Bundeswehr sprengt offenbar 18 seltene Wale tot - Tierschützer reagieren fassungslos

Die Bundeswehr muss sich für ein Manöver im August rechtfertigen, bei dem scheinbar 18 seltene Schweinswale ums Leben gekommen sind.

Ende August führte die Bundeswehr -Marine ein Manöver in der Ostsee durch.

-Marine ein Manöver in der Ostsee durch. Der Einsatz bereitete eine große NATO-Übung im September vor.

Scheinbar verloren dadurch 18 Wale ihr Leben.

Kiel - Nach einem Manöver der deutschen Marine wurden 18 tote Schweinswale entdeckt - offenbar besteht eine direkte Verbindung. Wie die Tagesschau berichtet, wird die genaue Todesursache der Wale derzeit an der Hochschule Hannover untersucht. Allerdings räumte ein Marine-Sprecher gegenüber dem Spiegel ein: "Da besteht vermutlich ein Zusammenhang, sicher ist das aber nicht."

Bundeswehr-Marine sprengt Weltkriegs-Minen in Meeresschutzgebiet in der Ostsee

Der Zusammenhang scheint wahrscheinlich, weil eine Sprengung von alten Minen Ende August im Meeresschutzgebiet Fehmarnbelt stattfand. Der Sommer ist die Fortpflanzungszeit der Schweinswale, und der Fehmarnbelt gilt laut Spiegel als eine der drei wichtigsten Schweinswal-Gebiete hierzulande. Dort werden seit Jahren die meisten Mutter-Kalb-Paare der seltenen Säugetiere in der deutschen Ostsee gesichtet.

Insgesamt hat die Bundeswehr-Marine bei dem Manöver 42 britische Grundminen aus dem Ersten Weltkrieg gesprengt, davon 39 in dem Meeresschutzgebiet zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark. Die Sprengungen erfolgten im Rahmen der NATO-Marineübung „Northern Coast“ mit rund 50 Schiffe mit 3000 Soldaten aus 18 Nationen. Aus Deutschland waren auch die beiden Minenjagdboote "Weilheim" und "Dillingen" beteiligt, sowie Minentaucher des Seebataillons in Eckernförde. Die Übung fand im September statt, im Vorfeld sollten die Minen beseitigt werden.

Bundeswehr-Marine sprengt Minen in der Ostsee - 18 tote Wale entdeckt

Laut NDR-Recherchen habe die Bundeswehr zunächst versucht, einige Minen zu entschärfen, dabei sei eine detoniert. Daraufhin zog sich der Kampfmittelräumdienst zurück. Es bestand eine erhöhte Gefahr, weil sich der Sprengstoff in den Minen längst kristallisiert habe und bereits Erschütterungen Detonationen hätten auslösen können, erklärte ein Bundeswehr-Sprecher.

Vehemente Kritik an den Minensprengungen kommt unter anderem von der Umweltschutzorganisation NABU: "Die Sprengungen im Meeresschutzgebiet ignorieren geltendes Naturschutzrecht. Sie zeigen auch die unzureichenden Umweltstandards der Marine und das Komplettversagen der Politik", empörte sich der Meeresschutz-Leiter beim NABU, Kim Cornelius Detloff.

Tote Schweinswale nach Bundeswehr-Manöver - Abgeordnete der Grünen kritisiert Sprengungen

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke reichte eine Anfrage bei der Bundesregierung ein. Diese erklärte die Minensprengungen mit einer dringenden Gefahrenabwehr. Der Fehmarnbelt ist eine Hauptverkehrsroute in der Ostsee. Jährlich sind hier rund 40.000 Schiffe unterwegs. Lemke hält das für unglaubwürdig: "Die Erklärung der Bundesregierung, es hätte eiliger Handlungsbedarf bestanden, erscheint mir angesichts der Tatsache, dass die Munition 2016 festgestellt wurde und die Sprengung 2019 stattfand, wenig plausibel."

Die Sprengungen erzeugten 1,5 Meter tiefe und fünf Meter breite Krater im geschützten Riff und zerstörten im Umkreis von 10 bis 30 Metern sämtliches Leben. Die Abgeordnete Lemke hat errechnet, dass so auf einer Fläche von etwa 27 Fußballfeldern Meereslebewesen ausgelöscht wurden. Doch auch für weiter entfernte Lebewesen könnten die Detonationen durch den Schall und freigesetzte Giftstoffe möglicherweise tödlich gewesen sein.

