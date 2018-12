Brexit: May-Regierung mobilisiert 3500 Soldaten für den Chaos-Fall

Der Brexit-Deal mit der EU muss noch durch das britische Parlament. Theresa May plant bereits für ein mögliches Scheitern der Abstimmung. Der News-Ticker.

Die britische Premierministerin Theresa May musste sich am vergangenen Mittwoch einem parteiinternen Misstrauensvotum stellen. May überstand die Abstimmung - doch die Opposition kündigt bereits ein weiteres an.

Schon vor der Abstimmung kündigte May an, die Partei nicht in die nächsten Wahlen im Jahr 2022 führen zu wollen. Die Ankündigung sorgt allerdings für Verwirrung.

Am Dienstag verschob May die Abstimmung über den Brexit im britischen Parlament, weil sie keine Mehrheit für den Deal fand, den die Regierung mit der EU ausgehandelt hatte.

In Großbritannien mehren sich Stimmen, die eine zweite Abstimmung über den Brexit durch das Volk fordern. Premierministerin May ist strikt dagegen.

17.15 Uhr:

Die britische Armee bereitet sich mit tausenden Soldaten auf den Fall eines chaotischen Austritts aus der EU vor. Rund 3500 Soldaten würden bereitgehalten, um nach einem harten Brexit im März 2019 auf "alle Eventualitäten" vorbereitet zu sein, sagte Verteidigungsminister Gavin Williamson am Dienstag im Londoner Unterhaus. Ihre Aufgabe sei es, "im Notfall die Regierungsinstitutionen zu unterstützen". Das Bereitschafts-Kontingent setze sich aus regulären Soldaten und Reservisten zusammen.

Der Minister führte nicht aus, welche Not- oder sonstige Fälle er bei einem harten Brexit befürchtet. Die "Sunday Times" hatte kürzlich aus einem internen Behördenpapier zitiert, wonach sich die britische Polizei für den Fall eines harten Brexit auf "Unruhen bis hin zu weitreichendem Aufruhr" vorbereite.

16.11 Uhr: Für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals ist das Brexit-Gezerre ein Alptraum. Seit zweieinhalb Jahren herrscht Ungewissheit darüber, wo es hingeht. Trotz höflich-positiver Reaktionen auf Mays Austrittsvertrag lässt auch der bislang vereinbarte Deal Unternehmen nicht wirklich aufatmen - die Unsicherheit würde nur verlängert.

Bosch hat beispielsweise eine Investition von 39 Millionen Euro (35 Millionen Pfund) in den Bau einer neuen britischen Regionalzentrale zurückgestellt, wie ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilt. Im Oktober gaben 80 Prozent der britischen Unternehmen in einer großen CBI-Umfrage an, der Brexit habe einen negativen Effekt auf ihre Investitionsentscheidungen gehabt.

Aufgeschoben könnte in vielen Fällen aufgehoben bedeuten. „Für viele Investitionen ist der Zug wahrscheinlich jetzt schon abgefahren“, sagt Ulrich Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer in London. „Gewisse Dinge, die ich unter Umständen woanders machen kann, in einem heute schon absehbar stabilen regulativen Umfeld, die mache ich jetzt woanders.“

Brexit: May-Regierung verstärkt Vorbereitungen auf Worst-Case-Szenario - Medien werten es eindeutig

15.40 Uhr: Die britische Regierung will sich nun verstärkt auf einen EU-Austritt des Landes ohne Abkommen vorbereiten. Das ist das Ergebnis einer Kabinettssitzung am Dienstag in London. Es sei weiterhin die Priorität, einen Brexit-Vertrag mit der Europäischen Union unter Dach und Fach zu bringen, sagte Brexit-Minister Steve Barclay. Gleichzeitig müsse eine verantwortungsvolle Regierung sicherstellen, für einen ungeregelten Brexit bereit zu sein.

„Deswegen hat das Kabinett heute beschlossen, dass No-Deal-Vorbereitungen auf operativer Ebene in der Regierung Priorität haben werden“, sagte Barclay. Das Kabinett hat zudem beschlossen, nun verstärkt Informationen an Unternehmen und in Großbritannien lebende EU-Bürger herauszugegeben.

Britische Medien werteten den Schritt als Warnung an die Abgeordneten im Unterhaus und an die EU, dass es London ernst meint und bereit ist, notfalls ohne Abkommen aus der Staatengemeinschaft auszutreten. Es ist bisher unklar, wie Theresa May das Abkommen mit der EU durch das britische Unterhaus bringen will. Die Abstimmung über das Brexit-Vertragswerk ist für die dritte Januarwoche 2019 geplant.

12.33 Uhr: An den deutschen Börsen schüttelten die Anleger am Dienstag die jüngsten Sorgen um die Brexit-Hängepartie, die Italienkrise und den Zollstreit vorerst ab - auch wenn sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Dezember etwas stärker als erwartet verschlechtert hat. Das Ifo-Geschäftsklima fiel den vierten Monat in Folge, dieses Mal um einen Punkt auf 101 Zähler. Die Spitze im Dax nahmen die Aktien des Chemiekonzerns Covestro und des Autozulieferers Continental mit einem Anstieg von mehr als 3 Prozent ein, gefolgt unter anderem von den Autoherstellern und BASF. Unter den Verlierern waren dagegen die als defensiv eingeschätzten Aktien von Versorgern, Pharmakonzernen und Konsumgüterherstellern.

Harter Brexit? Kabinett von Theresa May berät über mögliche Maßnahmen

12.22 Uhr: Das britische Kabinett ist am Dienstag zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammengekommen, um über die Vorbereitungen für einen harten Brexit zu beraten. Die Minister trafen am Morgen in London zu Gesprächen mit Premierministerin Theresa May zusammen. Ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen wird 101 Tage vor dem Brexit-Datum immer wahrscheinlicher.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei hatte am Montag ein Misstrauensvotum gegen May beantragt. Die Regierung will die Abstimmung laut Presseberichten jedoch verhindern. Es handele sich um eine reine Showveranstaltung, der kein Raum gegeben werden solle, zitierte die britische Nachrichtenagentur Press Association einen Sprecher.

Die Briten hatten sich 2016 in einer Volksabstimmung mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, die Europäische Union zu verlassen. May versucht nun, die Abgeordneten in London von einem mit Brüssel ausgehandelten Austrittsabkommen zu überzeugen, trifft dabei aber auf breiten Widerstand im Parlament.

Theresa May will keinen „Plan B“ für den Brexit

06.28 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May ringt nach mehreren Rückschlägen für den Brexit-Deal mit der EU um Einigkeit in ihrer Regierung. Bei einer Kabinettssitzung am Dienstag (10.30 Uhr MEZ) soll es unter anderem um Vorbereitungen für den Fall gehen, dass das Vereinigte Königreich ohne Abkommen aus der Europäischen Union ausscheidet. Mehrere Minister hatten sich am Wochenende zu möglichen Konsequenzen geäußert, sollte das Parlament den Deal ablehnen.

May weigert sich bislang, über einen Plan B für den Fall zu sprechen, dass das von ihr ausgehandelte Austrittsabkommen im Unterhaus scheitert. Nach ihren Worten gilt weiterhin das Motto: Mein Deal oder kein Deal.

Trotz des wachsenden Zeitdrucks will die Premierministerin das Unterhaus erst in der dritten Januarwoche (vom 14.01. an) über das Brexit-Abkommen abstimmen lassen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn, der auf ein Votum noch vor Weihnachten gedrungen hatte, kündigte deshalb eine Vertrauensabstimmung im Parlament gegen May an. Stürzen kann die Opposition die Premierministerin durch das vorgesehene Verfahren aber nicht - es ist eher ein symbolischer Akt. Um ein formelles Misstrauensvotum gegen die Regierung handelt es sich dabei nicht. „Wir werden keine Zeit auf so einen Trick verschwenden“, zitierte die Agentur PA am Montagabend einen nicht genannten Vertreter der Downing Street.

Ob und wann die angekündigte Vertrauensabstimmung abgehalten wird, war zunächst unklar. Das liege im Ermessen der Regierung, sagte eine Sprecherin des Parlaments der Deutschen Presse-Agentur. „Die Regierung muss dieser Debatte jetzt Zeit einräumen“, teilte die Labour-Fraktion per Twitter mit. Andernfalls sei klar, dass die Regierung nicht mehr an eine Mehrheit im Unterhaus für May glaube. Die BBC berichtete unter Berufung auf Regierungsquellen am Abend, die Vertrauensabstimmung werde nicht zugelassen.

Video: Labour-Chef kündigt Vertrauensabstimmung gegen May an

May holt sich angeblich Rat von David Cameron – und erntet Spott

21 .27 Uhr: Wie britische Medien berichten, soll sich Theresa May in Sachen Brexit Rat von ihrem Vorgänger David Cameron geholt und dafür jede Menge Spott kassiert haben. Der Abgeordnete David Lammy etwa kommentierte auf Twitter: „David Cameron setzte die Zukunft Europas aufs Spiel und verlor. Es ist, als ob man den Kapitän der Titanic nach Tipps zum Navigieren fragen würde.“

David Cameron gambled the country’s future on Europe and lost. This is like asking the captain of the Titanic for navigation tips. https://t.co/oPM2LTzFd5 — David Lammy (@DavidLammy) 17. Dezember 2018

16.46 Uhr: Der Chef der britischen Labour-Opposition will Premierministerin Theresa May nach Medienberichten noch an diesem Montag mit einem Misstrauensvotum drohen. Das berichtete unter anderem der britische Sender ITV.

Demnach werde Corbyn eine Vertrauensabstimmung im Parlament ankündigen, sollte May nicht „unmittelbar“ ein Datum für die verschobene Abstimmung über den Brexit-Deal mit der EU nennen. Stürzen kann die Opposition May durch das vorgesehene Verfahren den Berichten zufolge aber nicht.

May hatte erst in der vergangenen Woche ein Misstrauensvotum in ihrer konservativen Fraktion überstanden. Dabei hatten ihr jedoch mehr als ein Drittel ihrer konservativen Parteifreunde das Misstrauen ausgesprochen. Am Montag wollte May die Abgeordneten über den EU-Gipfel in der vergangenen Woche informieren.

Das angedrohte Verfahren ist nach den Medienberichten nicht dazu vorgesehen, die Regierung zu stürzen. Es wäre nur eine Bloßstellung für die bereits angeschlagene Premierministerin. Die Opposition wäre dabei auf die Hilfe von Rebellen aus der Regierungsfraktion oder aus der nordirischen DUP angewiesen, die Mays Minderheitsregierung stützt.

