Cem Özdemir führte einst die Grünen an - nun will er überraschend wieder mehr Verantwortung übernehmen und Fraktionschef werden. Die bisherigen Amtsträger reagieren.

Update vom 9. September 2019, 16.34 Uhr:

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat nach eigenen Worten nicht mit der Kandidatur von Cem Özdemir und Kirsten Kappert-Gonther für den Fraktionsvorsitz gerechnet. „Ich war überrascht, ich habe am Samstag wie alle anderen davon erfahren, dass es diese Kandidatur gibt“, sagte sie am Montag vor einer Fraktionssitzung der Grünen im Bundestag. Ex-Parteichef Özdemir und die Abgeordnete Kappert-Gonther hatten am Wochenende angekündigt, dass sie bei der Neuwahl des Fraktionsvorstands am 24. September gegen Göring-Eckardt und Hofreiter antreten wollen. „Erst mal ist es ein Wettbewerb, der ist gut“, sagte Göring-Eckardt.

Sie bekräftigte ihre Ambitionen, gemeinsam mit Anton Hofreiter weiter die 67-köpfige Gruppe der Abgeordneten zu führen: Sie hätten die Fraktion immer verstanden „als die Institution, die die inhaltliche Arbeit für die Partei voranbringen muss, mit der Partei voranbringen muss, und dass wir sie aus der Mitte heraus führen, dass wir für Zusammenhalt stehen und auch für gemeinsame Schlagkraft“. Das solle auch so bleiben.

In dieser Woche werde gemeinsam geklärt, wie das Wahlverfahren laufen solle, sagte Göring-Eckardt. Özdemir und Kappert-Gonther treten ausdrücklich im Team an, normalerweise wird aber einzeln gewählt.

Machtkampf im Stimmungshoch bei den Grünen: Özdemir will Fraktionschef werden

Erstmeldung vom 9. September 2019:

München - Kampfkandidatur statt Harmonie bei den Grünen: Cem Özdemir bricht kurz vor der Neuwahl des Fraktionsvorstands am 24. September einen parteiinternen Machtkampf vom Zaun. Er will Fraktionsvorsitzender werden und gemeinsam mit der Bremer Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther die bisherigen Chefs Katrin Göring-Eckardt und Andre Hofreiter ablösen.

Özdemir und Kappert-Gonther wollen Gegenpol einer schwachen Regierung sein

"Wir sind überzeugt davon, dass ein fairer Wettbewerb der Fraktion gut tut - nach außen wie nach innen", schreiben der 53-jährige Özdemir und die 52-jährige Kappert-Gonther in ihrer Bewerbung. Diese liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Bis zur nächsten Bundestagswahl gehe es den beiden darum, auch als kleinste Fraktion im Parlament "mit neuem Schwung der Gegenpol einer schwachen Regierung zu sein". Die Kandidaten weiter: „Die Fraktion ist am schlagkräftigsten, wenn jeder und jede eine aktive Rolle übernimmt und die eigenen Stärken auch ausspielen kann.“

+ Die beiden Bewerber: Kirsten Kappert-Gonther und Cem Özdemir. © dpa / Michael Kappeler

Grüne vor nächster Bundestagswahl: Özdemir will kein Spitzenkandidat werden

Diese Stärken wollen die beiden nun in einer Position als Fraktionsvorsitzende einbringen. Eines will Özdemir aber nicht: Eine Spitzenkandidatur im Bund anstreben. Das stellte er gemeinsam mit Kappert-Gonther klar. Grünen-intern gelten die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck als gesetzt für diese Posten.

Göring-Eckardt und Hofreiter hatten 2018 ohne Gegenkandidaten etwa zwei Drittel der Stimmen der 67 Grünen-Abgeordneten bekommen. „Toni und ich führen die Fraktion zusammen aus der Mitte heraus. Dieser Kurs hat sich für Fraktion wie Partei bewährt und hat dazu geführt, dass wir als die führende Kraft der Opposition wahrgenommen werden“, sagte Göring-Eckardt der dpa. „Das will ich gerne fortsetzen.“ Hofreiter äußerte sich ähnlich: „Katrin und ich haben die Fraktion immer mit einem Blick für den Zusammenhalt und den Ausgleich geführt.“ Er wolle die Grünen „weiterhin als Oppositionsführer und Kraft ökologischer und sozialer Veränderung profilieren“. Beide begrüßten aber, dass es mehrere Bewerber gebe - genauso wie die Parteichefs.

„Diese Frage werden die Abgeordneten im guten demokratischen Wettbewerb entscheiden“, ließen Baerbock und Habeck wissen.

Özdemir trat politisch in die zweite Reihe

Fraktionschefs werden bei den Grünen einzeln gewählt, jedoch muss immer eine Frau unter den Kandidaten sein. In der Regel ist ein „Linker“ und ein sogenannter „Realpolitiker“ vertreten. In diesem Fall zählt man Kappert-Gonther und Hofreiter zu den Linken, Göring-Eckardt und Özdemir gelten eher als Realpolitiker.

+ Katrin Göring-Eckardt und Andre Hofreiter: Um ihre Ämter geht es. © dpa / Britta Pedersen

Bei der letzten Bundestagswahl war Özdemir noch Parteichef und neben Göring-Eckardt Spitzenkandidat der Grünen gewesen. Mit seinem Wechsel in das Amt des Vorsitzenden des Verkehrsausschusses im Bundestag trat er politisch eigentlich in die zweite Reihe. Kappert-Gonther ist Sprecherin der Grünen für Drogenpolitik.

