ChatGpT erklärt Wahlprogramme: Wie KI demnächst Wahlen beeinflussen wird

Von: Anne-Christine Merholz

Künstliche Intelligenz verändert rasend schnell unseren Alltag - und macht auch vor der Demokratie nicht halt. Im Interview erklärt ein Politikberater, wie ChatGPT bei Wahlentscheidungen helfen kann.

Das Thema Künstliche Intelligenz ist seit Anfang des Jahres durch den Textroboter ChatGPT des kalifornischen Start-ups OpenAI in der breiten Öffentlichkeit auch in Deutschland angekommen. Ob bei Urlaubsplanung, Texthilfe oder Bildererstellung, viele Bürgerinnen und Bürger haben KI schon mal ausprobiert. Was passiert aber, wenn Künstliche Intelligenz in der Politik eingesetzt wird? Im Intervie mit IPPEN.MEDIA erklärt Timm Bopp, Geschäftsführer der Bernstein Group, wie KI bei Wahlentscheidungen helfen kann.

Sie wollen mit KI-Anwendungen wieder mehr Menschen für die Politik begeistern. Worum geht es da genau?

Egal, welche Wahlen wir uns anschauen: Ein guter Teil der Bürgerinnen und Bürger gibt die Stimme nicht ab. Frustration, Überforderung, fehlende Sprachkompetenz, Desinteresse – die Gründe für die Nichtabgabe der Stimme sind vielfältig. Wir haben uns daher gefragt, ob uns künstliche Intelligenz helfen kann, Politik besser zu verstehen und wieder mehr Menschen für die politische Teilhabe begeistern kann.

Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?

KI-Anwendungen wie Chat-GPT haben in den vergangenen Monaten für viele Schlagzeilen gesorgt. Seitdem hören wir fast täglich von neuen Anwendungsbereichen. Diese Entwicklung macht vor der Politik nicht halt. Als Politikberater ist es Teil unseres Jobs, dass wir uns intensiv mit dem politischen Willensbildungsprozess auseinandersetzen. Wahlprogramme, Koalitionsverträge, Gesetzentwürfe, all das ist für uns tägliche Lektüre. Die meisten Wählerinnen und Wähler haben aber weder die Zeit noch die Muße, sich derart tief in die Materie einzuarbeiten. Das soll Wahl-O-GPT jetzt ändern.

Eine KI sagt mir also wen ich wählen soll?

Nein und das wird hoffentlich auch nie passieren. Wahl-O-GPT hilft bei der Entscheidungsfindung, indem es die Wahlprogramme der Parteien für mich liest und meine ganz individuellen Fragen beantwortet: Wer will mehr oder weniger Elektromobilität auf den Straßen? Oder: Welche Bürgerrechte sollen weiterentwickelt werden?

Für welche Wahlen kann Wahl-O-GPT genutzt werden?

Freigeschaltet haben wir Wahl-O-GPT erstmalig für die Bürgerschaftswahl in Bremen. Unter dem Namen „Secim 2023 AI“ ist es aktuell möglich, die Wahlprogramme der türkischen Präsidentschaftskandidaten zu analysieren. Immerhin leben in Deutschland derzeit ca. 1,5 Millionen Wahlberechtigte Türkinnen und Türken. Da ist es für uns selbstverständlich, auch die türkischen Wahlprogramme aufzunehmen und haben dafür auf die Expertise von Bülend Ürük gesetzt, den wir für dieses besondere Angebot gewinnen konnten. Für die diesjährigen Landtagswahlen in Bayern und Hessen wird unser Wahl-O-GPT aber natürlich auch verfügbar sein.

Wie funktioniert Wahl-O-GPT?

Wahlprogramme sind keine Romane und keine Zeitschrift. Sie zu lesen, fällt vielen Menschen aus guten Gründen schwer. Wer liest schon gerne hunderte Seiten Wahlprogramme verschiedener Parteien? Diese Programme sind aber ein wichtiger Teil des kommenden Regierungshandelns und gewissermaßen der Blick in die Zukunft. Mit Wahl-O-GPT kann man sich seine Fragen in Sekundenschnelle beantworten lassen. Die KI analysiert die Programme und fasst die Positionen der Parteien übersichtlich zusammen.

Viele KI-Anwendungen sind mit Vorsicht zu genießen, die Antworten werden sehr selbstbewusst ausgegeben, inhaltlich gibt es aber häufig viele Fehler. Ist der Einsatz einer solchen Technik gerade in einem so sensiblen Bereich wie den Wahlprogrammen nicht gefährlich?

KI ist fehlbar, das stimmt. Wir haben die Fehleranfälligkeit aber so klein wie möglich gehalten, indem wir der KI einen expliziten Kontext mitgegeben haben. Das sind die jeweils für die anstehende Wahl gültigen offiziellen Wahlprogramme. Nur darauf kann die KI zugreifen und nur auf dieser Basis kann sie die Antworten erstellen.

Wie viel Arbeit steckt in der Entwicklung?

Das Produkt wurde in vier Wochen gebaut. Die Einbindung der KI war dabei sehr schnell erledigt, wobei das Feintuning von Befehlen und Parametern noch ein paar Tage gedauert hat. Der größte Teil der Zeit wurde auf die Entwicklung der Benutzeroberfläche und die Qualitätssicherung verwendet.

Klingt wie eine Anwendung für Politiknerds. Der Wahl-O-Mat ist doch ein etabliertes Tool und den meisten Menschen wohl besser bekannt.

Der Wahl-O-Mat ist ein tolles Produkt. Vielen Menschen reichen die vorgefertigten Thesen aber für eine informierte Entscheidung nicht aus oder die Nutzung dauert zu lange.

Wer beispielsweise schnell wissen möchte, wie die Parteien gedenken, die Herausforderungen der Klimakrise zu meistern, die Verkehrspolitik der nächsten Jahre aussehen soll oder die Parteien zum Ukrainekrieg stehen, findet mit Wahl-O-GPT schnell Antworten. Diese kann dann in jeder gängigen Sprache oder sogar in einfacher Sprache ausgegeben werden. So finden viel mehr Menschen durch Technologie und Daten den Zugang zur Politik.

Zur Person Timm Bopp, Jahrgang 1990, ist Geschäftsführer der Bernstein Group, die von Julia Spitze und Swen Rave gegründet wurde. Bopp verschafft seit über 10 Jahren Unternehmen, Verbänden oder NGOs Gehör in der Politik. Der Familienvater hat an der Universitäten Mannheim, Kopenhagen und Potsdam Politik-, VWL und Verwaltungswissenschaften studiert.

NiBru_Digital_Vector_Art_in_the_style_of_Charis_Tsevis_showing__ea5cb324-5130-4881-905b-ca6f6606c420.jpg © Nicolas Bruckmann/Midjourney (maschinell erstellt*)

*Dieses Bild wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Text-to-Image-Modell genutzt. Auswahl des Modells, Entwicklung der Modell-Anweisungen sowie finale Bearbeitung des Bildes: Art Director Nicolas Bruckmann.