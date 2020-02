Bürgerschaftswahl 2020: Die Entwicklungen in Hamburg im Live-Ticker

Haben die Grünen auch in Hamburg Grund zum Jubeln? Die Öko-Partei gilt als der große Herausforderer der SPD.

Bei der Bürgerschaftwahl könnte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Regierungsparteien kommen. Alle News zur Wahl in Hamburg im Live-Ticker.

Am 23. Februar wird in Hamburg die 22. Bürgerschaft gewählt.

wird in Hamburg die gewählt. Momentan regiert die SPD, den Genossen droht aber Gefahr durch den eigenen Koalitionspartner.

Mit unserem Live-Ticker verpassen sie keine Neuigkeit rund um die Wahl.

Hamburg - In Hamburg stehen Wahlen vor der Tür. Mit der 22. Bürgerschaft wählen die Hamburger am 23. Februar ihr Parlament, das in dem Stadtstaat sowohl landes- als auch kommunalpolitische Aufgaben wahrnimmt.

Mehr als 1,39 Millionen Bürger sind zur Wahl aufgefordert. Momentan regiert die SPD zusammen mit den Grünen und stellt mit Peter Tschentscher auch den aktuellen Ersten Bürgermeister. Den Sozialdemokraten droht allerdings Gefahr durch den eigenen Koalitionspartner und deren Spitzenkandidatin Katharina Fegebank.

Bürgerschaftswahl 2020: Alle Entwicklungen zur Wahl in Hamburg im Ticker

Hier erfahren Sie am Wahltag am Sonntag alle wichtigen Ereignisse rund um das Rennen um den Spitzenposten im Rathaus und die Sitzverteilung im Parlament. Insgesamt treten15 Parteien zur Wahl an. Neben den Regierungsparteien haben auch CDU, FDP, AfD und die Linke bei der letzten Wahl den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft.

https://twitter.com/Wahlrecht_de/status/1225376975210057729?s=20

Alle Parteien haben auch einen eigenen Spitzenkandidaten aufgestellt. Daneben können die Bürger aber auch selbst entscheiden, wer für die Parteien in die Bürgerschaft einzieht. 71 der 121 Sitze werden über Direktmandate vergeben. Deswegen erhalten die Wähler auch jeweils zwei Stimmzettel.

Bürgerschaftswahl in Hamburg 2020: So wird abgestimmt

Bis Anfang Februar wurden Muster der Stimmzettel an alle Wahlberechtigten versandt. Die Muster dürfen allerdings nicht für die Stimmabgabe verwendet werden. Und auch die Wahlbenachrichtigung selbst wird zum Wählen nicht benötigt. Wer keine bekommen hat, sollte sich trotzdem bei der Wahldienststelle melden. Möglicherweise ist man sonst nicht im Wählerverzeichnis registriert. Außerdem können Wahlberechtigte per Briefwahl abstimmen, dafür sind allerdings andere Fristen zu beachten.

In diesem Wahlkampf ging es vor allem um die Themen Wohnen und Mieten. Die Standpunkte der Parteien können Sie im jeweiligen Wahlprogramm nachlesen. Wem das zu trocken ist, dem steht eine Version des beliebten Wahl-O-Maten für die Hamburger Bürgerschaftswahl zur Verfügung.

Fakten zur Wahl, zum Hamburger Wahlsystem und zu den Ergebnissen von 2015 zfinden Sie außerdem in unserem Ergebnis-Artikel zur Hamburger Bürgerschaftswahl.

pks