13.23 Uhr: Scharfe Kritik an der Forderung nach einem zweiten Referendum übt auch Großbritanniens Ex-Außenminister Boris Johnson. Wer eine Wiederholung der Abstimmung fordere, sei "verrückt" geworden, schrieb der Brexit-Hardliner in seiner am Montag veröffentlichten wöchentlichen Kolumne für die Zeitung Daily Telegraph. Ein zweites Votum würde "sofortige, tiefe und unauslöschliche Gefühle von Betrug" nach sich ziehen.

+ Theresa May und Boris Johnson © dpa / Matt Dunham

Brexit: So will Theresa May das Parlament umstimmen

10.02 Uhr: Die Zahl der Kritiker am Brexit-Deal ist im britischen Parlament groß. Nun denkt Theresa Mays Kabinett darüber nach, wie sich dennoch eine positive Lösung herbeiführen lässt. Im Raum steht offenbar ein kleiner Trick: Die Parlamentarier sollen nicht einfach nur ihre Ablehnung kundtun - sondern zugleich Partei für eine machbare Alternative ergreifen. Das hat Wirtschaftsminister Greg Clark am Montag in einem Interview mit dem Radiosender BBC4 vorgeschlagen.

„Auf die eine oder andere Weise muss das Parlament davon weggekommen im Kern einfach nur das Abkommen zu kritisieren“, sagte er laut einem Bericht des Guardian. „Es ist ganz offensichtlich einfach, Dinge daran zu finden, die einem nicht gefallen. Aber ich denke, jeder Abgeordnete muss sich nun selbst als verantwortungsbewusster Teilnehmer verstehen.“

Das Unterhaus solle eingeladen werden, klarzustellen, mit welcher Lösung es sich anfreunden könnte, erklärte Clark. Zugleich stellte er klar: Am liebsten wäre der Regierung von Theresa May eine Zustimmung zum bereits ausgehandelten Deal. Die EU hatte zuletzt Nachverhandlungen kategorisch ausgeschlossen.

Theresa May lehnt ein zweites Brexit-Referendum ab

Montag, 17. Dezember, 7.00 Uhr: Ein zweites Brexit-Referendum würde der britischen Politik nach Worten von Premierministerin Theresa May "irreparablen Schaden" zufügen. Es würde das Land zudem "weiter spalten", heißt es in vorab veröffentlichten Auszügen einer Rede, die May am Montag im britischen Parlament halten will. "Lassen Sie uns den Briten gegenüber nicht Wort brechen, indem wir versuchen, ein weiteres Referendum abzuhalten."

Eine solche zweite Volksabstimmung würde "der Integrität unserer Politik irreparablen Schaden" zufügen, heißt es in Mays Redetext. Ein zweites Referendum über einen Austritt Großbritanniens aus der EU würde das Land zudem nicht weiterbringen. Es würde vielmehr das Land "in genau dem Moment, in dem wir daran arbeiten sollten, es zu vereinen, weiter spalten".

Reisewarnung für EU-Länder? - Die Brexit-News vom Sonntag, 16. Dezember

17.50 Uhr: Greifen die britischen Behörden angesichts eines möglichen ungeordneten Brexits nun zu skurrilen bis drastischen Maßnahmen? Laut einem Bericht der renommierten Sunday Times wird auf der Insel über eine Reisewarnung für die EU nachgedacht: Britischen Urlaubern könnte davon abgeraten werden, für Frühjahr und Sommer 2019 Reisen in die Mitgliedsstaaten der Union zu buchen. Der Hintergrund: Bislang hat die EU-Kommission nicht ausdrücklich versichert, dass bei einem „harten Brexit“ Flüge zwischen Großbritannien und der EU problemlos durchgeführt werden können. Der Luftfahrtverband IATA hat bereits vor einem Chaos gewarnt. Notfallpläne sind angedacht - bislang aber offenbar nicht ausgearbeitet oder gar verabschiedet.

Die Regierung May dementiert bislang die Möglichkeit einer solchen Reisewarnung. Der Bericht sei „grundsätzlich falsch“, zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Regierungssprecher. Denkbar ist allerdings auch, dass auf diesem Wege erst einmal größerer Aufruhr vermieden werden soll: Eine Reisewarnung könnte drastische Umsatzeinbußen auch für britische Reiseveranstalter bedeuten.

Einem weiteren unbestätigten Gerücht zufolge wird in London intern auch über staatliche Finanzhilfen für Reiseunternehmen in Nöten nachgedacht.

Video: May warnt vor zweitem Brexit-Referendum

Brexit-Intrige hinter Mays Rücken? Premierministerin streitet öffentlich mit Tony Blair

14.50 Uhr: Ein außergewöhnlicher öffentlicher Streit über das Brexit-Abkommen ist zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und ihrem Amtsvorgänger Tony Blair ausgebrochen. Blairs Forderung nach einem zweiten Referendum sei "eine Beleidigung des Amtes, dass er einst bekleidete und des Volkes, dem er einst diente", erklärte May am Samstag.

Der ehemalige Regierungschef der Labour-Partei antwortete seiner konservativen Nachfolgerin am Sonntag prompt: Es sei "unverantwortlich", die Abgeordneten des britischen Unterhauses dazu zwingen zu wollen, das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen anzunehmen. "Vernünftig wäre es, das Parlament über alle angebotenen Formen des Brexit abstimmen zu lassen", erklärte Blair, von 1997 bis 2007 britischer Regierungschef. Sollten sich die Abgeordneten nicht einigen können, sei es "logisch", erneut das Volk zu befragen, bekräftigte Blair seine Forderung nach einem erneuten Referendum.

+ Tony Blair, ehemaliger Premierminister von Großbritannien, will eine zweite Brexit-Abstimmung. © dpa / Stefan Rousseau

Zweite Volksabstimmung? Mögliche Brexit-Intrige hinter Mays Rücken

12.20 Uhr: Läuft hinter dem Rücken von Großbritanniens Regierungschefin Theresa May ein Manöver? Wie die Sunday Times berichtet, bereiten ihr Stellvertreter David Lidington und Stabschef Gavin Barwell heimlich an einer zweiten Volksabstimmung für den Brexit. Lidington habe am Donnerstag Labour-Abgeordnete getroffen, um eine „parteiübergreifende Koalition“ für ein neues Referendum zu schmieden, heißt es. Die Briten hatten im Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Brexit - also den Austritt aus der EU - gestimmt, der Ende März 2019 wirksam werden soll.

Die britische Premierministerin Theresa May will keine zweite Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft des Vereinten Königreichs. „Das Parlament hat die demokratische Pflicht, das umzusetzen, wofür das britische Volk gestimmt hat“, sagte May laut dem britischen Senders BBC und anderen Medien. Dem früheren Premierminister Tony Blair von der oppositionellen Labour-Partei warf May vor, „unsere Verhandlungen zu untergraben“, indem er für ein zweites Referendum trommele.

May wird voraussichtlich am Montag im Unterhaus sprechen. Eine eigentlich vorige Woche geplante Abstimmung über das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen hatte May angesichts einer sich abzeichnenden Niederlage verschoben. Die Opposition verlangt ein Votum noch vor Weihnachten. Am Dienstag wird May ihr Kabinett treffen.

11.35 Uhr: Die Londoner Sonntagszeitung The Observer kommentiert den Brexit folgendermaßen: „Rechte Euroskeptiker haben den Brexit 2016 unverkennbar als Lösung für die vielen Probleme verkauft, die sich aufgrund der Sparpolitik der Regierung angehäuft hatten - ein überforderter öffentlicher Dienst, marode lokale Wirtschaftsunternehmen und ein Mangel an guten Jobs. Das war nicht allein eine große Ablenkung von der Suche nach Lösungen für diese Probleme. Der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht, wird sie sogar noch größer machen. Der Brexit bietet keine Abkürzungen auf dem Weg zu besseren Krankenhäusern und Schulen, zu einem freundlicheren Sozialstaat, mehr gut bezahlten Jobs und blühenden Stadtzentren. Doch die Menschen haben berechtigte Wünsche und sie erwarten von der Regierung, dass sie Wege findet, sie zu erfüllen.“

Deutsche Wirtschaft warnt vor Chaos-Brexit: „Verlust von Jobs und Wohlstand“

Sonntag, 16. Dezember, 8.40 Uhr: Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben vor drastischen Folgen eines chaotischen Brexits ohne Abkommen mit der EU gewarnt. „Beim Brexit drohen auch massive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft“, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. „Das kann zum Verlust von Jobs und von Wohlstand führen“, sagte er.

Industriepräsident Dieter Kempf sprach von einer „dramatischen“ Situation: „Jede Verzögerungstaktik ist brandgefährlich. Die Wirtschaft braucht endlich Klarheit.“

+ Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. © dpa / Britta Pedersen

Krawatten-Affront bei Brexit-Gipfel? Die Meldungen vom Samstag, 15. Dezember

9.19 Uhr: Mit seiner Klamottenwahl soll EU-Kommissionschef Claude Juncker eine deutliche Botschaft an Theresa May gesendet haben - so interpretieren es zumindest britische Medien. Juncker trug beim Brexit-Gipfel in Brüssel eine grüne Krawatte. Womöglich um seine Solidarität mit Irland in der Backstop-Frage zu bekunden? So berichtet es etwa die Daily Mail.

+ Jean-Claude Juncker mit Theresa May. War seine grüne Krawatte eine Solidaritätsbekundung mit Irland? © AFP / EMMANUEL DUNAND

EU-Brexit-Gipfel: Überblick - das waren die Meldungen vom Freitag

18.42 Uhr: Der EU-Gipfel in Brüssel hat keinen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse gefunden. Die Staats- und Regierungschefs zeigten sich im Poker um die Ratifizierung des Brexit-Abkommens mit Großbritannien hart: Zwar machten sie Premierministerin Theresa May Zusicherungen, diese blieben aber rechtlich unverbindlich. EU-Vertreter berichteten von wachsendem Unverständnis über das Brexit-Chaos in Großbritannien und über unklare Vorstellungen Mays. Die EU will sich deshalb verstärkt auf einen Austritt ohne Abkommen vorbereiten.

May kündigte zum Abschluss des Gipfels am Freitag erneute Gespräche "in den kommenden Tagen" an, um "weitere Klärungen" zu dem umstrittenen Abkommen mit der EU zu erzielen - genau dieses Ziel hatte sie ursprünglich schon auf dem nun beendeten Spitzentreffen in Brüssel erreichen wollen.

Die EU-Spitzen reagierten zurückhaltend auf Mays Ankündigung. "Ich habe kein Mandat, weitere Verhandlungen zu organisieren", sagte Ratspräsident Donald Tusk. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, bei den Gipfelberatungen sei es "glasklar" gewesen, "dass wir die Verhandlungen keinesfalls wieder aufnehmen".

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte: "Das ist verhandelt und das gilt." Es sei aber auch klar, dass die EU "keinen ungeregelten Austritt" Großbritanniens wolle.

