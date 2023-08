Planlos ins neue Schuljahr: Wie können 207.500 ukrainische Kinder integriert werden?

Von: Vera Kraft

An der Aziz-Nesin-Grundschule in Friedrichshain-Kreuzberg ist eine Pinnwand mit verschiedenen Werken zum Thema „Ukraine“ zu sehen. © Jörg Carstensen/dpa

Der Ukraine-Krieg drängt Schulen verstärkt die Frage auf, wie Integration gelingen kann. Bayern behauptet, ein erfolgreiches Modell entwickelt zu haben. Andere Länder sind skeptisch.

Der Krieg in der Ukraine ist in den Klassenzimmern sehr präsent. Rund 207.500 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchten im Schuljahr 2022/23 in Deutschland den Unterricht. Wie sie ins Schulsystem integriert wurden, hängt stark vom Bundesland ab. Während manche Bundesländer, wie Niedersachsen und Thüringen, die ukrainischen Kinder und Jugendlichen direkt in Regelklassen aufnahmen, setzten andere Bundesländer wie Berlin und Hessen zunächst auf „Willkommensklassen“, in denen die Geflüchteten separat unterrichtet wurden.

Auch in Bayern hat man mit den sogenannten „Brückenklassen“ ein Modell gewählt, bei dem ukrainische Schüler zunächst unter sich bleiben und an erster Stelle Deutsch lernen sollen. Das bayerische Kultusministerium bewertet die eigene Strategie als vollen Erfolg – und will die Brückenklassen wie gehabt im neuen Schuljahr fortsetzen. In der Praxis fällt das Fazit weniger positiv aus. Aus den Fehlern können auch andere Bundesländer lernen.

Ziel der Brückenklassen ist es, den Kindern Deutsch beizubringen und sie langfristig in die Regelklassen zu integrieren. Dafür sollen die Schüler auch regelmäßig den Fachunterricht besuchen. Gleichzeitig will man ihnen Freiräume lassen und die Möglichkeit geben, am ukrainischen Online-Unterricht teilzunehmen. Das soll „Flexibilität im Hinblick auf eine Rückkehr in die Ukraine“ geben, teilte das bayerische Kultusministerium Table.Media mit.

Schulunterricht: Besser ein mittelmäßiger als kein Plan

Beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hat man sich dafür eingesetzt, dass das Modell der Brückenklassen noch ein weiteres Jahr bestehen bleibt. Das hätte allerdings nicht ausschließlich an den pädagogischen Konzepten und Erfolgen gelegen, sagt Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV im Gespräch mit Table.Media. „Grund dafür war auch die Kontinuität.“ Nachdem die Schulen weiterhin viele Geflüchtete aufnehmen sollen, sei es gut, auf ein bestehendes Format aufzubauen, sagt Fleischmann.

Die Zahlen des gerade zu Ende gegangenen Schuljahres lassen erahnen, welcher Aufwand hinter diesem Format steckt. Rund 30.600 ukrainischen Kinder und Jugendliche sind in Bayern gemeldet. Fast die Hälfte davon besucht in regulären Klassen die Grundschule; 12.000 werden in den 830 speziell für sie eingerichteten Brückenklassen unterrichtet. Insgesamt arbeiten rund 2.700 Personen in den Brückenklassen, wie das bayerische Kultusministerium auf Anfrage mitteilte.

Ukrainer in Schulen: Viele Ressourcen, wenig Vorgaben

Auf welcher Schule die ukrainischen Kinder und Jugendlichen landen, entscheidet allein das Alter und der Wohnort. Die Brückenklassen gelten als schulartunabhängig und werden für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 an Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen sowie Gymnasien angeboten. Für Zehntklässler gibt es das gleiche Angebot an Berufsschulen.

Neben all dieser formalen Organisation bleibt jedoch unklar: Was und wie viel lernen die Kinder in den Brückenklassen letztlich? Denn das ist maßgeblich von den Personen abhängig, die vor der Klasse stehen. Ein klares Konzept, konkrete Lernziele oder Lernstandserhebungen gibt es nicht.

Individuelle Lösungen nötig

Besonders herausfordernd sei es, einen passenden Umgang mit den unterschiedlichen Lernniveaus der Schüler zu finden, berichtet ein Lehrer, der eine Brückenklasse in Oberbayern unterrichtet. Während manche Kinder bereits gut Englisch sprechen, könnten andere aus der seit 2014 umkämpften Region Donbass weder lesen noch schreiben.

