Merkel lässt Merz abblitzen - doch diese beiden Wackel-Minister könnte er doch noch ersetzen

Friedrich Merz feilt an seinem Politik-Comeback: Er bringt sich als Minister im Kabinett Merkel ins Gespräch. Die Kanzlerin erteilte ihm eine Absage. Doch ist das wirklich das Ende seiner Karriere.

Merkel lässt Merz abblitzen - doch diese Wackel-Minister könnte er doch noch ersetzen

Update 20.12.2018, 9.29 Uhr: Zurück an die Macht - Friedrich Merz hat sich etwas vorgenommen. Er will Minister werden. Doch nicht erst die Merkel-Absage wirft die Frage auf: Für wen sollte Merz überhaupt ins Kabinett? Und tatsächlich zeigt das Kabinett Schwächen - speziell unter CDU-Ministern.

Klar dürfte sein: Wirtschaftsminister Altmaier gilt als treuer Merkel-Gehilfe und das seit vielen Jahren. Er hat für die Kanzlerin mehr als eine Kastanie aus dem Feuer geholt, unter anderem als Kanzleramtschef und Flüchtlingskoordinator. Auch Kramp-Karrenbauer, Saarländerin wie er, ist Altmaier eng verbunden und loyal zu ihm. Merkel würde Altmaiers Job - der gleichzeitig Merz‘ Lieblingsjob sein dürfte - allenfalls dann freigeben, wenn sie für ihn etwas Gleichwertiges hätte.

Dennoch ist eine baldige Personalrochade unumgänglich: Justizministerin Katarina Barley geht nach der Europa-Wahl im kommenden Frühjahr voraussichtlich nach Brüssel. Allerdings dürfte ihre Stelle SPD-intern nachbesetzt werden, wahrscheinlich mit der fleißigen Eva Högl aus Berlin.

Auch die Abdankung von Horst Seehofer steht im Raum. Ohne das Amt des Parteivorsitzenden hat er ein zu geringes Gewicht für ein so wichtiges Ressort wie das Ministerium für Inneres, Bauen und Heimat, heißt es. Doch wahrscheinlich würden die Christsozialen Stephan Mayer (45) auf den Posten hieven, der schon jetzt Innen-Staatsekretär ist. Falls nicht Landesgruppenchef Alexander Dobrindt selbst zugreift.

Am ehesten hätte Merz aber Chancen auf ein CDU-Ressort: Schwächster Punkt ist derzeit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die die Bundeswehr auch in fast sechs Jahren nicht in den Griff bekommen hat. Auf dem CDU-Parteitag bekam sie bei der Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden mit 57 Prozent das schlechteste Ergebnis. Von der Leyen (60) ist nur noch von Merkels Gnaden im Amt – und wäre loyal genug, widerspruchslos zu gehen. Merkel könnte dafür Merz berufen, falls die Variante Wirtschaftsministerium nicht möglich ist.

Das Verteidigungsministerium gehört zu den großen, klassischen Ressorts. Merz’ Anhänger könnten sich kaum beschweren. Andererseits wäre es natürlich ziemlich perfide. Denn im Wehrressort muss man viel arbeiten und kann sich sehr leicht ein blaues Auge holen. Anja Karliczek (47), die auch nach Meinung vieler Christdemokraten eine krasse Fehlbesetzung als Wissenschafts- und Bildungsministerin ist, wäre übrigens die unverhoffte Nutznießerin einer solchen Rochade. Zwei Frauen gleichzeitig schassen - das wird Angela Merkel wohl kaum machen.

Im Januar will Merz erneut mit AKK sprechen. Dann soll sich seine Zukunft in der CDU endgültig klären.

Die News zu Friedrich Merz (CDU) vom Mittwoch

Update 20.39 Uhr: Die Konservativen in der Union kritisieren die Entscheidung Angela Merkels. „Mit der Weigerung, den Sachverstand von Herrn Merz in das Kabinett einzubinden, verschärft Frau Merkel aus persönlichen Motiven die Führungskrise der CDU. Das zeigt, dass ihr die Anliegen der CDU-Mitglieder weiterhin völlig egal sind“, sagte Alexander Mitsch, Vorsitzender der Werteunion.

Merz will Minister werden - doch Merkel lässt ihn abblitzen

Update 16.27 Uhr: Der CDU-Politiker und EU-Kommissar Günther Oettinger spricht sich dafür aus, den bei der CDU-Vorsitzendenwahl unterlegenen Kandidaten Friedrich Merz auf absehbare Zeit in das Bundeskabinett zu holen. In einem Interview mit „Focus“ sagte Oettinger in Bezug auf Merz: „Er ist jetzt 63 und bei der nächsten Bundestagswahl noch lange nicht zu alt für ein Ministeramt. Und wenn die Halbzeitprüfung der SPD 2019 negativ ausfällt und sie die Koalition verlassen, dann wäre das auch ein guter Zeitpunkt, ihn zu fragen.“

Update 14.41 Uhr: In der Bundesregierung gibt es vorerst keinen Platz für ein Ministeramt von Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU). „Die Bundeskanzlerin plant keine Kabinettsumbildung“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Eine weitere Frage erübrige sich.

Muss sich Altmaier wegen Merz‘ Ambitionen Sorgen machen? So reagiert der Wirtschaftsminister

Update 14.12 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat entspannt auf Äußerungen von Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz reagiert, der indirekt einen Wechsel ins Kabinett angeboten hatte. „Als Politiker ist man es gewohnt, dass manche gerne den Job hätten, den man selber hat“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. „Ich sehe, glaube ich, nicht ängstlich aus und bin es auch nicht“, antwortete er auf eine Frage, ob er Angst um seinen Job habe.

