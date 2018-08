Terrorverdacht: Syrer (36) in Baden-Württemberg festgenommen

Die Polizei hat im Landkreis Calw einen 36 Jahre alten Syrer festgenommen. Er soll im Auftrag einer Dschihadistenmiliz Sprengsätze hergestellt haben.

Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag in Baden-Württemberg einen 36 Jahre alten Syrer unter Terrorverdacht festnehmen lassen. Der im Landkreis Calw festgenommene Hamad A. sei dringend verdächtig, Mitglied der syrischen Dschihadistenmiliz Dschabhat al-Nusra zu sein und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben, teilte die Anklagebehörde in Karlsruhe mit. Ermittler hätten auch seine Wohnung durchsucht.

A. soll sich spätestens im Februar 2013 Dschabhat al-Nusra angeschlossen haben. Zunächst soll er als Sprengstoffexperte mit der Herstellung von Sprengsätzen beschäftigt gewesen sein. Später soll er die Polizei- und Justizaufgaben in der Region Tabka bestimmt haben.

In der Folge soll er selbst auch gegen die Regierungstruppen von Syriens Staatschef Baschar al-Assad gekämpft haben und dabei eine Kalaschnikow mit sich geführt haben. Ein Richter des Bundesgerichtshofs eröffnete dem Mann den Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

afp

