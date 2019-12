Greenpeace bringt das C zurück - und wird von der CDU überrumpelt

In einer irren Aktion haben Greenpeace-Aktivisten im November das C aus dem CDU-Logo der Parteizentrale geklaut. Als sie den Buchstaben zurückbringen, kommt es zum Gerangel.

In einer aufsehenergenden Aktion haben Greenpeace-Aktivisten im November das C aus dem Logo der CDU-Parteizentrale geklaut.

Mit einem Plakat ergänzten sie das verbleibende „DU“ um „sollst das Klima schützen“.

Nach mehreren „falschen“ Cs hat die Umweltorganisation den Buchstaben jetzt zurückgebracht - und wurde just überrumpelt.

Berlin - Das C ist wieder da: Greenpeace hat den vor eineinhalb Wochen aus der Parteizentrale geklauten Originalbuchstaben des CDU-Schriftzugs zurückgebracht. Aktivisten der Umweltorganisation transportierten das große rote C am Dienstag gegen 11.00 Uhr zurück zum Adenauerhaus in Berlin. Diesmal wurde allerdings Greenpeace von der CDU überrumpelt.

CDU: Das C aus dem Logo der Parteizentrale zurück - Aktivisten mit irrer Aktion

CDU-Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig und mehrere Mitarbeiter der Parteizentrale holten den Buchstaben von einem Podium vor dem Adenauerhaus, auf dem eigentlich auf Bitte von Greenpeace ein evangelischer Pfarrer eine Andacht halten sollte - vor dem C.

Auf das Angebot, eine gemeinsame Andacht im Adenauerhaus zu feiern, wollten die Aktivisten nur eingehen, wenn auch Fotografen hätten teilnehmen können - und man sich vor dem C versammelt hätte. Darauf ging Hennewig nicht ein: „PR & Klamauk statt christliches Menschenbild - das hat nichts mit dem C zu tun“, twitterte er. Es sei zum Gerangel um den Gottesdienst gekommen, schreibt Hennewig weiter.

Greenpeace klaut der CDU das C - jetzt kommt der Buchstabe wieder nach „Hause“

Die @CDU hatte @greenpeace_de übrigens zur gemeinsamen Andacht ins KAH eingeladen.

Greenpeace: „Nur, wenn wir unseren Fotografen mitnehmen können. Und nur, wenn wir uns vor den Buchstaben stellen.“ ❓

PR & Klamauk statt christliches Menschenbild - das hat nichts mit dem C zu tun https://t.co/LINYMXorA0 — Stefan Hennewig (@StefanHennewig) 3. Dezember 2019

Greenpeace-Aktivisten hatten den Buchstaben C am 21. November aus der Parteizentrale mitgenommen. Damals hatte sich die CDU-Spitze in Leipzig versammelt, um den Bundesparteitag am 22. und 23. November vorzubereiten. Die Aktivisten in Messebau-Kleidung hatten Mitarbeitern des Adenauerhauses vorgetäuscht, sie gehörten zu einer Firma, die mit der Überarbeitung des Schriftzugs beauftragt sei. Das verbleibende „DU“ hatten sie mit einem Banner ergänzt, sodass an der Glasfassade zu lesen war: „DU sollst das Klima schützen.“

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer reagierte zunächst humorvoll. „So ein C für Christlichkeit und Nachhaltigkeit kann auch Greenpeace nix schaden, leihen wir also gerne für kurze Zeit einmal aus.“ Auf dem Parteitag sagte sie dann, die CDU habe eine Verantwortung für die Schöpfung. Diese sei keine Greenpeace-Erfindung. Auch Friedrich Merz ließ sich auf dem Parteitag zu einem Kommentar zu Klimaaktivisten hinreißen und nahm dabei Greta Thunberg ins Visier. Die schwedische „Fridays for Future“-Ikone kommt auf ihrem Weg zur UN-Klimakonferenz am Dienstag in Lissabon an.

Greenpeace bringt der CDU das C zurück - und wird von der Partei überwältigt

Das ging schnell. Ohne den Gottesdienst von Pfarrer Brodt-Zabka abzuwarten, hat die @CDU das C reingeholt. #DUohneC pic.twitter.com/fYm2uliI92 — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) 3. Dezember 2019

Eine Kampagne der Organisation mit Kunststoff-Nachbildungen des Buchstabens hatte anschließend für Aufregung gesorgt, zuletzt in Erkelenz im rheinischen Braunkohlerevier. Nachdem dort ein Foto einer Replik des C in einer Kirche bekannt wurde, musste die Küsterin ihre Schlüssel abgeben. Sie hatte die Aktivisten in die Kirche gelassen.