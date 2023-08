Regeln, Kontrollen, Mitgliedschaft: Diese Rolle spielen „Cannabis Clubs“ bei der Legalisierung

Von: Max Schäfer

Mitgliedschaft in Cannabis-Vereinen, strenge Abgaberegeln und Kontrollen: So soll die Cannabis-Legalisierung der Bundesregierung aussehen.

Berlin - Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene hat 2021 die Legalisierung von Cannabis im Koalitionsvertrag festgelegt und knapp zwölf Monate später ein Eckpunktepapier präsentiert. „Die Drogenpolitik muss erneuert werden. Wir wollen den Cannabiskonsum unter Gesundheitsaspekten reformieren“, äußerte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu dem Vorhaben.

Die Legalisierung im Kontext der Cannabis-Clubs soll nach einem Zeitraum von vier Jahren einer Überprüfung unterzogen werden. Im Mittelpunkt stehen dabei der Schutz der Gesundheit und der Jugend. Auch der illegale Markt soll beobachtet werden. Die Pilotprojekte zur kommerziellen Ausgabe von Cannabis in lizenzierten Läden sollen zunächst auf fünf Jahre angesetzt sein.

Cannabis-Vereine: Vorbilder kommen aus Spanien und Malta

Anfänglich soll die Produktion und Ausgabe von Cannabis ausschließlich in Cannabis-Verbänden stattfinden. Diese ähneln den „Cannabis Social Clubs“, die bereits in Ländern wie Spanien und Malta existieren. Wer Cannabis besitzen und konsumieren will, muss Mitglied eines solchen Verbands sein.

Eine Mitgliedschaft in mehreren Verbänden ist nicht gestattet. Das Mindestalter für eine Mitgliedschaft liegt bei 18 Jahren und es wird ein Wohnsitz oder ständiger Aufenthaltsort in Deutschland vorausgesetzt. Für Mitglieder der Cannabis-Verbände sollen laut neuem Eckpunktepapier folgende Regeln gelten:

Festsetzung einer maximalen Ausgabemenge von 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm pro Monat

Maximal 30 Gramm pro Monat und THC-Begrenzung für Personen unter 21 Jahre

Ausgabe von sieben Samen oder fünf Stecklingen an Privatpersonen für den Eigenanbau

Straffreier Besitz von maximal 25 Gramm in der Öffentlichkeit

Die Genehmigung und Kontrolle des Anbaus und der Ausgabe in den Vereinen soll durch Landesbehörden erfolgen.

Für die Vereine gelten dabei zusätzliche Regeln:

Berichts- und Dokumentationspflicht über produziertes und ausgegebenes Cannabis Leitung durch natürliche Personen, die ihre Verlässlichkeit nachweisen müssen

Maximal 500 Mitglieder pro Verein Benennung von Beauftragten für Jugendschutz, Sucht und Prävention mit entsprechenden Fachkenntnissen

Konsum ist in den Räumlichkeiten des Vereins untersagt

Ausgabe von Alkohol, Tabak und anderen Genuss- bzw. Rauschmitteln ist verboten

Zutritt nur für Personen ab 18 Jahren

Verpflichtende Zusammenarbeit mit Suchtpräventions- und Beratungsstellen

Persönliche Haftung des Vorstands bei „Vermögensschäden“ oder Verletzung der Auflagen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

