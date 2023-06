Urteil gefallen: Mini-Lohn für Gefangene sind verfassungswidrig

Von: Jens Kiffmeier

Urteil vom Bundesverfassungsgericht: Für ihre Arbeit im Gefängnis bekommen Häftlinge zu wenig Lohn. © Sebastian Kahnert/dpa

Für Häftlinge in deutschen Gefängnissen herrscht Arbeitspflicht. Doch der Stundenlohn von maximal 2,30 Euro ist zu niedrig - urteilte das Bundesverfassungsgericht.

Karlsruhe - Sie verdienen nicht einmal Mindestlohn: Die Bezahlung von knapp zwei Euro oder weniger für Gefangene ist verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht gab am Dienstag (20. Juni) zwei arbeitenden Häftlingen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen Recht, die gegen die Höhe ihrer Vergütung geklagt hatten. Die Bundesländer müssen die entsprechenden Gesetze bis spätestens Ende Juni 2025 neu regeln, sagte die Vorsitzende des Zweiten Senats, Doris König, in Karlsruhe.

Bundesverfassungsgericht bemängelt zu niedrige Löhne für Gefangene

In den meisten Bundesländern herrscht für Strafgefangene Arbeitspflicht. Sie soll der Resozialisierung dienen. Deshalb gilt für die Gefangenen auch kein Mindestlohn. 2020 verdienten die Häftlinge laut König etwa zwischen 1,37 Euro und 2,30 Euro pro Stunde. Aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts sind diese Löhne aber zu niedrig.

An der Bezahlung hat sich seit rund zwanzig Jahren nichts mehr geändert. Die Gefangenen-Gewerkschaft/Bundesweite Organisation (GG/BO) warf den Bundesländern vor, dass sie zusammen mit externen Unternehmen die Haftanstalten als „Wirtschaftszone“ erkannt hätten und gute Gewinne mit der Niedriglohnpolitik erzielen würden. Diese Ausbeutung müsse gestoppt werden, hieß es in einem Bericht vom Nachrichtensender ntv. Die Gewerkschaft forderte eine Anhebung der Löhne auf Mindestlohn-Niveau.

Nach Urteil: Häftlinge beklagen Ausbeutung und verlangen Mindestlohn

Das Problem für die Gefangenen ist den Klägern zufolge, dass sie mit so wenig Geld während der Haftzeit keine Schulden abbauen oder auch nicht ihre Familien unterstützen können. Außerdem werden sie nicht in die Rentenversicherung einbezogen und stünden daher vor finanziellen Problemen im Alter, hieß es in dem Bericht. Die Bundesländer hielten in dem Rechtsstreit dagegen, dass Gefangenenarbeit in keinster Weise wirtschaftlich sei und ein Hafttag hohe Kosten verursache. (jkf/mit dpa)