Bundeswehr-Hubschrauber in Deutschland abgestürzt - mindestens ein Toter

Ein Hubschrauber der Bundeswehr ist am Montag über Niedersachsen abgestürzt. Nach Medienberichten gab es mindestens einen Toten.

Aerzen - Ein Hubschrauber der Bundeswehr ist im niedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont abgestürzt. Als erstes hatte darüber die Bild-Zeitung berichtet. Bei dem Unglück bei Aerzen gab es laut Polizei mindestens einen Toten. Ob es sich dabei um den Piloten der Unglücksmaschine handelt, ist ebenso wie die Ursache noch völlig unklar. Laut Kreisfeuerwehr soll der Hubschrauber in der Nähe des Ortsteils Dehmke an einem Waldrand abgestürzt sein. Laut Medienberichten liegt das Wrack in einem Kornfeld.

Erst vor Kurzem gab es bei der Bundeswehr ein Unglück mit einem Toten. Damals waren zwei Eurofighter in der Luft über Brandenburg zusammengestoßen. Einer der Piloten konnte sich retten, der andere starb. Als wahrscheinliche Ursache des Eurofighter-Unglücks gilt derzeit ein Pilotenfehler.

Abstürze von deutschen Bundeswehr-Helikoptern sind extrem selten. Aufsehen erregte hatte zuletzt ein Ereignis in Mali, bei dem ein Tiger-Hubschrauber abgestürzt war. Beide Piloten kamen damals ums Leben. Der Unfallbericht legte damals tödliche Fehler offen. So war ein Mechaniker-Fehler während der Wartung maßgeblich für den Absturz verantwortlich.

rpp