die Richtung, in der sich die Dinge entwickelten. Das gilt ebenfalls als mutmaßliche Atommacht.

News aus dem Ukraine-Krieg: Putin trifft Entscheidungen selbst

+++ 15.04 Uhr: Die Linke fordert eine Stellungnahme der Bundesregierung und eine Friedensinitiative. „Wenn der US-Präsident vor einem atomaren Armageddon warnt, müssen bei der Bundesregierung alle Alarmglocken schrillen“, sagte der Fraktionschef der Partei, Dietmar Bartsch, der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Im Februar hätten die USA den Angriff Russlands auf die Ukraine vorausgesagt, während die Bundesregierung und Europa die Gefahr damals unterschätzt hätten. „Dieser Fehler darf sich nicht wiederholen“, sagte Bartsch. Immer mehr Menschen hätten zu Recht Angst vor einer nuklearen Katastrophe.

News zum Ukraine-Krieg: Putin spricht nicht mehr über seine Pläne

+++ 13.33 Uhr: Wladimir Putin erzählt seinen Ministern nicht mehr von seinen Plänen, wie das unabhängige russische Medium Meduza berichtet. Das rufe Kritik in inneren Kreisen hervor. Kritische Entscheidungen würde der Kreml-Präsident selbst treffen.

+++ 12.20 Uhr: Mindestens fünf Zivilisten sind nach Angaben prorussischer Vertreter bei einem ukrainischen Luftangriff auf einen Bus in der südukrainischen Region Cherson getötet worden. Fünf weitere Menschen seien dabei verletzt worden, teilte der stellvertretende Leiter der Besatzungsverwaltung der Region Cherson, Kirill Stremusow, am Freitag im Messengerdienst Telegram mit.

Die ukrainischen Streitkräfte hätten „auf der Dariewski-Brücke einen Bus mit Zivilisten beschossen“, die auf dem Weg zur Arbeit gewesen seien. „Sanitäter waren schnell am Ort des Geschehens und leisteten medizinische Nothilfe für die Opfer“, teilte Stremusow weiter mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen

Ukraine-News: Russland vermeldet Eroberung von Siedlungen

+++ 11.00 Uhr: Das Hauptquartier der Streitkräfte der selbsternannten Volksrepublik Donezk (DVR) hat angegeben, drei Siedlungen in Donezk von den ukrainischen Streitkräften erobert zu haben. Die Nachrichtenagentur RIA Novosti zitiert eine offizielle Quelle mit den Worten:

„Am 7. Oktober hat eine Gruppe von Truppen der DVR und der Luhansker Volksrepublik (LPR) mit Feuerunterstützung durch die Streitkräfte der Russischen Föderation auf dem Gebiet der Volksrepublik Donezk Odradiwka, Vesela Dolyna und Zaitseve befreit.“

Die drei Siedlungen liegen in der Nähe von Bakhmut. Die Angaben lassen sich momentan nicht unabhängig überprüfen.

News zum Ukraine-Krieg: 534 tote Zivilisten in der Region Charkiw gefunden

+++ 10.40 Uhr: In der nordöstlichen Region Charkiw, in der die ukrainischen Streitkräfte im September einen großen Teil des Gebiets zurückerobert hatten, wurden nach dem Abzug der russischen Truppen die Leichen von 534 Zivilisten, darunter 19 Kinder, gefunden. Dies teilte Serhiy Bolvinov von der Polizei in Charkiw in einem am Donnerstag (6. Oktober) online veröffentlichten Briefing mit.

