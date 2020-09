Sprengstoff-Alarm im Bundestag: Bombenentschärfer wegen verdächtigen Pakets alarmiert

Am Berliner Reichstag ist die Polizei wegen eines verdächtigen Pakets im Einsatz. (Archivbild)

Sprengstoff-Alarm im Bundestag: In der Poststelle des Bundestages wurde offenbar ein verdächtiges Paket gefunden. Bombenentschärfer sind im Einsatz.

Am Bundestag in Berlin wurde ein verdächtiges Paket entdeckt.

Bombenentschärfer der Polizei sind im Einsatz.

Das Paket wurde in der Poststelle entdeckt und wird jetzt untersucht.

Berlin - Sprengstoff-Alarm am Bundestag: Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr ist ein verdächtiges Paket in der Poststelle im Berliner Bundestag gefunden worden. Bombenentschärfer der Berliner Polizei seien im Einsatz und untersuchten das Paket, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten wurden demnach von der Polizei des Bundestags hinzugerufen.

Auf Twitter berichtete ein Bild-Reporter über den Fund:

„USBV“ bedeutet „Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung“.

Sprengstoffalarm im Bundestag: Auffälliges Paket bei Poströntgenkontrolle entdeckt

Bei der Poströntgenkontrolle gebe es ein Paket, über dessen Inhalt man sich nicht im Klaren sei, teilte ein Bundestagssprecher auf Anfrage mit. Es handele sich um einen sogenannten Verdachtsfall. Dieser werde jetzt von Experten des Landeskriminalamts Berlin

geprüft.

Zuletzt gab es wegen der außer Kontrolle geratenen Demonstrationen am Reichstag Aufregung. Eine Serie von Bombendrohungen sorgte bereits im Frühjahr für Schlagzeilen.

Mehr Informationen folgen in Kürze. (va mit dpa)