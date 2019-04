Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat ein zweites Referendums über eine Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien gefordert.

Ihre Regierung werde "in Kürze" einen entsprechenden Gesetzesentwurf für ein neues Referendum bis 2021 vorlegen, sagte Sturgeon am Mittwoch vor Abgeordneten in Edinburgh. Sie erhoffe sich grünes Licht vom Parlament bis Ende des Jahres.

afp