Die Gesamtzahl umfasse nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters 447 Tote, die in Izium gefunden wurden. Bolvinov sagte auch, dass die Ermittler Beweise dafür gefunden hätten, dass 22 Orte als „Folterkammern“ genutzt wurden. Von russischer Seite gab es zu den Berichten keinen Kommentar.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew verspricht Überläufern Schutz

+++ 10.20 Uhr: Die Ukraine hat die im Land kämpfenden russischen Soldaten zum Aufgeben aufgerufen und ihnen im Gegenzug Schutz zugesichert. Die Ukraine garantiere „Leben, Sicherheit und Gerechtigkeit für alle, die sofort den Kampf verweigern“, sagte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow in einem am Freitag (7. Oktober) veröffentlichten Video in russischer Sprache. „Ihr könnt immer noch Russland vor einer Tragödie und die russische Armee vor Demütigung bewahren.“

Die Ukraine werde dafür sorgen, dass die russischen Befehlshaber, die „kriminelle Befehle erteilt“ hätten, vor ein Tribunal gestellt werden, sagte Resnikow. „Ihr seid getäuscht und betrogen worden“, betonte der Verteidigungsminister. Es sei für die Befehlshaber einfacher, „euch zu erzählen, dass ihr im Kampf gegen imaginäre Nato-Horden heroisch gestorben seid“. Zwar lieferten Nato-Länder der Ukraine Waffen, doch seien es „ukrainische Soldaten, die euch mit diesen Waffen schlagen“.

News zum Ukraine-Krieg: Elf Tote beim Beschuss von Wohngebäuden

+++ 9.25 Uhr: Beim Beschuss von Wohngebäuden in der Stadt Saporischschja sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens elf Menschen getötet worden. Weitere 21 Bewohner seien nach den russischen Angriffen am Donnerstag (6. Oktober) teils schwer verletzt aus den Trümmern gerettet worden, teilte der ukrainische Zivilschutz am Freitag (7. Oktober) mit. Auf Fotos ist zu sehen, wie Rettungskräfte sich durch den Schutt wühlen, um Vermisste zu finden. Von den Raketen getroffen wurden den Angaben zufolge zwei mehrstöckige Häuser.

Das Gebiet Saporischschja ist eines von vier Gebieten, das neben Cherson, Donezk und Luhansk vor rund einer Woche offiziell von Russland annektiert wurde. Bislang halten russische Truppen rund 70 Prozent der Region besetzt – allerdings nicht die Gebietshauptstadt Saporischschja selbst.



News zum Ukraine-Krieg: Ukraine meldet weitere Rückeroberungen

+++ 8.10 Uhr: Die Ukraine vermeldet weiterhin Erfolge im Kampf gegen die russischen Besatzer. Zuletzt hatten die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben von Russland besetzte Gebiete zurückerobern können. „Seit dem 1. Oktober wurden allein in der Region Cherson mehr als 500 Quadratkilometer Land und dutzende Ortschaften befreit“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend.

Moskau verurteilte derweil Äußerungen Selenskyjs, der in einem Interview von „Präventivschlägen“ der Nato gegen Russland gesprochen hatte. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sah darin laut der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti den „Aufruf zum Beginn eines neuen Weltkriegs mit ungeheuerlichen und unvorhersehbaren Folgen“. Ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten erklärte daraufhin auf Facebook, Selenskyjs Aussagen hätten sich auf präventive Sanktionen und nicht auf präventive Angriffe bezogen.

News zum Ukraine-Krieg: Biden warnt vor nuklearer „Apokalypse“ – Kreml spricht von „Drittem Weltkrieg“

Update vom Freitag, 7. Oktober, 04.00 Uhr: Angesichts der russischen Drohungen zu einem möglichen Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Konflikt hat US-Präsident Joe Biden vor der Gefahr einer „Apokalypse“ gewarnt. Das Risiko einer nuklearen „Apokalypse“ habe es seit Kennedy und der Kubakrise 1962 nicht mehr gegeben, sagte Biden am Donnerstag (6. Oktober, Ortszeit) bei einer Spendenveranstaltung der Demokraten in New York. Russlands Präsident Wladimir Putin mache „keine Witze“, wenn er mit dem Einsatz von Atomwaffen drohe, um seine Invasion in der Ukraine fortzusetzen.

