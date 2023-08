Bürger in Wut und Bündnis Deutschland: In Bremen wird der Ton rauer

Von: Felix Busjaeger

Über die Ergebnisse der Urabstimmung informierten im Juni Raoul Classen (l-r) von Bündnis Deutschland, Jan Timke von BIW, Niklas Stadelmann von Bündnis Deutschland und Piet Leidreiter. © Janet Binder/dpa

In Bremen sind die Bürger in Wut nach der Fusion mit dem Bündnis Deutschland als Fraktion in der Bürgerschaft vertreten. Nun könnte es für die Regierung Gegenwind geben.

Bremen – Dank einer Fusion mit dem Bündnis Deutschland haben es die Bürger in Wut in die Bremische Bürgerschaft geschafft und bilden nun gemeinsam eine Fraktion. Bereits zur Bremenwahl 2023 vor einigen Monaten wurde der Erfolg der Partei, die in Bremerhaven knapp 23 Prozent erreichte, kontrovers diskutiert. Ihr politisches Ziel damals: rechts von der CDU, aber links von der AfD. Am Ende kamen den Bürgern in Wut der Streit der Alternative für Deutschland entgegen, die nicht zur Bürgerschaftswahl antreten durften. Doch ist gegenwärtig in Bremen die Lage?

Bürger in Wut wird zu Bündnis Deutschland: Neue Fraktion in Bremischer Bürgerschaft vertreten

Es kam Anfang Juni einem kleinen Paukenschlag gleich: Die Bremer Wählervereinigung Bürger in Wut (BIW) wird zur Partei Bündnis Deutschland. Das berichtete etwa die Tagesschau. Eine deutliche Mehrheit der jeweiligen Mitglieder hatten für die Fusion gestimmt. Nach 19 Jahren „Bürger in Wut“ soll die Umbenennung des Bremer Landesverbands nach der Sommerpause erfolgen. BIW hatte bei der Bremer Bürgerschaftswahl im Mai 9,4 Prozent der Stimmen erhalten – in Bremerhaven wurden sie zweitstärkste Kraft. Dank der Fusion sind beide jetzt gemeinsam in einem Landesparlament vertreten.

Die Partei „Bündnis Deutschland“ war im November 2022 gegründet worden und hatte BIW im Wahlkampf finanziell und personell unterstützt. Grund für die Fusion sei, dass man „gemeinsam stärker“ sei, erklärte Niklas Stadelmann, Generalsekretär von Bündnis Deutschland, damals. Weitere Landesverbände sollen sich demnächst in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein gründen.

Sind Bürger in Wut rechtsextrem? Parteigründer verneint – Rechter Flügel in Bremen erstarkt

Dass die Fraktion polarisiert, zeigte sich bereits im vergangenen Juni. Der Bremer SPD-Fraktionsvorsitzende Mustafa Güngör sagte etwa: „Die Bürger in Wut und das Bündnis Deutschland ziehen faule Eier förmlich an und das besonders aus den Reihen der AfD.“ Die erste Sitzung des Landesparlaments artete dann gleich zu einer Kraftprobe mit dem erstarkten rechten Flügel aus.

Der Spiegel bezeichnete die BiW-Vertreter jüngst in einem Beitrag als „Nordpopulisten“ und begründet dies am Auftreten der Politiker: Mit reißerischen Parolen nach Stammtischmentalität hätte die Partei im vergangenen Wahlkampf auf Themen abgezielt, über die sich die Bürger in Bremen aufregen könnten. Immer wieder heißt es, dass die Bürger in Wut, oder eben das Bündnis Deutschland, rechtsextrem seien. Parteigründer Jan Timke bestreitet dies stets.

Regierung in Bremen vor Herausforderungen: Parteien uneins über Umgang mit Bürger in Wut

Der Umgang mit den Abgeordneten gestaltet sich derweil wohl schwierig. Die Regierungsfraktionen, die voller Tatendrang ihre Zusammenarbeit in Bremen fortsetzen wollten, erklärten seit Beginn, die BiW-Vertreter von allen Ämtern ausschließen. Die Bremer CDU ist parteiintern gespalten, was den richtigen Umgang angeht. „Die Wutbürger sind überwiegend keine Nazis, sondern stramm rechtskonservativ“, zitiert der Spiegel den Bremer Politikwissenschaftler Matthias Güldner. Die komplette Ausgrenzung im Parlament der BiW-Mitglieder hält er daher für falsch.

Wie sich ihre Arbeit im Parlament gestalten wird, muss sich allerdings noch zeigen. Aus den vergangenen Wahlperioden haben die BiW allerdings Erfahrungen sammeln können, wie es gelingen kann, als kleine Gruppe mit zugespitzter Oppositionsarbeit in der Breite der Bevölkerung wahrgenommen zu werden – etwa mit einer klaren Haltung zum Gendern. (fbu)