Brexit-Gipfel: Merkel äußert sich - Kanzlerin will hart bleiben

16.29 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Großbritannien vorerst keine weiteren Brexit-Zugeständnisse in Aussicht gestellt. Die Europäische Union habe bereits versucht, die Sorgen Großbritanniens aufzunehmen, sagte Merkel am Freitag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Die Zusicherungen fänden sich in der von den 27 bleibenden EU-Staaten beschlossenen Erklärung. Jetzt werde man sehen, wie die britische Premierministerin Theresa May darauf reagiere, sagte Merkel.

+ Angela Merkel am Freitagabend nach dem EU-Gipfel in Brüssel. © dpa / Alastair Grant

16.24 Uhr: Europas Staats- und Regierungschefs haben sich bei ihrem Gipfel auf eine Reform der Eurozone verständigt. Dazu gehöre auch ein Haushalt für die Eurozone, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag in Brüssel mit. Verabschiedet wurden auch eine Stärkung des Euro-Rettungsfonds ESM und ein finanzielles Sicherungsnetz zur Abwicklung von Pleitebanken.

16.03 Uhr: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben nun ihren zweitägigen Brüsseler Gipfel beendet. EU-Ratschef Donald Tusk will in wenigen Minuten auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine Pressekonferenz angekündigt.

16.00 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May setzt auf weitere Gespräche mit der EU, um einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse zu finden. Bereits "in den kommenden Tagen" sollten Vertreter beider Seiten ihre Gespräche aufnehmen, sagte May am Freitag auf dem EU-Gipfel in Brüssel. "Meine Beratungen mit den Kollegen heute haben gezeigt, dass weitere Klärungen und Diskussionen in der Tat möglich sind", sagte sie. Ihr Parlament benötige weitere Zusicherungen über die in Brüssel abgegebenen Zusagen hinaus.

Ruppiger Brexit-EU-Gipfel: May geriet mit Juncker aneinander

15.10 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May hatte eigenen Angaben zufolge eine heftige Diskussion mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Das sagte May bei einer Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel am Freitag in Brüssel. Zuvor hatten Aufnahmen einer Konversation der beiden im Sitzungssaal des Europäischen Rats für Gesprächsstoff gesorgt.

Journalisten hatten den Austausch wegen der Körpersprache der beiden als Streit interpretiert. Juncker habe ihr versichert, dass er mit seiner Kritik an „nebulösen“ Äußerungen aus Großbritannien nicht sie persönlich gemeint habe, sagte May. Er habe sich auf das allgemeine Niveau der Debatte bezogen.

Eine Fernsehkamera hielt die Szene im EU-Ratsgebäude fest, der britische Sender Channel 5 ließ sie von einem Experten für Lippenlesen untersuchen. "Wie haben Sie mich bezeichnet?", herrschte May den Kommissionspräsidenten demnach an. "Sie haben mich als nebulös bezeichnet. Ja, das haben Sie gemacht."

Tony Blair: May soll zweites Brexit-Referendum zulassen

14.54 Uhr: Der ehemalige britische Regierungschef Tony Blair hat Premierministerin Theresa May aufgerufen, ein zweites Brexit-Referendum abzuhalten. „Mein Ratschlag an sie ist, dass es keinen Sinn macht, sprichwörtlich mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen“, sagte Blair bei einer Rede in London am Freitag. „Wenn man sich das ganze Schlamassel anschaut, wie kann es dann undemokratisch sein, zum britischen Volk sagen: O.K., im Lichte von all dem, wollt ihr das durchziehen oder bleiben?“

13.37 Uhr: Die Europäische Union plant derzeit keinen Brexit-Sondergipfel für Januar. Dies betonte der rumänische Präsident Klaus Iohannis, der zu Jahresbeginn den EU-Ratsvorsitz übernimmt. „Wir erwarten eine positive Abstimmung vom britischen Parlament, keinen Gipfel“, sagte Iohannis am Freitag mit Blick auf die geplante Entscheidung in London zum Austrittsvertrag. Das Verhandlungsergebnis stehe. Zu politischen Zugeständnissen sei er aber bereit.

11.44 Uhr: Auch Luxemburgs Außenminister Xavier Bettel lässt sich von der heftigen Debatte um den Brexit-Deal zu drastischen bis launigen Äußerungen hinreißen. „Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nachverhandeln vorbei! Basta! Genug!“, zitiert ihn die dpa. „In London ist noch ein bisschen so schwabbelig, wie es wirklich aussehen soll“, lautet eine weitere überlieferte Einlassung des Politikers.

Zitate des Luxemburgischem Premierministers Xavier Bettel auf die Frage nach möglichen Nachverhandlungen des Austrittsabkommens mit Großbritannien sowie die Widerstände im britischen Unterhaus gegen den in den vergangenen anderthalb Jahren ausgehandelten Deal.

May erboste Merkel auf Brexit-EU-Gipfel - und kassiert verheerendes Echo

9.44 Uhr: Die Ergebnisse des EU-Gipfels am Donnerstag zum Brexit sind in Großbritannien auf ein negatives Echo gestoßen. „Es sieht so aus, als hätte die Premierministerin darin versagt, bedeutungsvolle Veränderungen zu ihrem Brexit-Deal zu liefern“, twitterte der Brexit-Sprecher der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer. Er forderte noch vor Weihnachten eine Abstimmung zu dem Abkommen.

Regierungschefin Theresa May hatte eine für diese Woche vorgesehene Abstimmung im Parlament kurzfristig verschoben, weil sich eine klare Niederlage abzeichnete. Sie wollte in Brüssel „Zusicherungen“ über die als Backstop bezeichnete Garantie für eine offene Grenze in Irland erreichen. Die Regierung will nun erst im Januar abstimmen lassen.

Auch in der Presse wurde der Versuch Mays, Zugeständnisse in Brüssel zu erreichen, als Rückschlag gedeutet. Die Londoner „Times“ befand, die EU habe May „gedemütigt“. Dem „Guardian“ zufolge war die Reaktion aus Brüssel auf die Bitte der Premierministerin ein „vernichtender Schlag“ für ihre Hoffnungen, den Deal zu retten.

Brexit: Merkel betont Partnerschaft mit Mays Briten

6.49 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach den Brexit-Beratungen beim EU-Gipfel in Brüssel den Willen zu einer Einigung mit Großbritannien unterstrichen, eine Neuverhandlung des Abkommens mit London aber abgelehnt. „Wir wollen eine sehr nahe Partnerschaft mit Großbritannien, weil wir uns Großbritannien freundschaftlich verbunden fühlen“, sagte sie am späten Donnerstagabend am Ende des ersten Gipfeltages.

+ EU-Gipfel in Brüssel: Merkel und May. © dpa / Alastair Grant

Notwendig bleibe eine unbefristete Notfall-Regelung, wenn es nach dem Austritt Großbritanniens Ende März 2019 nicht zu einer Lösung des Grenzproblems zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland komme. Wie Grenzkontrollen und Schlagbäume vermieden werden können, ist der entscheidende Streitpunkt zwischen der EU und Großbritannien.

„Wenn es eine Rückversicherung braucht, weil wir in der Übergangsphase noch nicht ausreichend Regelungen gefunden haben, dann wollen wir diese Übergangsphase eines Backstops schnell überwinden. Und wir werden unser Äußerstes tun, um das zu schaffen“, sagte Merkel.

Zugleich betonte sie, dass die Vorbereitungen für einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU weitergehen müssten, für den Fall, dass das Parlament in London den Brexit-Vereinbarungen nicht zustimmt. „Aber unser Wunsch ist, ein Abkommen zu haben.“ Das verhandelte Austrittsabkommen werde nicht wieder zur Disposition gestellt. „Das ist verhandelt und das gilt.“

Mehrfach unterbrochen: May erboste Merkel auf Brexit-EU-Gipfel

6.28 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May hat mit ihrem Auftritt bei den Brexit-Beratungen für Kritik im Kreis ihrer Kollegen gesorgt. Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel beklagte nach Abschluss der Beratungen am Donnerstagabend, May habe ihre Erwartungen an die EU nicht konkret genug formuliert. "Wir müssen auch mal wissen, was genau London will", sagte Bettel. "Wir sind heute nicht viel weitergekommen."

Bettel warnte die britische Premierministerin davor, die Geduld der EU-Partner durch eine Hinhaltetaktik überzustrapazieren. "Wir werden nicht Gipfel auf Gipfel auf Gipfel machen", sagte er. "Wir müssen jetzt wissen, was London will, und dann werden wir entscheiden."

Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker forderte die britische Regierung auf, in den kommenden Wochen zu klären, was genau sie von Brüssel erwarte. "Unsere britischen Freunde müssen uns sagen, was sie wollen, anstatt uns zu fragen, was wir wollen", sagte er. "Ich brauche Klarstellungen." Die Diskussion sei "mitunter nebulös und unpräzise". Es gehe nicht an, dass Großbritannien erwarte, dass die EU "die Lösungen liefert".

Noch deutlicher wurde die Kritik in EU-Kreisen formuliert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe die Premierministerin während des Vortrags mehrfach unterbrochen und zur Präzisierung ihrer Haltung aufgefordert, hieß es. Die Stimmung sei "sehr schlecht" gewesen. Die EU-Chefs hätten der Premierministerin einige Wochen Zeit gegeben, um darzulegen, "was die Briten wollen".

00.15 Uhr: Angesichts der Probleme bei der Ratifizierung des Brexit-Vertrages in Großbritannien hat der EU-Gipfel eine Reihe von Zusicherungen gemacht. Zu dem Abkommen könne es zwar keine "Neuverhandlungen" geben, erklärten die Staats- und Regierungschefs in der Nacht zum Freitag. Die EU sei aber "fest entschlossen", mit London schnell Verhandlungen über ein Abkommen aufzunehmen, um eine in Großbritannien umstrittene Auffanglösung für die irische Grenze zu verhindern.

Trotz der Brexit-Blockade im britischen Parlament sieht Premierministerin Theresa May Chancen, doch noch eine Mehrheit für das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union zu bekommen. Dafür lasse sich ein Weg finden, sagte May nach Angaben von Diplomaten am Donnerstagabend im Kreis ihrer EU-Kollegen beim Brüsseler Gipfel. Sie appellierte an die 27 bleibenden Länder, mit ihr zusammen daran zu arbeiten, „diesen Deal über die Ziellinie zu bekommen“.

Das waren die News zu May und dem Brexit vom Donnerstag

23.10 Uhr: Im Bundestag behauptete Justizministerin Katarina Barley (50), die Männern tragen die Schuld am Brexit-Chaos. Angefangen habe alles mit Nigel Farage, der gezündelt „und sich dann vom Acker gemacht“ habe. Nun müsse Premierministerin Theresa May alles aufräumen.