Putin hatte in der Vergangenheit wiederholt einen Einsatz von Atomwaffen angedroht. Fachleuten zufolge würde es sich dabei höchstwahrscheinlich um relativ kleine und taktische Schläge handeln. Biden warnte jedoch, dass ein taktischer Schlag dennoch das Risiko berge, einen größeren Flächenbrand auszulösen.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert Nato-Hilfe

+++ 22.38 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bei einem Auftritt vor dem Lowy Institut in Sydney gefordert, die Nato müsse einen russischen Atomwaffeneinsatz verhindern – notfalls mit Präventivschlägen. Die Nato müsse „die Möglichkeit eines Atomwaffeneinsatzes durch Russland ausschließen“, so das ukrainische Staatsoberhaupt. „Wichtig ist aber – ich wende mich wie vor dem 24. Februar deshalb an die Weltgemeinschaft – dass es Präventivschläge sind, damit sie wissen, was ihnen blüht, wenn sie sie anwenden.“

Der Kreml hatte die Äußerung scharf verurteilt. „Die Erklärungen Selenskyjs sind nichts anderes als ein Aufruf zum Beginn des Dritten Weltkriegs mit unvorhersehbaren schrecklichen Folgen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Das russische Außenministerium kritisierte die Äußerungen ebenfalls. Ein Sprecher aus Kiew betonte umgehend, Selenskyjs Forderung sei falsch verstanden worden.

Verantwortlich für die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten seien die USA und Großbritannien, hieß es aus dem Kreml. Peskow meint, die beiden Nato-Länder würden die Handlungen in Kiew lenken. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa behauptete, dass der Westen einen Atomkrieg anzettele. „Jeder Mensch auf dem Planeten muss erkennen, dass die mit Waffen vollgepumpte und unstabile Marionette Selenskyj sich in ein Monster verwandelt hat, mit dessen Händen man den ganzen Planeten vernichten kann“, sagte sie.

News zum Ukraine-Krieg: Duma-Abgeordneter fordert Ende der russischen „Lügen“

+++ 20.40 Uhr: Es ist seit längerem bekannt, dass das, was an der Front im Ukraine-Krieg passiert, nicht immer zur obersten Militärführung durchdringt. Angesichts dessen forderte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der russischen Staatsduma, die Wahrheit über die Entwicklungen auf dem Schlachtfeld zu berichten. „Zuallererst müssen wir aufhören, zu lügen. Wir haben das schon oft angesprochen. Aber irgendwie scheint es nicht zu den einzelnen hochrangigen Beamten durchzudringen“, sagte Generaloberst Andrej Kartapolow in einem Interview mit dem russischen Journalisten Wladimir Solowjow, das bei Telegram veröffentlicht wurde.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj warnt vor russischen Panzern in Warschau und Prag

+++ 18.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor russischen Angriffen auf weitere Länder in Europa gewarnt, sollte die Ukraine den russischen Angriffskrieg verlieren. Angesichts dessen forderte Selenskyj weitere Waffenhilfe vom Westen, um zu verhindern, „dass russische Panzer nach Warschau oder Prag fahren“, betonte er in einer Videoansprache an den Gründungsgipfel der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft am Donnerstag in Prag.

Der Angreifer müsse bestraft werden, forderte das ukrainische Staatsoberhaupt. „Dieser Krieg muss jetzt gewonnen werden – damit die russische Flotte nicht andere Häfen im Schwarzen Meer, im Mittelmeer oder in einem anderen Meer blockieren kann. Damit die russischen Panzer nicht auf Warschau oder Prag vorrücken können“, hieß es weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Leichen mit Folterspuren entdeckt

+++ 18.15 Uhr: In der von den ukrainischen Verteidigern befreiten Siedlung Wuslowyjin nahe der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw wurden Leichen mit Folterspuren entdeckt. Dabei soll es sich um zwei tote Männer handeln, die im Keller eines zerstörten Hauses gefunden wurden, teilte das Büro des Generalstaatsanwalts mit.

