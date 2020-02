Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg: SPD steht in Umfragen unter Druck

Grüne im Aufwind

Die Bürgerschaftswahl in Hamburg steht an. In Umfragen lieferten sich die SPD und die Grünen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, der Ausgang ist offen.