Dann sagte sie: „Wie immer: Die Männer haben den Unfug angerichtet und die Frauen müssen aufräumen. Es gab dafür sogar Buh-Rufe im Bundestag. Das kommentierte die SPD-Ministerin mit einem Lächeln: „Oh, Aufruhr bei den Männern im Parlament. Ich bitte, das zu Protokoll zu nehmen.“

In den Sozialen Medien wird der Sozialdemokratin nun Sexismus vorgeworfen.

"Die Männer haben den Unfug angerichtet und die Frauen müssen aufräumen." @katarinabarley erklärt den #Brexit in einem Satz. pic.twitter.com/v7cZawlK1g — SPD im Bundestag (@spdbt) 13. Dezember 2018

+ SPD-Justizministerin Barley wird wegen ihrer Behauptung zum Brexit in den Sozialen Medien nun Sexismus vorgeworfen. © dpa / Ralf Hirschberger

Brexit-Chaos: Kurz sieht noch Spielraum für EU und May

16.50 Uhr: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht im Brexit-Streit noch Möglichkeiten für die EU, der schwer bedrängten britischen Premierministerin Theresa May entgegenzukommen. „Da gibt es schon noch Spielraum, den wir ausschöpfen sollten“, sagte Kurz am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Er betonte jedoch auch, dass der Vertragsentwurf über den Austritt Großbritanniens aus der EU nicht mehr geändert werde. „Wir werden aber versuchen natürlich, uns darüber hinaus mit einer Erklärung aufeinander zuzubewegen.“ Darin könne man dann „das eine oder andere noch ein Stück weit besser erklären, definieren, ins Detail gehen“.

Brexit-Chaos für May in Großbritannien - aber Merkel bleibt hart

15.20 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu Beginn der EU-Gipfels in Brüssel die Gültigkeit der im November abgeschlossenen Brexit-Vereinbarung mit Großbritannien bekräftigt. „Wir haben natürlich auch unsere Grundsätze. Ich sehe nicht, dass wir dieses Austrittsabkommen noch einmal verändern“, sagte sie am Donnerstag in Brüssel.

Es sei sehr erfreulich, dass die britische Premierministerin Theresa May das Misstrauensvotum ihrer konservativen Fraktion am Mittwochabend überstanden habe, sagte Merkel weiter. Die Premierministerin werde am Abend noch einmal ihre Vorstellungen vortragen. Das Abkommen sei sehr gut verhandelt; man könne aber über „zusätzliche Versicherungen“ reden.

14.19 Uhr: Der EU-Gipfel will der britischen Premierministerin Theresa May Rückendeckung im Ringen um die Verabschiedung des Brexit-Vertrags geben. Eine für das Treffen am Donnerstag vorbereitete Erklärung bekräftigt nach AFP-Informationen, dass die umstrittene Notlösung zur nordirischen Grenze "nur für einen kurzen Zeitraum" gelten würde. May forderte in Brüssel "rechtliche und politische" Zusicherungen.

14.05 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May hat die EU vor Beginn des Brüsseler Gipfels zu einem Entgegenkommen im Streit um die Nordirland-Klausel im Brexit-Vertrag aufgefordert. Sie benötige "rechtliche und politische Zusicherungen", um die Kritiker im britischen Parlament zu überzeugen, sagte May am Donnerstag in Brüssel. "Heute geht es darum, was wir brauchen, um die Vereinbarung zum Ziel zu führen." Einen "unmittelbaren Durchbruch" erwarte sie vom Brüsseler Treffen aber nicht.

Brexit-Beben: Böse Drohungen gegen May

13.50 Uhr: Das Misstrauensvotum gegen sie hat May politisch überlebt, doch Ruhe hat sie deshalb noch lange nicht. Vor allem innerhalb der eigenen Partei (Thory) rumort es. Laut „Daily Mail drohen ihre Gegenspieler mit einem „Guerilla-Krieg“. Ein Abgeordneter kommentierte das Wahlergebnis demnach damit, dass May nun schwer verwundet sei und langsam ausbluten würden. Der Abgeordneter Martin Vickers nannte May eine lahme Ente. Jacob Rees-Mogg, Mays härtester Widersacher, behauptete, dass die meisten Hinterbänkler gegen May seien und nur aus Angst um ihr Gehalt, das von der Premierministerin abhinge, für sie gestimmt hätten.

Doch May hat starke Unterstützer - sonst wäre sie am Donnerstag wohl auch nicht mehr im Amt: Schatzkanzler Philip Hammond sagte, die Abstimmung sei gut, um „Extremisten aus der Partei zu spülen“. Davon musste sich May allerdings schnell distanzieren. Der Industrieminister Richard Harrington erklärte zudem, die Brexit-Hardliner seien „eine Minderheit der Minderheit“, sie seien wie eine „Studentenvereinigung“. Großbritannien kommt nicht zur Ruhe.

Klar ist jetzt auch, dass das britische Parlament erst im Januar über den Brexit-Vertrag mit der EU abstimmt. Das geht aus dem am Donnerstag von der Unterhausvorsitzenden Andrea Leadsom im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichten Terminplan hervor.

Mehrere Abgeordnete hatten nach der Verschiebung der ursprünglich für vergangenen Dienstag vorgesehenen Abstimmung ein Votum in der kommenden Woche und damit vor der Parlamentspause über den Jahreswechsel gefordert.

+ Theresa May. © dpa / Matt Dunham

Brexit-Beben: May hofft auf Zugeständnisse der EU

12.21 Uhr: Die aufgeschobene Abstimmung des britischen Parlaments über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen wird wohl nicht mehr in diesem Jahr stattfinden. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Vorschau der Sitzungsordnung des britischen Unterhauses für die kommende Woche hervor. Eine Fortsetzung der Debatte über den Brexit-Deal ist darin nicht vorgesehen.

11.57 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May kann beim Gipfel am Donnerstag nur sehr begrenzte Zusicherungen der übrigen EU-Staaten erwarten. Im Entwurf einer EU-Erklärung wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zwar bekräftigt, dass man die umstrittene Garantieregel für eine offene Grenze in Irland möglichst gar nicht und wenn überhaupt nur „für eine kurze Zeit“ nutzen möchte. Die von Brexit-Befürwortern geforderte Befristung dieses Backstops will die EU aber laut Entwurf nicht zusagen.

Diese Sonderklausel soll demnach gelten, bis eine bessere Lösung gefunden wird. Genau das steht bereits in dem von den Brexiteers abgelehnten Austrittsvertrag mit der Europäischen Union. Zugesichert werden soll jetzt nur, dass man vorhat, rasch an einer Dauerlösung zu arbeiten, die bis zum 31. Dezember 2020 stehen und den Backstop überflüssig machen solle.

„Arroganz und Heuchelei“: Vernichtendes Presse-Urteil über Brexit-Chaos um May

10.57 Uhr: Der Londoner „Guardian“ kommentiert am Donnerstag die von Premierministerin Theresa May überstandene Misstrauensabstimmung: „Allein schon die Anberaumung einer solchen Misstrauensabstimmung zeugt von Arroganz und Heuchelei. Die Arroganz besteht in der Annahme, dass über Großbritanniens Schicksal bei einer internen Debatte der Konservativen Partei entschieden werden sollte und dass in einer derart kritischen Situation ein Premierminister von rund 100 000 Mitgliedern der Partei aus einem Kandidatenpaar ausgewählt wird, das von den Tory-Abgeordneten bestimmt wird - ohne auf den Rest des Landes zu achten. Die Heuchelei besteht darin, mit einer parteipolitischen Agenda eine solche Sache im Namen der Demokratie zu versuchen und sich dabei auf „den Willen des Volkes“ zu berufen. Theresa May hat viele Schwächen und ihre Fehleinschätzungen sind ein Hauptgrund für die gegenwärtige Krise, aber nicht der einzige. Sie hat wenigstens zugegeben, dass der Brexit mit schwierigen Kompromissen verbunden ist - zwischen offenem Handel und geschlossenen Grenzen, zwischen Autonomie und Marktzugang.“

In der belgischen Zeitung „De Standaard“ heißt es: „Theresa Mays einzige Aufgabe besteht nun darin, den Brexit in gute Bahnen zu lenken. Aber dies bleibt eine nahezu unmögliche Mission. Zwar mag sie jetzt erst einmal durchatmen, denn eine parteiinterne Vertrauensabstimmung ist nur einmal im Jahr möglich und den Anhängern eines harten Brexits ist Schweigen auferlegt worden. Allerdings geht sie keineswegs gestärkt aus der Misstrauensabstimmung hervor. Darüber hinaus gibt es noch immer keine Lösung für ihren Brexit-Deal. Das Parlament muss weiterhin darüber abstimmen, und es ist nicht so, dass die konservativen Abgeordneten ihr Abkommen nun automatisch unterstützen werden. (...) Darum dominiert in Brüssel trotz des glimpflichen Ausgangs im britischen Parlament ein Gefühl der Bedrückung. Wann es zu einer Abstimmung kommt, ist vorläufig noch unklar. Aber die Gefahr, dass Mays Deal letztendlich abgelehnt wird und es zur einem Brexit ohne Vertrag kommt, bleibt groß.“

Die Wiener Zeitung „Die Presse“ kommentiert:

„Angesichts des Chaos in Westminster hat die EU gar keine andere Wahl, als unnachgiebig zu sein und den Austrittsvertrag rechtlich wasserdicht zu machen, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. (...)

Die Denkweise (in Großbritannien) geht so: Vorschriften, von denen ich profitiere, sind vernünftig und müssen unbedingt beibehalten werden. Vorschriften, aus denen mir Verpflichtungen erwachsen, sind unvernünftig und sollten möglichst rasch abgeschafft werden.

10.42 Uhr: Der Bundestag hat sich klar gegen Änderungen an dem Abkommen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ausgesprochen. „Es muss allen klar sein, dass das fein ausbalancierte Gesamtpaket nicht wieder aufgeschnürt werden kann“, heißt es in einem Antrag, der am Donnerstag mit den Stimmen der Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD beschlossen wurde. AfD und Linke stimmten dagegen, FDP und Grüne enthielten sich.

Die EU sei schon jetzt an die Grenzen ihrer Verhandlungslinien gegangen, heißt es in dem Antrag weiter. „Als trügerisch wird sich jede Hoffnung herausstellen müssen, dass eine Ablehnung des Abkommens zu dessen Neuverhandlung führen könnte.“

„Das totale Chaos abgewendet“: Maas über Votum pro May froh

08.01 Uhr: Nach dem überstandenen Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May hat sich Außenminister Heiko Maas (SPD) ein Stück weit erleichtert gezeigt. „Zumindest ist damit das totale Chaos abgewendet worden“, sagte Maas am Donnerstag im „Deutschlandfunk“. Nun gebe es eine neue Chance, dass May, die im Unterhaus um eine Mehrheit für den umstrittenen EU-Austrittsvertrag werbe, diese auch bekomme.