„Am 6. Oktober führte die Ermittlungsgruppe der Staatsanwaltschaft eine Inspektion in einer Ziegelbrennerei im Dorf Kupjansk-Wuslowyjin durch. Die Strafverfolgungsbeamten fanden die Leichen von zwei Männern mit gefesselten Händen und Folterspuren in der Nähe einer Metalltrommel“, zitierte das Nachrichtenportal pravda.com die Staatsanwaltschaft. Eines der Opfer habe Prellungen an Hals und Brust aufgewiesen, der andere hatte Schusswunden in der Brust- und Leistengegend sowie eine Kopfwunde.

Ukraine-Krieg: Teilmobilmachung löst Panik in Russland aus – Putin reagiert

+++ 16.32 Uhr: Nach dem Chaos, das die Teilmobilmachung in Russland angerichtet hat, reagiert Wladimir Putin. Angesichts der Panik unter jungen Männern hat der russische Präsident weitere Gruppen vorübergehend vom Militärdienst befreit. Einem vom Kreml in Moskau veröffentlichten Dekret zufolge wird die Einberufung von Studenten an Privat-Universitäten mit staatlicher Zulassung ausgesetzt. Einen Aufschub bekommen demnach auch Menschen, die Priester werden oder andere religiöse Berufe ergreifen wollen.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Soldaten „Landstreicher, Plünderer und Vergewaltiger“

+++ 15.09 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hat sich angesichts Russlands Atom-Drohungen unbeeindruckt gezeigt. Putin sei in der Ukraine bereits so brutal vorgegangen, dass man nun nicht kuschen werde. „Nach Mariupol und Butscha und den Raketenangriffen werden wir uns nicht durch Atomwaffen einschüchtern lassen“, zitierte ihn sein eigenes Ministerium auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

„Wir sagen allen Partnern: Hört auf, Angst vor Russland zu haben. Dies ist nicht die zweitstärkste Armee der Welt, dies sind Landstreicher, Plünderer und Vergewaltiger“, fügte Resnikow hinzu.

„Wie Tiere“ behandelt: Russische Soldaten erheben schwere Vorwürfe

+++ 12.35 Uhr: Laut Medienberichten klagen zahlreiche von Russland einberufene Reservisten über Versorgung und Ausstattung der Streitkräfte im Ukraine-Krieg. In einem von der Website The Insider veröffentlichen Video prangern mehrere Soldaten die „unmenschlichen Bedingungen“ bei der Armee an. Man würde behandelt „wie Tiere“, sagt einer der Soldaten. Versprochene Bonuszahlungen habe man nicht erhalten, schlafen müsse man auf dem Boden.

News zum Krieg: Ukraine soll Dugina-Mord genehmigt haben

+++ 11.48 Uhr: Medienberichte zufolge gehen US-Geheimdienste davon aus, dass Teile der ukrainischen Regierung den Mordanschlag auf die russische Kriegsunterstützerin Darja Dugina in Moskau genehmigt haben. Die USA hätten zuvor keine Kenntnis von den Plänen gehabt, berichteten die Zeitung New York Times und der Sender CNN unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Es sei aber offen, wer genau den Anschlag abgesegnet habe. US-amerikanische Regierungsvertreter hätten ukrainische Vertreter wegen des Attentats ermahnt, hieß es weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Russland attackiert Saporischschja

+++ 11.06 Uhr: Bei Angriffen des russischen Militärs auf die Stadt Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet und fünf weitere verschüttet worden. Russische Truppen hätten mehrere Hochhäuser beschossen, erklärte der von den ukrainischen Behörden ernannte Regionalgouverneur Oleksandr Staruch. Mindestens fünf Menschen würden unter den Trümmern vermisst. „Viele“ weitere seien gerettet worden.

Andrij Jermak, Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, schrieb im Messengerdienst Telegram: „Saporischschja. Raketenangriffe auf Wohnhäuser. Russische Terroristen sind nur in der Lage gegen Zivilisten zu kämpfen. Verrückte Feiglinge.“

News zum Ukraine-Krieg: Putin befördert Kadyrow – „Gefährliche Eskalation“ befürchtet

+++ 10.07 Uhr: Nach seiner Beförderung zum Generaloberst hat der berüchtigte Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow Kreml-Chef Wladimir Putin seine Solidarität versichert. Das tschetschenische Volk werde die Politik von Russlands Staatsoberhauptes überall auf der Welt voll und ganz unterstützen, schrieb er auf Telegram. Zuvor hatte er sich schon für den dritthöchsten militärischen Rang bedankt. Er sei dem Oberbefehlshaber „unglaublich dankbar“ für die „große Wertschätzung“.

