IS-Propaganda via WhatsApp: Polizei nimmt Syrer in Sachsen fest

Ein junger Syrer hat seit Monaten IS-Propaganda verbreitet und auch Videos von Hinrichtungen veröffentlicht. Nun greift die Bundespolizei zu und nimmt den Mann fest.

Dresden - Spezialkräfte der Bundespolizei haben am Donnerstag in Sachsen einen terrorverdächtigen Syrer festgenommen. Der 22-jährige Esmail A. A. soll um Mitglieder oder Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geworben haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Zudem steht das mutmaßliche IS-Mitglied im Verdacht, Gewaltdarstellungen öffentlich zugänglich gemacht zu haben.

Der 22-Jährige soll sich selbst als "Medientätiger" bezeichnet und seit September 2017 IS-Propagandaveröffentlichungen sowie eigene Äußerungen mit Bezug zum IS in öffentlich zugängliche Chatgruppen des Messengerdienstes WhatsApp eingestellt haben. Nach Erkenntnissen der Ermittler machte der Syrer unter anderem umfangreiche Bild- und Videodateien mit grausamen Folter- und Hinrichtungsszenen von Gefangenen des IS öffentlich zugänglich.

Rubriklistenbild: © dpa / Jan Woitas