Es müsse alles dafür getan werden, einen harten Brexit zu verhindern, mahnte Maas. Ein ungeregelter Austritt brächte sowohl Großbritannien als auch der EU große Nachteile, etwa bei Arbeitsplätzen. Das sei nun eine „Frage von Verantwortungsbewusstsein“ beider Seiten.

Deutschland bereite sich aber längst auch auf einen harten Brexit vor - am Mittwoch habe das Kabinett zwei weitere Gesetze für den Fall beschlossen, dass der Austrittsvertrag in London keine Zustimmung finde, sagte Maas. „Wir sind auf alles vorbereitet.“

06.20 Uhr: Nach dem gescheiterten Aufstand ihrer eigenen Fraktion in London setzt Premierministerin Theresa May nun auf die Hilfe der Europäer: Der EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel beschäftigt sich erneut mit den britischen Austrittsplänen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs wollen dazu beitragen, dass der fertige EU-Austrittsvertrag eine Mehrheit im britischen Parlament findet und eine chaotische Trennung Ende März vermieden wird. Wie dies ohne Nachverhandlungen geschehen soll, ist allerdings offen.

May sagte, sie wolle nun „rechtliche und politische Rückversicherungen“ hinsichtlich der Backstop genannten Garantie für eine offene Grenze zwischen Nordirland und Irland suchen. Die Regelung im Brexit-Vertrag ist bei britischen Abgeordneten heftig umstritten. Die EU signalisiert Entgegenkommen, allerdings in sehr engen Grenzen und ohne Vertragsänderung.

Das waren die Brexit-News inklusive Misstrauensvotum gegen May vom Mittwoch

22.45 Uhr: Das Ergebnis der Misstrauensabstimmung sollte auch ein Weckruf an „schlafwandelnde“ EU-Politiker und Kanzlerin Angela Merkel sein, findet der Chefredakteur des Münchner Merkur, Georg Anastasiadis. Seinen Kommentar zur Misstrauensabstimmung können Sie bei Merkur.de* lesen.

22.28 Uhr: Theresa May hat sich nun für ihr Statement vor die Tür der Downing Street 10 begeben. Besonders ausführlich fällt ihre Ansprache nicht aus: Eine „erhebliche Zahl“ von Abgeordneten habe gegen sie votiert, räumt die Tory-Chefin ein. Sie betont allerdings auch, den Brexit-Prozess weiter vorantreiben zu wollen. Zugleich habe Großbritannien weitere Probleme, die es nicht aus den Augen zu verlieren gelte - etwa die Stärkung der Wirtschaft.

22.03 Uhr: Formal ist die Abstimmung damit für Theresa May positiv ausgefallen. Ein genauer Blick auf die Zahlen dürfte die Premierministerin aber nicht erfreuen. Mit 117 Gegenstimmen haben mehr Tory-Abgeordnete als erwartet May das Vertrauen nicht ausgesprochen. Zuvor hatten May-Gegner bereits ein mögliches Ergebnis von 100 „No“-Stimmen als „Desaster“ für die Regierungschefin bezeichnet. Rückschlüsse lassen die Zahlen auch auf Mays Chancen bei der Verabschiedung des Brexit-Deals im Unterhaus zu: 117 innerparteiliche Gegner dürften hierfür eine schwere Hypothek sein.

Ergebnis von Theresa Mays Misstrauensabstimmung ausgezählt: Das ist das Ergebnis

22.00 Uhr: Das Ergebnis der Misstrauensabstimmung ist soeben offiziell verkündet worden: Abgegeben wurden laut dem Vorsitzenden des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, 200 Stimmen für Theresa May - und 117 gegen die Parteivorsitzende. Damit bleibt May Tory-Chefin. Zumindest formell steht damit auch einem Verbleib im Amt der Premierministerin nichts entgegen.

21.42 Uhr: Offenbar wird Theresa May nach Bekanntgabe des Ergebnisses des Misstrauensvotums ein Statement abgeben. Laut einem Tweet des Journalisten Ross Kempsell wurde vor Downing Street 10 bereits ein Mikrofon für die Regierungschefin aufgestellt.

21.03 Uhr: Nach Informationen des Daily Mirror haben mittlerweile alle Fraktionsmitglieder ihre Stimmen abgegeben - entsprechend könnte nun mit der Auszählung begonnen werden. Telegraph-Journalist Christopher Hope will von einem May-Gegner mit „detaillierter Kenntnis der Abstimmungszahlen“ sogar bereits ein erstes Ergebnis erfahren haben: Angeblich hätten 86 Tory-Abgeordnete gegen May gestimmt. Damit bliebe die Premierministerin im Amt - und wäre sogar mit einem verhältnismäßig glimpflichen Ergebnis davon gekommen.

BREAKING Senior Brexiteer with detailed knowledge of the count says 86 Tory MPs have voted that they have no confidence in Theresa May as Conservative leader #toryleadership — Christopher Hope (@christopherhope) 12. Dezember 2018

Theresa May beim Brexit-Streit im Fokus: Zahlen zum Misstrauensvotum durchgesickert?

20.52 Uhr: In gut einer Stunde sollte es ein Ergebnis zur Misstrauensabstimmung gegen Großbritanniens Premierministerin Theresa May geben. Der Guardian hat bereits jetzt in die Glaskugel geblickt - und hält bis zu 100 Voten zu Ungunsten Mays in der Tory-Fraktion für möglich. Die Prognose hat die Zeitung aus öffentlichen Äußerungen der Abgeordneten herausdestilliert. So hätten im Vorfeld der Abstimmung rund 170 Tories ihre Rückendeckung für May angekündigt, 35 ihre Ablehnung. Übrig blieben rund 100 Politiker, die Unterstützung hätten äußern können, dies aber nicht taten. Bis zu 140 Stimmen gegen May seien folglich denkbar, 100 wahrscheinlich. Ein solches Ergebnis hatten Mays Gegner Stunden vor der Abstimmung bereits als „Desaster“ für die Regierungschefin bezeichnet.

+ Theresa May am Mittwochabend vor Downing Street 10 - die britische Premierministerin erwartet das Ergebnis im Misstrauensvotum © AFP / OLI SCARFF

20.27 Uhr: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat sich unterdessen vor dem EU-Gipfel gesprächsbereit mit Blick auf Zugeständnisse an Großbritannien in der Brexit-Frage gezeigt. "Klar ist, das Austrittsabkommen wird nicht geöffnet und geändert", sagte Kurz vor einem Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk am Mittwochabend in Brüssel. "Aber darüber hinaus gibt es natürlich Möglichkeiten, sich aufeinander zuzubewegen." Inbesondere bei der umstrittenen Nordirland-Frage gebe es dafür "einen gewissen Spielraum".

Zu möglichen Zugeständnissen verwies Kurz auf "die Frage, wann endet der Backstop?". Dabei geht es um eine in Großbritannien hoch umstrittene Auffanglösung, die beim Scheitern einer anderen Verhandlungslösung sicherstellen soll, dass es keine "harte Grenze" mit wiedereingeführten Kontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland gibt.

Brexit-Chaos: Rätselraten über Mays folgenschwere Ankündigung

19.29 Uhr: Theresa Mays Aussagen zu ihrer persönlichen Zukunft haben in Großbritannien für Rätselraten gesorgt: Sie werde die Tories nicht in die nächsten Parlamentswahlen im Jahr 2022 führen, sagte die Premierministerin am Abend in einer Fraktionssitzung - unklar blieb zunächst, ob die Ankündigung auch einen baldigen Rücktritt bedeuten könnte. „Typisch May. Sie versucht eine Botschaft rüberzubringen, aber alle sind sich uneins, was sie gesagt hat“, zitiert der Guardian einen Insider.

Die renommierte Zeitung hat sich nichtsdestotrotz auf eine Deutung festgelegt: Da May vorgezogene Neuwahlen bereits ausgeschlossen hatte, müsse die Regierungschefin lediglich auf einen Verzicht auf eine erneute Spitzenkandidatur in 2022 angespielt haben, so die These.

19.15 Uhr: Die Misstrauensabstimmung gegen die Theresa May hat nun begonnen. Bis 21.00 Uhr (MEZ) können die Abgeordneten der konservativen Regierungsfraktion darüber abstimmen, ob sie May als Parteichefin abwählen wollen. May braucht mindestens 159 Stimmen, um die Abstimmung zu überstehen.

18.46 Uhr: Laut Financial Times-Journalist Sebastian Payne berichten Augenzeugen von einem „sehr emotionalen Treffen“, aber auch von „massiver Unterstützung“ für Theresa May. Die Regierungschefin habe zugleich von „positiven Gesprächen“ mit der DUP-Chefin Arlene Forster und ihrem Stellvertreter Nigel Dodds berichtet. May ist im Unterhaus bei Brexit-Abstimmungen auf die Unterstützung der nordirischen Regionalpartei DUP angewiesen.

Brexit-Chaos: Theresa May kündigt Rückzug vor der nächsten Wahl an

18.36 Uhr: Die BBC will unterdessen erfahren haben, dass May angekündigt hat, die Konservativen nicht in die nächste Wahl zu führen. Das könnte auch einen Rücktritt noch während der laufenden Legislatur bedeuten. Ein Datum für einen Rückzug habe die Premierministerin aber nicht genannt, twitterte SkyNews-Journalistin Beth Rigby. Schnelle Neuwahlen soll es aber offenbar nicht geben. Nach Berichten von Tory-Abgeordneten habe es „Tränen“ im Besprechungsraum gegeben, ist bei der BBC zu lesen.

From inside the room: May says “in her heart she would like to fight election, but recognises that the party does not want her to so it is not her intention to. Won’t when asked give a date” — Beth Rigby (@BethRigby) 12. Dezember 2018

18.32 Uhr: Vor der Abstimmung in der Fraktion hat Theresa May zu den Tory-Abgeordneten gesprochen. Tory-Vizechef James Cleverly berichtete, May habe vor ihrer Absetzung gewarnt - es handle sich um einen „sehr, sehr schlechten Zeitpunkt, um eine Führungsperson zu ersetzen“, zitiert der Sender SkyNews Cleverly.

Brexit-Ticker: Misstrauensvotum gegen May - Gegner rechnen nicht mit Abwahl, aber warnen vor „Desaster“

18.08 Uhr: Nach Informationen der BBC rechnen die Brexit-Befürworter im Unterhaus nicht mit einer Abwahl Theresa Mays beim Misstrauensvotum am heutigen Abend. Allerdings erhöhen sie ungeachtet dessen bereits jetzt den Druck auf die Premierministerin: Mehr als 80 Gegenstimmen würden „ein Problem“ für May werden, mehr als 100 ein „Desaster“, erfuhr der Sender aus entsprechenden politischen Kreisen.

