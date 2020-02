Hamburg-Wahl 2020: Letzte Umfragen - Grüne noch mit Chancen?

Die Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg findet am 23. Februar statt.

Die Bürgerschaftswahl in Hamburg steht an. Die letzten Umfragen liefern erstaunliche Zahlen für die SPD - zwei anderen Parteien droht wohl eine Blamage.

Am 23. Februar findet die Bürgerschaftswahl in Hamburg statt.

statt. Bisher sind die SPD und die Grünen in den Umfragen und Prognosen fast gleichauf.

fast gleichauf. Alle Informationen dazu finden sie weiter unten bei der Entwicklung der Umfragewerte.

Update vom 22. Februar 2020: Auch in den letzten Tagen vor der Hamburg-Wahl zeigten die Prognosen eine Tendenz, die sich seit Längerem abgezeichnet hat. Unmittelbar vor der Bürgerschaftswahl 2020 liegt die SPD laut den Umfragen deutlich in Führung. Für die Grünen zeichnet sich wieder die Rolle als Junior-Partner ab. Die Annäherung an die SPD, die vor Wochen noch möglich schien, war zuletzt nicht mehr erkennbar.

Ursprüngliche Meldung: Hamburg-Wahl 2020: Umfragen zeigen Rot-Grün vorne

Hamburg - Am 23. Februar findet die Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg statt. Die Wahlberechtigten entscheiden über das Landesparlament im Stadtstaat. SPD und die Grünen könnten die großen Wahlsieger werden. Das zeigen die Wahlumfragen in den Wochen vor der Wahl.

Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg: SPD und Grüne in Umfragen vorne

In der Woche vor dem Urnengang sehen die Umfragen unabhängig voneinander die SPD weit in Front: Mit bis zu 39 Prozent nähern sich die Sozialdemokraten in Umfragen von Infratest dimap (ARD) und der Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) sogar wieder von Ferne ihrem Ergebnis aus dem Jahr 2015. Die Grünen liegen mit 23 bis 25 Prozent auf einem stabilen zweiten Platz, nachdem sie im Januar sogar schon gleichauf mit den Sozialdemokraten gesehen wurden.

Für eine rot-grüne Koalition dürfte es diesen Zahlen zufolge locker reichen. Eine grüne Kandidatin als Erste Bürgermeisterin ist jedoch unwahrscheinlicher geworden. Eine Umfrage der Universität Hamburg zeigte Zahlen, die deutlich von diesen Ergebnissen abwichen. Allerdings fand die Erhebung der Daten seit dem Jahreswechsel statt und zeigt deshalb eher einen langfristigeren Trend.

Prognosen zur Hamburg-Wahl: Manche Parteien müssen noch zittern

Prekär ist die Lage für die FDP. Kurz nach der Ministerpräsidenten-Wahl von Thüringen taumeln die Liberalen eventuell dem Sturz unter die Fünfprozentmarke entgegen. Linke und AfD nehmen hingegen den Umfragen zufolge Kurs auf den Wiedereinzug in die Bürgerschaft. Die CDU dürfte mit ihren 13 bis 14 Prozent wenig zufrieden sein - allerdings kommt die Partei auch von ohnehin schwachen 15,9 Prozent bei der Bürgerschaftswahl 2015.

In einer Umfrage von Infratest dimap aus dem Januar 2020 lagen die SPD und die Grünen noch mit circa 29 Prozent gleichauf. Als drittstärkste Kraft wurde damals die CDU mit rund 15 Prozent geführt. An vierter Stelle kam die Linke mit gut acht Prozent. AfD und der FDP gelang in der Umfrage der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde.

Prognosen für die Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg geben SPD einen Vorsprung

Das Ergebnis von Anfang Februar entspricht eher dem langfristigen Trend in den Wahlprognosen. Zumeist wurden die Grünen ein paar Prozentpunkte hinter der SPD geführt. Die CDU schwankte in den Prognosen zwischen 13 und 17 Prozent. Eine Landesregierung ohne Beteiligung von SPD oder Grünen ist ausgeschlossen, solange sich die Wählergunst nicht deutlich verschiebt.

So oder so: Die SPD hat den Demoskopen zufolge die besten Chancen, den Ersten Bürgermeister von Hamburg zu stellen. Peter Tschentscher tritt an, sein Amt zu verteidigen. Sollte den Grünen die Überraschung gelingen, könnte Katharina Fegebank zukünftig eine Koalition in der Hansestadt führen. Andere Kandidaten bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg werden wohl kaum nach dem Amt greifen können.

Letzte Umfragen zur Bürgerschaftswahl in Hamburg 2020 (alle Angaben in Prozent)

Institut Datum SPD CDU Grüne Linke FDP AfD Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) 20.02.2020 39 12 24 8,5 5 6 Universität Hamburg 19.02.2020 34 12 32 7 6 5 INSA (Bild) 18.02.2020 38 13 23 7 5 7 Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) 14.02.2020 37 13 25 8 4,5 7 Infratest dimap (NDR) 13.02.2020 38 14 23 8 5 6 Trend Research Hamburg (Radio Hamburg) 10.02.2020 33 14 24 10 7 7 Infratest dimap (NDR) 06.02.2020 34 14 27 8 5 7 Infratest dimap (NDR) 23.01.2020 32 16 27 8 6 7 Infratest dimap (NDR) 09.01.2020 29 15 29 9 7 7 Trend Research Hamburg (Radio Hamburg) 09.01.2020 32 13 23 13 8 8 Forsa (Hamburger Abendblatt) 06.01.2020 29 16 26 10 7 7 Infratest dimap (NDR) 17.12.2019 28 17 26 11 7 8 Trend Research Hamburg (Radio Hamburg) 18.11.2019 32 17 23 12 7 8 Wahlergebnis Bürgerschaftswahl 2015 15.02.2015 45,6 15,9 12,3 8,5 7,4 6,1

Bürgerschaftswahl 2020: Von der ersten Hochrechnung bis zum Ergebnis

Bis Anfang Februar wurden die Wahlbenachrichtigungen versandt. Darin sind zwei Musterstimmzettel enthalten, damit sich die Wähler schon mal mit dem richtigen Ausfüllen der Stimmzettel vertraut machen können. Alternativ können Sie auch Briefwahl beantragen.

Sollten Sie noch eine Entscheidungshilfe für die Bürgerschaftswahl in Hamburg brauchen, können Sie den Wahl-O-Mat Hamburg befragen. Für genauere Infos studieren Sie die Wahlprogramme. Alle Entwicklungen am Wahlabend können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen. Die endgültigenErgebnisse gibt es allerdings erst deutlich später.