Merz habe seines Wissens weder ein spezielles Ressort genannt noch gesagt, dass er unbedingt Minister werden wolle, sagte Altmaier. Er fügte hinzu: „Das alles muss diskutiert werden in den zuständigen Stellen.“ Regierungen würden gebildet von Koalitionen und Bundeskanzlern. „Ich bin Wirtschaftsminister, und das bin ich mit ganzem Engagement“, sagte Altmaier. Er gilt als enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Niederschmetternde Umfrage: Die Deutschen haben dazu eine klare Meinung

Update am 19. Dezember: Friedrich Merz will zurück in die Politik. Nach seiner gescheiterten Kandidatur für den CDU-Vorsitz, zeigt er sich nun offen für ein Ministeramt. Erste Gespräche über seine politische Zukunft hat er mit der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer geführt (siehe Erstmeldung unten).

Die Mehrheit der Deutschen will Merz aber nicht als Minister haben. Das ergab eine INSA-Umfrage für die Bild. Vom 13. bis 17. Dezember wurden insgesamt 2077 Bürgerinnen und Bürger befragt. Die Umfrage ergab: Nur 25 Prozent würden Merz gerne am Kabinettstisch sehen. Ein weiteres Viertel ist unentschlossen. Ein klare Ablehnung kommt von 40 Prozent der Befragten.

Video: Friedrich Merz traut sich selbst Ministeramt zu

Selbst bei den Wählern der Union sind laut der INSA-Umfrage nur 41 Prozent dafür, dass Merz Minister wird. Hier sind sogar 32 Prozent dagegen.

Es scheint so, als müsse Merz nicht nur bei der Kanzlerin noch einige Überzeugungsarbeit leisten...

„Sache der Kanzlerin“: Für Ministeramt würde Merz alles aufgeben

Erstmeldung am 18. Dezember: „Ich habe mein Angebot noch einmal erneuert, wirklich mit ganzer Kraft in die Politik zu gehen und dafür auch meine bisherige berufliche Tätigkeit aufzugeben“, sagte Merz der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (F.A.Z.) vom Mittwoch. Für den Vorstand wollte er nach seiner Wahl-Niederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer nicht kandidieren, weil „die Besetzung des Präsidiums ist immer eine fein austarierte Konstruktion, bei der die Interessen unterschiedlicher Landesverbände berücksichtigt werden“.

Friedrich Merz: Für Ministeramt würde er alles aufgeben - doch es liegt bei Merkel

Merz bestätigte, mit der neuen CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer darüber gesprochen zu haben, wie eine Einbindung seiner Person in die CDU möglich wäre. Es sei ein „sehr gutes, vertrauensvolles“ Gespräch gewesen, über dessen Inhalt jedoch Vertraulichkeit vereinbart worden sei. „Dabei bleibt es.“ Man sei aber übereingekommen, „dass wir uns Ende Januar oder Anfang Februar erneut sehen und dann im Lichte der Entwicklungen miteinander sprechen“.

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, ein Amt als Bundesminister zu übernehmen, antwortete er: „Ein solches Amt würde ich mir aufgrund meiner Erfahrungen in Wirtschaft und Politik zutrauen. Dies liegt aber nicht in meiner Hand, sondern das ist Sache der Kanzlerin. Wir werden nach dem erneuten Gespräch im neuen Jahr weitersehen.“

Tatsächlich gab es bereits Spekulationen, ob Merz ein Ministeramt in Angela Merkels Kabinett erhalten könnte, schließlich droht ohnehin eine größere Rochade. SPD-Justizministerin Katarina Barley geht wohl nach Brüssel und Innenminister Horst Seehofer (CSU) wackelt bereits seit längerer Zeit.

Indirekt gab er auch zu, mit dem Gedanken Kanzler zu werden gespielt zu haben. „Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, ob ich es mir zutraue, Parteivorsitzender zu werden. Und ich habe diese Frage mit Ja beantwortet. Alle anderen Fragen, die sich daraus möglicherweise ergeben hätten, hätte ich mir dann gestellt.“

Friedrich Merz: „Ein Ergebnis, für das ich mich nicht verstecken muss“

Auch zum Kampf um den CDU-Parteivorsitz äußerte er sich: „Mit etwas Abstand betrachtet: Wenn jemand neun Jahre lang kein politisches Amt innehatte und dann fast die Hälfte der Delegierten hinter sich gebracht hat, dann ist das ein Ergebnis, für das ich mich nicht verstecken muss.“

Hinter Ausreden wie einem zu leisen Mikrofon oder zu heißen Scheinwerfern will er sich nicht verstecken: „Ich kann mit diesen Gerüchten gar nichts anfangen. Der Wettbewerb um den CDU-Vorsitz war fair.“ Merz selbstkritisch: „Aus der Rückschau betrachtet, hätte ich freier sprechen sollen, es lag aber sicher auch an meiner Tagesform, dass die Inhalte nicht optimal rübergekommen sind.“

Vom Inhalt her würde er „sicher heute nichts anderes sagen. Ich habe die Themen genannt, über die wir reden müssen. Sie stecken auch die Rahmenbedingungen ab, mit denen die CDU-Führung in den nächsten Jahren zu tun haben wird“.

Merz: Schäuble hat mich ermuntert zurückzukehren

Auch zum Einfluss Wolfgang Schäubles äußerte sich Merz in der FAZ: „Er gehört zu denen, die mich ermuntert haben, in die Politik zurückzukehren. Aber er war nicht der alleinige Grund dafür, dass ich mich dazu entschieden habe.“ Das Interview von Wolfgang Schäuble in den Tagen vor der Wahl habe ihm eine Menge Unterstützung eingebracht, besonders an der Parteibasis“, so Friedrich Merz.