Brexiteers playing down expectations of defeating PM. Source says 80+ opponents a “problem” for PM - anything above 100 a “disaster” for her. — Nick Eardley (@nickeardleybbc) 12. Dezember 2018

Um May das Misstrauen auszusprechen wären 158 Abgeordneten-Voten nötig. Laut BBC ist ein solcher Ausgang der Abstimmung unwahrscheinlich - allerdings lägen mehr als 100 Stimmen May im Bereich des Möglichen, hieß es (siehe 15.34 Uhr).

17.18 Uhr: Ungeachtet des Misstrauensvotums gegen Theresa May rechnet die Bundesregierung damit, dass die britische Premierministerin am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel dabei ist. „Unsere Planung ist, dass die Premierministerin erscheint“, hieß es aus Regierungskreisen in Berlin. Die 27 anderen Staats- und Regierungschefs würden sich dann anhören, welche Wünsche May mitbringe.

+ Vor der Mistrauensabstimmung in Großbritannien © dpa / House Of Commons

Auch wenn eine Neu-Verhandlung des fast 600 Seiten umfassenden Brexit-Abkommens nicht in Frage komme, deutete ein Regierungsvertreter in Berlin Spielraum bei der politischen Erklärung über die Zukunft der Beziehungen zwischen London und der EU an. Hier sei man bereit, „weiter zu gehen, als wir ohnehin schon gegangen sind“. Strittig ist vor allem, wie auch langfristig Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland verhindert werden können.

Brexit-Chaos: Theresa May will vor nächster Wahl zurücktreten - selbst wenn Misstrauensvotum scheitert

16.24 Uhr: Theresa May könnte vorzeitig aus dem Amt ausscheiden - selbst wenn sie das Misstrauensvotum gegen sie heute Abend gewinnt. Die britische Premierministerin hat Regierungskreisen zufolge ihren Rücktritt vor der nächsten Parlamentswahl in Aussicht gestellt. May glaube nicht, dass es bei der Abstimmung am Mittwochabend darum gehe, wer die Partei in die nächste Wahl führe. Die nächste reguläre Wahl findet in Großbritannien im Jahr 2022 statt.

Beobachter interpretierten das als Zugeständnis an die innerparteilichen Gegner Mays, die sich einen Führungswechsel wünschen, aber den jetzigen Zeitpunkt kurz vor dem EU-Austritt für ungeeignet halten.

15.51 Uhr: Die Bundesregierung hat eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, mit denen die Folgen des Austritts von Großbritannien aus der Europäischen Union abgefedert werden sollen. Im Zuge dessen wird auch der Kündigungsschutz für Banker mit hohen Einkommen gelockert. Vorgesehen ist eine Spezialregelung für Banker, deren jährliche fixe Vergütung das Dreifache der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung übersteigt. Für alle anderen Beschäftigten der Finanzwirtschaft bleibt der Kündigungsschutz nach Angaben der Bundesregierung unverändert bestehen.

Die Beitragsbemessungsgrenze steigt im kommenden Jahr im Westen von 6500 auf 6700 Euro Brutto-Monatseinkommen, im Osten von 5800 auf 6150 Euro.

Brexit-Chaos: Theresa May wird Misstrauensvotum wohl gewinnen

15.34 Uhr: Vor dem parteiinternen Misstrauensvotum gegen Theresa May sieht es danach aus, als könne die britische Premierministerin und Parteivorsitzende der Konservativen im Amt bleiben. Laut einer Erhebung des britischen Rundfunksenders BBC will die Mehrheit der konservativen Abgeordneten für die Premierministerin stimmen: Der BBC zufolge hatten bereits am frühen Nachmittag ausreichend viele Fraktionsmitglieder der Premierministerin öffentlich ihre Unterstützung zugesagt. Allerdings vermuten Beobachter, dass Mai auch zurücktreten könnte, wenn mindestens 100 Abgeordnete gegen sie stimmen. 158 Stimmen wären für ein erfolgreiches Misstrauensvotum nötig.

+ Unter Druck: Die britische Premierministerin Theresa May muss sich heute Abend einem parteiinternen Misstrauensvotum stellen. © dpa / Tim Ireland

15.12 Uhr: Egal wie das parteiinterne Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May ausgeht, den Brexit wird das Ergebnis wohl nicht erleichtern, meinen Beobachter. Gewinnt May die Abstimmung düften sich die Fronten eher verhärten. Auf das wackelige Bündnis mit der noridirischen DUP kann sich May nicht mehr verlassen. Sie braucht dringend Unterstützung aus der Opposition. Die könnte sie aber nur durch Versprechen einer engeren Anbindung an die EU gewinnen. Zumindest wüsste sie recht genau, wie viele Stimmen sie zusätzlich braucht. Auch ein zweites Referendum könnte einen Ausweg aus der verfahrenen Situation bieten. Das lehnt May bislang aber vehement ab.

Verliert May, stünde ihr Nachfolger vor ähnlichen Schwierigkeiten wie sie jetzt. Den konservativen Tories fehlt eine Mehrheit im Parlament und sie sind untereinander zerstritten. Derzeit stützt sich die Minderheitsregierung von Theresa May auf die Stimmen der nordirischen DUP. Die lehnt aber das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen vehement ab. Sollte sich ein Brexit-Hardliner als Nachfolger von May durchsetzen, könnte er die Unterstützung der DUP möglicherweise zurückgewinnen, würde aber die Stimmen der EU-freundlichen Konservativen verlieren.

14.52 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat mit Blick auf die unklare Lage beim Brexit vor erheblichen negativen Auswirkungen für die Wirtschaft gewarnt. Es gehe darum, diese zu begrenzen oder zu vermeiden - sowohl für die Wirtschaft in den verbleibenden EU-Ländern als auch in Großbritannien, sagte Altmaier am Mittwoch in Berlin. Den weiteren Ablauf der Dinge aber könne im Augenblick niemand vorhersehen. Jede Art von Brexit werde zu wirtschaftlichen Kosten führen.

Brexit: Verliert Theresa May das Misstrauensvotum, sind das die möglichen Nachfolger

14.42 Uhr: Stunden vor der Abstimmung über die Zukunft von Theresa May werden bereits Namen für ihren möglichen Nachfolger gehandelt. Verliert May das Misstrauensvotum gegen sie heute Abend, müsste der Parteivorsitz der konservativen Tory-Partei und der Premierminister neu besetzt werden.

Als mögliche Nachfolger Mays werden gehandelt:

Boris Johnson: ehemaliger Bürgermeister Londons, ehemaliger Außenminister und Wortführer der Brexit-Kampagne.

ehemaliger Bürgermeister Londons, ehemaliger Außenminister und Wortführer der Brexit-Kampagne. Sajid Javid: Innenminister und früherer Investmentbanker.

Innenminister und früherer Investmentbanker. Amber Rudd: Ministerin für Arbeit und Renten, ehemalige Innenministerin.

Ministerin für Arbeit und Renten, ehemalige Innenministerin. Michael Gove: Umweltminister und Brexit-Wortführer. Hatte bereits im Jahr 2016 nach der Parteispitze gegriffen.

Umweltminister und Brexit-Wortführer. Hatte bereits im Jahr 2016 nach der Parteispitze gegriffen. Dominic Raab: ehemaliger Brexit-Minister, Boxer.

ehemaliger Brexit-Minister, Boxer. Jeremy Hunt: Außenminister, EU-freundlich, ehemaliger Geschäftsmann. Ausführliche Profile der sechs möglichen May-Nachfolger finden Sie in diesem Artikel

.

+ Will Theresa May beerben, wenn sie heute die Abstimmung verliert: Boris Johnson, einer der prominentesten Antreiber des Brexit. © dpa / Rob Pinney

Brexit-Chaos: So läuft das Misstrauensvotum der konservativen Tories ab

14.14 Uhr: Es brodelt schon länger in der Partei der britischen Premierministerin Theresa May. Der Streit um den Brexit-Vertrag mit der Europäischen Union sorgt für Streit. Nun muss sich May noch an diesem Mittwochabend einem parteiinternen Misstrauensvotum stellen. Das müssen Sie zum Ablauf wissen:

Misstrauensvotum gegen Theresa May: 48 Briefe brachten den Stein ins Rollen

Die Parteichefin muss sich einem Misstrauensvotum stellen, wenn mindestens 15 Prozent der Tory-Parlamentarier dies fordern. Das entspricht 48 der 315 konservativen Abgeordneten. Sie müssen das Votum in Briefen an den Vorsitzenden des zuständigen Komitees, Graham Brady, beantragen. Brady bestätigte am Mittwochmorgen, dass die erforderliche Marke nun erreicht sei.

Misstrauensvotum gegen Theresa May: Die Abstimmung ist geheim

Das Misstrauensvotum wird in geheimer Wahl am Mittwochabend zwischen 19 und 21 Uhr abgehalten. Um May aus dem Amt zu drängen, muss eine Mehrheit der konservativen Abgeordneten gegen sie stimmen - also 158. Setzt sich May durch und bringt selbst 158 oder mehr Abgeordnete hinter sich, könnte sie ihren Brexit-Plan weiter vorantreiben. Ein Jahr lang darf es dann von ihrer Partei kein weiteres Misstrauensvotum gegen sie geben. Beobachter gehen allerdings davon aus, dass May schon bei 100 Stimmen gegen sich von ihren Ämtern zurücktreten könnte.

Misstrauensvotum gegen Theresa May: Es geht schon um die Nachfolge

Verliert May, müssen die Parteimitglieder einen neuen Tory-Chef bestimmen. Die Kandidaten für den Posten müssen Mitglieder der Tory-Fraktion sein und die Unterstützung von mindestens zwei Kollegen haben.

Bei mehr als zwei Bewerbern müssen die Abgeordneten das Feld in geheimer Wahl zunächst verkleinern. Die zwei Kandidaten mit dem größten Rückhalt in der Fraktion stellen sich dann dem Votum aller Parteimitglieder. Der neue Parteichef wird automatisch auch Regierungschef.

Allerdings dauert der Prozess normalerweise Wochen und könnte den derzeitigen Brexit-Zeitplan sprengen. Sollte einer der beiden Kandidaten verzichten, könnte es allerdings schneller gehen: Das war bei May im Juli 2016 der Fall. Damals hatte sich ihre Rivalin Andrea Leadsom zurückgezogen.

Angela Merkel: EU-Gipfel wird Brexit-Abkommen nicht verändern

13.43 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geht auch nach der Werbetour der britischen Regierungschefin Theresa May in mehreren europäischen Ländern nicht davon aus, dass der EU-Gipfel Änderungen am Brexit-Abkommen beschließen wird. „Wir haben nicht die Absicht, das Austrittsabkommen wieder zu verändern. Das ist die allgemeine Position der 27 Mitgliedsstaaten“, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag (hier finden Sie den Live-Ticker zur Bundestag-Fragestunde). Dort stellte sie sich zum zweiten Mal als Regierungschefin in einem besonderen Format den Fragen der Abgeordneten. „Insoweit ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir hier mit irgendwelchen Veränderungen aus den Debatten hervorgehen“, betonte die Kanzlerin.

