Paukenschlag in der CDU: Merz wechselt Generalsekretär aus – Linnemann folgt auf Czaja

Von: Bona Hyun

Friedrich Merz (l.) und Mario Czaja. © Christoph Soeder/dpa

Parteichef Friedrich Merz (CDU) wechselt seinen Generalsekretär Mario Czaja aus. Ein Nachfolger steht schon fest.

Berlin – CDU-Chef Friedrich Merz wechselt nach gut eineinhalb Jahren seinen Generalsekretär Mario Czaja aus. Beide hätten sich „heute einvernehmlich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit an der Parteispitze zu beenden“, teilte die CDU am Dienstag in Berlin mit. Nachfolger soll demnach der Bundestagsabgeordnete und Chef der Grundsatzkommission der CDU, Carsten Linnemann, werden.

(Mehr Informationen in Kürze)