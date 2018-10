Reichsbürger greift Finanzbeamtin an - Staatsschutz ermittelt

Ein Mitglied der Reichsbürger-Bewegung hat in Burkau in Sachsen eine Finanzbeamtin angegriffen. Der Staatsschutz ermittelt jetzt gegen ihn.

Burkau - Ein Mitglied der Reichsbürgerszene hat im sächsischen Burkau eine Finanzbeamtin angegriffen. Der 53-jährige Mann soll laut Polizei die Vollstreckerin der Finazbehörde am Dienstagabend, 9. Oktober, auf seinem Grundstück zu Boden gestoßen und geschlagen haben. Bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife habe er die Frau festgehalten. Die 64-Jährige habe dabei leichte Verletzungen erlitten. Der Staatsschutz ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

Die Reichsbürger sind eine in Kleingruppen zersplitterte Szene, welche die Bundesrepublik, ihre Institutionen und Gesetze nicht anerkennt. Der Ansicht vieler Mitglieder der Szene nach besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 weiter. Dem Verfassungsschutz zufolge gehören der Reichsbürger-Bewegung etwa 18.000 Menschen an, etwa 900 davon werden als rechtsextrem eingestuft.

afp