Auf die Frage des FDP-Abgeordneten Alexander Graf Lambsdorff, was die Bundesregierung gegen die Verunsicherung der Bürger im Zusammenhang mit der Diskussion über einen ungeordneten Brexit tun könne, antwortete Merkel, sie könne den Menschen nur sagen: „Wir arbeiten hart dafür, dass es zu einem geordneten Brexit kommt.“

+ Angela Merkel bei Befragung der Bundesregierung im Bundestag. Sie bezog auch zum Brexit Stellung. © HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Theresa May schließt Neuwahl und zweites Brexit-Referendum aus

13.30 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May schließt eine Neuwahl weiter aus. Eine Parlamentswahl sei „zu diesem Zeitpunkt“ nicht im nationalen Interesse, sagte May bei der wöchentlichen Fragestunde im Parlament am Mittwoch.

Auf die Frage, ob sie ein zweites Brexit-Referendum ausschließen könne, sagte sie: „Ich glaube, wir sollten das Referendum respektieren, das 2016 stattgefunden hat.“ Damals stimmte eine knappe Mehrheit der Briten für den Austritt des Landes aus der EU.

Brexit: Wie geht es jetzt weiter?

12.41 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May muss sich heute Abend einem Misstrauensvotum stellen. Davon, wie dieses ausgeht, hängt auch das weitere Vorgehen beim Brexit ab: Derzeit sind drei Szenarien denkbar. Professor Iain Begg (65) von der London School of Economics stellte diese in der Bild vor.

Die EU hat klar gemacht, dass sie gegenüber Großbritannien nicht zu Zugeständnissen bereit ist. Dennoch: EU-Präsident Donald Tusk, der für Donnerstag einen Brexit-Gipfel einberufen hat, will darüber reden, „wie die britische Ratifizierung erleichtert werden kann“. Am Abkommen wird sich also nichts ändern, womöglich aber an den Erklärungen dazu. Gewinnt May die Abstimmung heute, könnte sie versuchen, die Brexit-Hardliner mit für Großbritannien freundlicher Rhetorik zu besänftigen.

Politökonom Iain Begg sagte der Bild: „Die Chance dafür liegt nur noch bei 20 Prozent.“ Nur zehn Prozent betrage die Chance, dass es zu einem schärferen Bruch als vereinbart kommt oder zum von allen Seiten gefürchteten Chaos-Brexit ohne jede Einigung.

Brexit-Szenario 2: Modell „Norwegen plus“

Verliert May die Abstimmung heute, „könnte ein neuer Tory-Chef auftauchen, der das Norwegen-Modell favorisiert“, sagte Brexit-Experte Iain Begg der Bild. Nach diesem Modell würde Großbritannien die EU zwar verlassen, aber Teil des EU-Binnenmarkts und der Zollunion bleiben. Diesen Vorschlag könnten auch einige Labour-Abgeordnete unterstützen, spekuliert Begg. Viele Details seien aber noch offen. „Die Chancen dafür steigen, liegen aus meiner Sicht bei 35 Prozent“, zitiert ihn die Bild.

Brexit-Szenario 3: Zweites Referendum

Egal ob mit May oder einem anderen Premierminister - findet sich im Parlament keine Mehrheit für den derzeit ausgehandelten Austrittsvertrag, könnte die Labour-Opposition einen eigenen Vorschlag vorlegen. Das könnte zu einem zweiten Referendum führen, meint Begg. Viele Briten fordern dies bereits, darunter viele bekannte Künstler. Begg: „Lange galt dieses Szenario als fast ausgeschlossen. Jetzt liegen die Chancen dafür ebenfalls bei 35 Prozent.“

Misstrauensvotum gegen Theresa May: Verzögert sich der EU-Austritt Großbritanniens?

11.46 Uhr: Verliert Theresa May das Misstrauensvotum ihrer Partei heute Abend, könnte sich der Austritt Großbritanniens aus der europäischen Union verzögern. Es scheint fraglich, ob ihr Posten rechtzeitig neu besetzt werden könnte, um den EU-Austritt wie geplant am 29. März zu vollziehen. Beobachter spekulieren, Großbritannien könnte eine Verlängerung der Frist beantragen.

11.17 Uhr: Die deutsche Wirtschaft sorgt sich wegen des Chaos rund um den Brexit. „Mit dem erneuten Verschieben notwendiger Entscheidungen haben die Briten ein No-Deal-Szenario wahrscheinlicher gemacht“, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer der "Rheinischen Post" vom Mittwoch. „Die deutschen Unternehmen tun gut daran, sich konkret auf den ungeregelten Ausstieg Großbritanniens einzustellen.“ Auch die Fluglinien sorgen sich um die Konsequenzen eines Brexit.

Der deutsche Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer warnte vor einem drohenden Desaster für die britische Wirtschaft. "Ich befürchte, dass in Großbritannien ganze Branchen durch einen ungeordneten Brexit in existenzielle wirtschaftliche Nöte geraten könnten", sagte der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) der "Augsburger Allgemeinen" vom Mittwoch. Deutschland werde dadurch aber nicht "in existenzielle Nöte" geraten. "Für England ist die Europäische Union der Handelspartner Nummer eins, umgekehrt ist für Deutschland Großbritannien ein wichtiger Handelspartner von vielen".

Brexit: CSU-Europapolitiker zu Misstrauensvotum gegen Theresa May: „An Absurdität nicht zu überbieten.“

10.52 Uhr: Nach der Ankündigung eines Misstrauensabstimmung gegen die britische Premierministerin Theresa May hat der CSU-Europapolitiker Markus Ferber scharfe Kritik geübt. „Dass die Verantwortlichen in Westminster mitten in der entscheidenden Verhandlungsphase die Premierministerin stürzen wollen, ist an Absurdität nicht zu überbieten“, erklärte der Europaabgeordnete am Mittwoch. Auch ein neuer britischer Regierungschef werde kein besseres Brexit-Angebot von der Europäischen Union bekommen.

„Es gibt im Prinzip zwei Optionen: einen geordneten Austritt oder Chaos“, warnte Ferber. „Die Briten müssen sich nun endlich am Riemen reißen. Es liegt ein fairer Vorschlag für ein Austrittsabkommen auf dem Tisch.“ Dieser sei das bestmögliche Angebot.

10.41 Uhr: Der Brexit ist kompliziert. Damit sie den Überblick behalten, haben wir die 26 wichtigsten Punkte für Sie zusammengestellt - einen für jeden Buchstaben im Alphabet. Lesen Sie hier: Der Brexit von A bis Z: Das müssen Sie über den EU-Austritt wissen

10.20 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May hat angesichts des Brexit-Streits vor einem Führungswechsel gewarnt. Das würde nichts an den Grundsätzen der Brexit-Verhandlungen und den schwierigen Mehrheitsverhältnissen im Parlament ändern, sagte May am Mittwoch. Die Wahl eines neuen Parteichefs würde „die Zukunft des Landes aufs Spiel setzen und Unsicherheit schaffen, wenn wir sie am wenigsten brauchen können“, sagte May. Der geplante EU-Austritt könnte zudem verzögert oder gar ganz verhindert werden. Ihre für Mittwoch geplante Irland-Reise sagte die Premierministerin ab.

Die Premierministerin muss sich noch am Mittwochabend einer Misstrauensabstimmung um ihr Amt als Chefin der konservativen Regierungspartei stellen. Sollte May die Misstrauensabstimmung verlieren, wäre auch ihr Posten als Premierministerin nicht mehr zu halten.

Brexit: Theresa May will trotz Misstrauensvotum um ihre Ämter kämpfen

10.02 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May will trotz Brexit-Streit und Misstrauensantrag in ihrer konservativen Fraktion mit allen Mitteln um ihr Amt kämpfen. „Ich werde mich diesem Votum mit allem, was ich habe, entgegenstellen“, sagte May am Mittwoch in einer kurzen Stellungnahme vor ihrem Büro in der Downing Street in London. „Ich bin bereit, den Job zu Ende bringen.“

+ Theresa May bei ihrer Erklärung vor ihrem Amtssitz in der Downing Street 10. © dpa / Renee Bailey

9.55 Uhr: Wie die FAZ berichtet, gehen Beobachter davon aus, dass Theresa May schon bei 100 Stimmen gegen sie ihre Posten als Premierministerin und Parteivorsitzende räumen wird. Für ihre offizielle Abwahl wäre im Misstrauensvotum heute Abend zwar die Mehrheit der 315 Abgeordneten der konservativen Partei nötig, also 158 Stimmen. Mehr als 100 Misstrauensbekundungen würden May allerdings bereits stark schwächen. Die Gruppe von Brexit-Hardlinern, die die Abstimmung auslöste, umfasst nur etwa 80 Mitglieder. Sprechen sich auch zahlreiche weitere Konservative gegen May aus, zeugt das von einem Vertrauensbruch zwischen der Partei und der Vorsitzenden.

9.15 Uhr: Nach der Ankündigung eines Misstrauensvotums gegen die britische Premierministerin Theresa May ist unklar, ob die Rebellen May stürzen können. Sie brauchen dafür eine Mehrheit der 315 konservativen Abgeordneten. Eine Misstrauensabstimmung kann nur einmal pro Jahr stattfinden. Sollte May als Siegerin hervorgehen, wäre ihre Position zunächst gefestigt.

Sollte sie verlieren, müsste der Parteivorsitz rasch neu besetzt werden. Gibt es nur einen Kandidaten, kann das sehr schnell gehen. Bewerben sich mehrere, gibt es mehrere Wahlgänge. Bei jedem Mal scheidet der jeweils Letztplatzierte aus, bis nur noch zwei Bewerber übrig sind. Sie müssen sich dann einer Urwahl unter der Parteimitgliedern stellen. Die Prozedur dauert mehrere Wochen.

Sollte es zu der Urwahl kommen, gilt es als ausgemacht, dass derjenige gewinnt, der den härteren Brexit-Kurs vertritt. Die konservative Parteibasis gilt als überwiegend EU-skeptisch. Die Fraktion gilt dagegen als überwiegend EU-freundlich.

Video: Tory-Abgeordnete planen Misstrauensvotum gegen Theresa May

Brexit: Misstrauensvotum gegen Theresa May: Abstimmung und Ergebnis noch heute

8.51 Uhr: Theresa May muss sich einem Misstrauensabstimmung stellen. Noch heute entscheidet eine Abstimmung über ihre Ämter als Parteichefin und Premierministerin. Das teilte Graham Brady, der Vorsitzende eines einflussreichen Parlamentskomitees, am Mittwoch mit. Die Abstimmung soll zwischen 19 und 21 Uhr erfolgen. Das Ergebnis wird noch am Abend veröffentlicht, wie der Vorsitzende des sogenannten 1922-Komitees weiter mitteilte.

