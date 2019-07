Weiteres Bundeswehr-Drama am Montag: KFOR-Soldat im Kosovo tot aufgefunden

Ein Soldat der Bundeswehr ist im Kosovo tot aufgefunden worden. Er war Teil des deutschen Einsatzkontingents der KFOR.

Pristina - Nach Angaben der Bundeswehr ist ein Soldat der Bundeswehr im Kosovo aufgefunden worden. Er wurde am Montag in seiner Einsatzunterkunft in Pristina im Kosovo tot aufgefunden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Bundeswehr geht sie von einer natürlichen Todesursache aus. Nähere Einzelheiten über das Schicksal des Bundeswehr-Soldaten lagen zunächst nicht vor.

Schwarzer Tag für die Bundeswehr: Todesfall im Kosovo, Hubschrauber-Absturz in Niedersachsen

Ebenfalls am Montag ist bei einem Absturz eines Hubschraubers in Niedersachsen mindestens ein Soldat ums Leben gekommen. Es handelte sich um den Piloten.

Es war das zweite Unglück binnen kürzester Zeit, nachdem vergangene Woche zwei Bundeswehr-Eurofighter abgestürzt waren. Dabei kam ein Pilot ums Leben, der andere konnte sich retten.

Video: Hintergrund: Die Bundeswehr zieht sich aus dem Kosovo zurück

rpp