Katrin Eigendorf, Kriegsberichterstatterin und frühere Russland-Korrespondentin des ZDF, schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Mit der Ernennung von Tschetschenenführer #Kadyrow zum Generaloberst gibt #Putin dem Druck der rechten Nationalisten nach. Das macht eine gefährliche Eskalation des Krieges gegen die #Ukraine wahrscheinlich.“

Putin verstaatlicht Atomkraftwerk Saporischschja

+++ 9.00 Uhr: Putin treibt die Aneignung ukrainischer Gebiete voran. Die Gebiete Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja hatte er schon am Mittwoch durch eine Ratifizierung annektiert. Nun beauftragte er die Moskauer Regierung, das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja zu verstaatlichen.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Dekret hieß es dazu: „Die Regierung ist angewiesen zu gewährleisten, dass Objekte zur Nutzung von Atomenergie des Kernkraftwerks Saporischschja und anderes für dessen Funktion notwendiges Eigentum in den staatlichen Besitz übernommen werden.“ Bei dem AKW handelt es sich um das größte in Europa. Russland kontrolliert es bereits seit Anfang März. Bei Kämpfen geriet es mehrfach unter Beschuss, was Sorgen vor einer atomaren Katastrophe auslöste.

Selenskyj Richtung Moskau: „Ihr habt schon verloren“

Update vom Donnerstag, 6. Oktober, 06.00 Uhr: Auf das Kampfgeschehen in der Ukraine ging Präsident Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache diesmal nur am Rande ein. Er meldete die Rückeroberung von drei weiteren Ortschaften im Gebiet Cherson und nannte die jüngsten russischen Angriffe mit iranischen Kampfdrohnen auf ukrainische Städte zwecklos. „Das hilft Euch schon nicht mehr. Ihr habt schon verloren“, wandte er sich an die russische Führung. Diese könne ihre eigenen Soldaten nicht mehr motivieren, während die Ukrainer wüssten, wofür sie kämpften, zeigte er sich überzeugt.

Der ukrainische Präsident rückte den geplanten Wiederaufbau in den Fokus. Nach der Rückeroberung der ersten Gebiete im Donbass seien dort die Zahlungen von Renten und Sozialleistungen aufgenommen worden, sagte er und kündigte intensive Vorbereitungen für die Bewältigung des „schwierigen Winters“ an.

Ukraine-Krieg: Russland attackiert Kiew mit Kamikaze-Drohnen

Erstmeldung vom Mittwoch, 5. Oktober: Kiew – Erstmals hat das russische Militär ukrainischen Angaben zufolge nahe der Hauptstadt Kiew Ziele mit Kamikaze-Drohnen angegriffen. „Es gab sechs Einschläge und Explosionen“, teilte der Gouverneur des Gebiets Kiew, Olexij Kuleba, am Mittwoch (5. Oktober) im Nachrichtendienst Telegram mit.

News zum Ukraine-Krieg: Sechs Drohnen abgeschossen

„Sechs von ihnen wurden abgeschossen, drei mit Flugabwehrraketen im Süden und ebenfalls drei wurden durch die Luftstreitkräfte abgeschossen“, sagte der Sprecher der Luftwaffe, Jurij Ihnat, im ukrainischen Fernsehen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Medienberichten zufolge soll eine Kaserne in Bila Zerkwa Ziel gewesen sein.

Der Iran hatte vor mehr als einem Monat Kampfdrohnen an Russland geliefert, eine Lieferung aber offiziell bestritten. Kiew bezeichnete die Unterstützung für Russland als „unfreundlichen Akt“, verwies den iranischen Gesandten des Landes und reduzierte das Personal der iranischen Botschaft. (mit Agenturen)