Am besten sei für die Kinder, wenn sie in ihrem individuellen Tempo lernen können, sagt Sarah Inal, die als Pädagogin und traumazentrierte Fachberaterin geflüchtete Kinder und Jugendliche beim Ankommen an Schulen unterstützt. Lernstandserhebungen können ein Mittel sein, um das zu ermöglichen. Doch: „Man muss berücksichtigen, dass diese immer mit Stress und Druck für die Kinder und ihre Familien einhergehen.“

Lehrer für Erfolg des Konzepts verantwortlich

Für die Lehrkräfte, die in Brückenklassen unterrichten, ist das eine doppelte Herausforderung. Sie müssen dem Konzept Inhalt und Form verleihen und gleichzeitig eine Stütze für die Kinder sein. Denn es geht um mehr als Deutschlernen. Um ein gutes Ankommen zu ermöglichen und eine gute Grundlage für das Lernen zu bilden, sollten Lehrkräfte Ressourcen stärken, aber auch Stabilität und eine traumasensible Umgebung schaffen, betont Pädagogin Inal.

Das große Problem dabei ist laut BLLV-Präsidentin Fleischmann: „Wir arbeiten nicht mit Voll-Profis.“ Häufig stehen nicht grundständig studierte Lehrer vor den Brückenklassen, die keine Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) mitbringen.

Fehlende Forschung zu Integration von Jugendlichen

Noch dazu fehlen Daten und empirische Erkenntnisse aus der Forschung, wie die Integration an weiterführenden Schulen am besten gelingt. Bei jüngeren Kindern ist man sich einiger – die sollten am besten direkt eine Regelklasse besuchen. Eine Studie des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt beispielsweise, dass Kinder, die in eine Vorbereitungs- anstelle einer Regelklasse gehen, in Deutsch und Mathe schlechter abschneiden. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusminister empfiehlt sogar, dass auch in den unteren Jahrgangsstufen des Sekundarbereichs möglichst keine Vorbereitungsklassen eingerichtet werden sollen (Download der Stellungnahme).

Dort, wo wie in Bayern die Vorbereitungsklassen das gängige Modell sind, wird sich in spätestens einem Jahr zeigen, ob die Vorbereitung ausgereicht hat. In Sachsen und Sachsen-Anhalt werden die Ankunftsklassen sogar schon zum Start ins neue Schuljahr abgeschafft und die ukrainischen Schülerinnen und Schüler in die Regelklasse integriert. Für die Schüler heißt das dann: Sie müssen alle Prüfungen mitschreiben und werden regulär bewertet. Zumindest die Sprachförderung wollen die meisten Bundesländer weiterhin anbieten, manche haben auch Ukrainisch als Herkunftssprache eingerichtet. Und in Brandenburg gibt es sogar die Möglichkeit zum Nachteilsausgleich.

Pädagogin Sarah Inal empfiehlt im Anschluss an die Vorbereitungsklasse eine teilintegrative Lösung. „Die Freundschaft zu hier aufgewachsenen Kindern ist entscheidend für die Zugehörigkeit zur Klasse und Schule.“ Parallel dazu sollte weiterhin starke Deutschförderung stattfinden.

Wandel des Systems nötig

In Bayern gibt es Zweifel, ob die Brückenklassen wirklich reichen, um die ukrainischen Schüler fit fürs Schulsystem zu machen. „Vielleicht sollte das aber gar nicht der Fokus sein“, gibt BLLV-Präsidentin zu bedenken. Traditionell sei das Ziel von Schule, mit einer Klasse gleichmäßig voranzukommen und alle nach den gleichen Maßstäben zu bewerten. „Aber dieses ‚Alle-über-einen-Kamm-scheren‘ funktioniert nicht mehr“, sagt Fleischmann. In Brückenklassen, die noch diverser sind als andere Klassen, wird das besonders deutlich. Die große Frage sei daher nicht, wie man die Kinder fit fürs System, sondern wie man das System fit für die Kinder bekomme.

Die Auskunft des bayerischen Kultusministeriums lässt daran zweifeln, dass man das dort ebenfalls so grundsätzlich hinterfragt. Die Integration sei bislang „sehr erfolgreich“ gelungen, heißt es. Im kommenden Jahr soll es rund 650 Brückenklassen geben. Über das einzig konkret formulierte Ziel, wie viele Schüler es in die Regelklasse geschafft haben, konnte das Kultusministerium zunächst keine Auskunft geben.