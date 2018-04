Bundesgerichtshof bestätigt: Sechs Jahre Haft für IS-Messerstecherin Safia S. (17)

Safia S. verletzte im Febnruar 2016 einen Polizisten in Hannover lebensgefährlich am Hals und wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt. Sie legte Revision ein - ohne Erfolg.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil gegen die jugendliche IS-Sympathisantin Safia S. wegen versuchten Mordes und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung bestätigt. Das Mädchen, das im Februar 2016 einen Polizisten in Hannover mit einem Messerstich in den Hals lebensgefährlich verletzt hatte, habe "im Auftrag" der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehandelt und mit der Miliz "die konkrete Tat abgesprochen", urteilte der BGH am Donnerstag in Karlsruhe.

Lesen Sie auch:

Deutsch-syrischer Islamist Sammar festgenommen - Verwickelt in 9/11-Anschlag

Die damals 16-jährige S. war im Januar 2017 vom Oberlandesgericht im niedersächsischen Celle zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren verurteilt worden, ihre Revision verwarf der BGH nun.

afp