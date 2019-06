„Unglaublich wie dumm und peinlich die Bundeswehr-Werbung wieder ist!“

Die Bundeswehr sucht nach neuen Handwerkern - „Gas, Wasser, Schießen“ steht auf ihrem Plakat. Ein großer Shitstorm ist die Folge, bei dem auch SPD-Politiker Lauterbach mitwirkt.

Update vom 05.06.2019, 14:08 Uhr: Schon im April sorgte die Plakatwerbung der Bundeswehr für großes Aufsehen: Nach ihrer Anspielung auf den drohenden Stellenabbau bei Ford (“Job Ford?“) hagelte es an Kritik - Jetzt kommt die Fortsetzung:

Bundeswehr-Werbung: Gas, Wasser, Schießen

Auf Twitter wurde das neue Plakat der Bundeswehr entrüstet hochgeladen („Die meinen das scheinbar ernst!“) - und sorgte bereits für mehr als 2.500 Likes. Die Aufregung zieht sich durch die Twitterlandschaft:

Die meinen das scheinbar ernst. Übrigens hat die deutsche Armee 1915 als erste Armee Gas eingesetzt. Wer gibt das frei? pic.twitter.com/ov6JR6KeSv — alf frommer (@siegstyle) 4. Juni 2019

Das Plakat sollte dazu animieren, sich als Handwerker bei der Bundeswehr zu bewerben. Für Aufmerksamkeit sorgte die Werbung damit ohne Zweifel, doch die Resonanz fiel überwiegend negativ aus. Viele Twitternutzer sind entsetzt, darunter auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach.

Lauterbach: Bundeswehr weckt Assoziation zum Gaskrieg

Die Werbeaktion erreichte sogar den bekannten SPD-Politiker Lauterbach, der sich der negativen Resonanz mehr als nur anschließen konnte: „Unglaublich, wie dumm und peinlich die Bundeswehr-Werbung schon wieder ist. Hoffentlich ist die Ausbildung besser“, veröffentlicht der Abgeordnete einige Stunden später.

Unglaublich, wie dumm und peinlich die Bundeswehrwerbung schon wieder ist. Hoffentlich ist die Ausbildung besser. Es liegt doch auf der Hand, dass dies Assoziationen zum Gaskrieg weckt... https://t.co/eyDXycoek8 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) 4. Juni 2019

Mit diesem provokanten Tweet fand Lauterbach klare Worte, die bei seinen Followern zu einer hitzigen Diskussion führten.

Nach Bundeswehr-Kritik: Lauterbach wird im Netz heftig konfrontiert

Die Kritik am Bundeswehr-Plakat traf nicht nur auf Zuspruch: Viele Kommentare griffen den Politiker persönlich an und warfen ihm vor, seine Assoziation zum Gaskrieg sei aus der Luft gegriffen:

Als MdB die @bundeswehrInfo als Parlamentsarmee öffentlich durch den Kakao zu ziehen, ist aber ebenso dumm, peinlich und unwürdig. Gut finde ich die Werbung auch nicht, sie ist aber auch nur Folge der bescheuerten Abschaffung der Wehrpflicht. — Dino Nici (@DinoNici) 4. Juni 2019

Nein. Das erweckt bei Menschen, die nicht im Elfenbeinturm leben die Assoziation zu Gas - Wasser - Scheisse. Das ist eine freundliche, lustige, wenngleich leicht vulgäre Beschreibung des Berufsbildes eines Installateurs. — Andreas Ruether (@arue_cologne) 5. Juni 2019

Scheinbar spaltet das Bundeswehr-Plakat die Meinungen: Die einen sehen dies als eine scharfe Anspielung auf Kriegsereignisse, die anderen verteidigen das Plakat und erachten derartige Kritik an der Kampagne eher als übertrieben.

Ob mit diesem Plakat im Endeffekt tatsächlich neue Handwerker angelockt werden können, bleibt fragwürdig. Für großes Aufsehen in der Öffentlichkeit hat die Werbeaktion jedoch in jedem Fall gesorgt.

Heftige Kritik: Ford-Betriebsrat außer sich wegen Bundeswehr-Werbung: „Respektlos“

Erstmeldung vom 4. April - Köln - Der Betriebsrat von Ford Europa kritisiert die Bundeswehr für ihre Werbeanzeige in einer Kölner Zeitung. Das Heer spielt damit auf den drohenden Stellenabbau im Kölner Autowerk an, darüber berichten mehrere Medien. Auf der Titelseite der Boulevardzeitung ist eine große Anzeige mit dem Text „Job Fort? Mach, was wirklich zählt“ abgedruckt. Das Wort Fort wurde wie das „Ford-Logo“ designt.

Ford-Betriebsrat außer sich wegen Bundeswehr-Werbung

Martin Hennig, Betriebsratschef von Ford Europa, ist der Meinung, die Anzeige sei absolut unangemessen und respektlos. Er finde es erschreckend, dass eine staatliche Organisation das nötig habe: „Die Bundeswehr instrumentalisiert auf geschmacklose Weise Schicksale für Werbezwecke.“

Grünen-Politiker Tobias Lindner sagte dem Spiegel: „Diese Art von Werbung ist geschmacklos, fast makaber.“ Er fordert von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Kampagne zurückzuziehen.

Auch bei VW gibt es unangemessene Bundeswehr-Werbung

Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass man niemanden beleidigen wolle: „Die Bundeswehr will Menschen, die von Stellenabbau betroffen sind, eine berufliche Perspektive in Uniform oder in unserem zivilen Bereich anbieten.“ Die Sprecherin machte auch darauf aufmerksam, dass die Bundeswehr auch in Wolfsburg vor dem VW-Werk geworben hätte. Dort stand der Spruch „Einen Job fürs Volk wagen" auf einem Plakat.

In den Ford-Werken in Köln und in Saarlouis sollen in naher Zukunft 5.400 Stellen über Abfindungen und Frühverrentungen wegfallen. Auch Leiharbeiter sollen von dem Sparkurs betroffen sein.