Entscheidenden Einfluss auf den Misstrauensantrag hatte der erzkonservative Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg. „Das Land braucht einen neuen Anführer. Es ist Zeit, dass Mrs. May zurücktritt“, schrieb er am Mittwoch auf Twitter. Er hatte der Premierministerin bereits kurz nach der Veröffentlichung des Brexit-Abkommens sein Misstrauen ausgesprochen. Ein erster Versuch, die für eine Abstimmung notwendigen 48 Misstrauensbriefe zusammenzubekommen, war aber gescheitert. Das nötige Quorum wurde nun erreicht.

Rees-Mogg steht einer Gruppe von rund 80 Brexit-Hardlinern in der Fraktion vor. Diese fürchten, dass Großbritannien durch das ausgehandelte Abkommen dauerhaft eng an die Europäische Union gebunden wird.

6.24 Uhr: Nach der Absage der Abstimmung über den Brexit-Deal könnte es Gerüchten zufolge schon bald zu einem Misstrauensantrag gegen die britische Premierministerin Theresa May kommen. BBC-Reporterin Laura Kuenssberg zufolge bestätigten mehrere Quellen in Mays Konservativer Partei und auch ein Regierungsmitglied am Dienstagabend, dass die erforderliche Zahl von 48 Briefen eingegangen sei. Auch ein Reporter der Nachrichtenwebseite BuzzFeed berichtete unter Berufung auf Regierungsquellen, eine Misstrauensabstimmung stehe kurz bevor. Mays Regierungssitz 10 Downing Street war für eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht zu erreichen.

Um eine Misstrauensabstimmung in der Tory-Fraktion auszulösen, müssen 48 Abgeordnete der Regierungschefin schriftlich das Vertrauen entziehen. Die entsprechenden Briefe werden beim Vorsitzenden des einflussreichen 1922-Komitees, Graham Brady, hinterlegt. Brady habe die Premierministerin angeblich um ein Gespräch am Mittwoch nach der Fragestunde im Parlament gebeten, twitterte Kuenssberg am Abend.

+ Graham Brady, der Vorsitzende des 1922-Komitees, bewahrt die Briefe auf, in denen Mitglieder der konservativen Partei Theresa May das Vertrauen entzogen. © AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS

Brexit-Chaos: Das waren die Meldungen vom Dienstag

19.08 Uhr: EU-Ratspräsident Donald Tusk hat der britischen Regierungschefin Unterstützung in Aussicht gestellt, um den Brexit-Vertrag zu retten. „Klar, dass die EU27 helfen möchte“, erklärte Tusk am Dienstagabend auf Twitter. „Die Frage ist wie.“

Am Nachmittag hatte sich Tusk etwa eine Stunde mit May in Brüssel unterhalten. Er sprach von einer „langen und offenen Diskussion“. May hatte wegen einer drohenden Niederlage die Entscheidung des britischen Parlaments über den Brexit-Vertrag vertagt. Nach eigenen Worten versucht sie nun, weitere „Zusicherungen“ von der EU zu bekommen.

17.29 Uhr: Nach Zwischenstationen in Den Haag und Berlin ist die britische Premierministerin Theresa May zu Gesprächen über mögliche Nachbesserungen am Brexit-Abkommen in Brüssel eingetroffen. Sie kam am Nachmittag in belgischen Hauptstadt an, um EU-Ratspräsident Donald Tusk zu treffen. Danach ist am Abend (19.15 Uhr) eine Zusammenkunft mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem europäischen Brexit-Unterhändler Michel Barnier vorgesehen.

May hatte am Montag eine für Dienstag geplante Abstimmung über den Brexit-Vertrag im Unterhaus vorschoben. Ihr zufolge wäre er "mit einer beträchtlichen Mehrheit abgelehnt worden". Mays Ziel sind nun "weitere Zusicherungen" der EU mit Blick auf die Nordirland-Lösung, die bei vielen Abgeordneten im Unterhaus auf Ablehnung stößt. Tusk hat wegen der Ratifizierungsprobleme ein Sondertreffen zum Brexit beim EU-Gipfel am Donnerstag angesetzt.

16.11 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Nachverhandlungen am Brexit-Vertrag zwischen der EU und Großbritannien eine Absage erteilt. „Wir haben gesagt, dass es keine weitere Öffnung des Austrittsabkommens gibt“, sagte Merkel am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Sitzungsteilnehmern in der Unionsfraktion nach ihrem Treffen mit der britischen Regierungschefin Theresa May in Berlin.

Dennoch gab sich Merkel demnach zuversichtlich, dass es eventuell doch eine Lösung geben könne. Auch britische Abgeordnete wollten mehrheitlich keinen Ausstieg Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen. Denn dies sei die schlechteste Lösung.

Als zentralen Knackpunkt bezeichnete Merkel nach diesen Informationen die Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland, den sogenannten Backstop. Es gehe nun darum, ob Großbritannien mehr Sicherheit gegeben werden könne für den Fall, dass das Land länger in einer Zwischenphase stecke und wirtschaftspolitisch nicht handlungsfähig sei. Für diesen Fall suche May Unterstützung.

Im Video: May-Panne vor Merkel-Treffen

16.00 Uhr: Für May läuft es derzeit so überhaupt nicht rund - und dann kam sie vor dem Merkel-Treffen nicht aus ihrem Auto heraus. Der Grund: Die Tür von Mays Wagen war noch verriegelt.

Brexit-Verhandlungen: CDU-Fraktion findet klare Worte

15.53 Uhr: Die Unionsfraktion sieht angesichts der verworrenen Lage in Großbritannien keinen Spielraum für Nachverhandlungen am Brexit-Vertrag der Europäischen Union mit Großbritannien. Solchen Spielraum „sehen wir an keiner Stelle“, sagte die für Europa zuständige stellvertretende Unionsfraktionschefin Katja Leickert am Dienstag vor einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Es wurde erwartet, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Sitzung über Inhalte ihres rund einstündigen Gesprächs mit der britischen Regierungschefin Theresa May berichtet, das sie zuvor geführt hatte.

Nach Merkel hatte auch die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer May getroffen. Bei dem etwa 20-minütigen Treffen in der britischen Botschaft ging es nach Angaben einer Parteisprecherin neben dem Brexit auch um die künftige Zusammenarbeit der CDU mit Mays konservativer Partei. Leikert sagte: „Wenn eines Europa nicht brauchen kann, dann ist das Chaos und Instabilität.“

14.40 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag gut eine Stunde lang mit der britischen Regierungschefin Theresa May über den Stand der komplizierten Brexit-Debatte in Großbritannien beraten. Merkel hatte May um kurz nach 13.00 Uhr im Kanzleramt in Berlin begrüßt. Über Inhalte des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt. Merkel dürfte sich allerdings in der um 15.00 Uhr beginnenden Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag über das Treffen mit May äußern.

Wirtschaftsverband kritisiert Verschiebung der Brexit-Entscheidung

13.03 Uhr: Der europäische Wirtschaftsverband Business Europe hat die Verschiebung der Brexit-Entscheidung im britischen Parlament kritisiert. „Jeder Tag der Unsicherheit kostet Unternehmen bares Geld“, sagte der Generaldirektor Markus Beyrer am Dienstag in Brüssel. Firmen bereiteten sich bereits auf einen chaotischen Brexit vor, hofften aber dennoch weiter auf einen geordneten Austritt. Wichtig sei, dass der Transport nicht behindert und Lieferketten nicht unterbrochen würden.

Jacob Rees-Mogg, Abgeordneter der Konservativen und schärfster May-Kritiker, warf der Premierministerin nach einem Bericht der „Daily Mail“ vor, mit der Verzögerungstaktik eine „nationale Erniedrigung“ herbeizuführen. Aus Kabinettskreisen heißt es außerdem, die Stimmung werde immer schlechter. Viele würden resignieren, seien zunehmend genervt.

+ Merkel und May (r). © AFP / ODD ANDERSEN

Theresa May vor Merkel-Treffen: Britisches Unterhaus soll bis zum 21. Januar über Brexit-Abkommen abstimmen

13.02 Uhr: Die britische Regierungschefin Theresa May will dem Parlament ihr Abkommen zum EU-Austritt bis zum 21. Januar zur Abstimmung vorlegen. Die Abstimmung im Unterhaus werde "vor dem 21. Januar" stattfinden, teilte Mays Sprecher am Dienstag in London mit. May warb am Dienstag bei EU-Kollegen um Zugeständnisse, um eine Niederlage im Parlament abzuwenden.

Die ursprünglich für diesen Dienstag geplante Abstimmung über das Brexit-Abkommen im Unterhaus hatte May am Montag in Erwartung einer sicheren Niederlage verschoben. Für Donnerstag berief EU-Ratspräsident Donald Tusk daraufhin einen Brexit-Gipfel in Brüssel ein. Das britische Unterhaus hat nach dem Gipfel nur noch drei Sitzungstage in diesem Jahr und kommt zwischen dem 20. Dezember und 7. Januar nicht zusammen.

Brexit-Abkommen mit der EU: May auf dem Weg nach Berlin zu Merkel

12.11 Uhr: Im Bemühen um eine Nachbesserung der Brexit-Absprachen ist die britische Premierministerin Theresa May nach einem Besuch in Den Haag nun auf dem Weg nach Berlin. In Den Haag hatte sie mit ihrem niederländischen Amtskollegen am Dienstag bei einem Arbeitsfrühstück die Verzögerung beim Brexit-Abkommen besprochen. „Es war ein nützliches Gespräch, bei dem wir den letzten Stand der Dinge um den #Brexit besprochen haben“, twitterte Rutte im Anschluss an das Gespräch. Beide Politiker äußerten sich nicht direkt zu der Unterredung.

Brexit: May kann wohl nicht auf Merkel hoffen

11.17 Uhr: Im Ringen um das Brexit-Abkommen kann die britische Premierministerin Theresa May nach Angaben aus der Bundesregierung nicht auf Zugeständnisse von Kanzlerin Angela Merkel hoffen. „Es ist ja immer gut, wenn man miteinander spricht, aber es wird sicherlich keine (...) Zusagen geben, dass man jetzt das Fass noch einmal aufmacht und noch einmal neu verhandelt“, sagte Europastaatsminister Michael Roth am Dienstag vor einem Treffen von May und Merkel in Berlin. Es gebe derzeit keine Grundlage, die Brexit-Abmachungen noch einmal aufzudröseln.

„Wir wollen niemanden bestrafen im Vereinigten Königreich, aber jetzt müssen auch die Hausaufgaben in London erledigt werden“, sagte Roth am Rande eines EU-Treffens in Brüssel mit Blick auf den innenpolitischen Streit über das Abkommen in Großbritannien. Es brauche dort jetzt einem „konstruktiven Geist“.

Unionsfraktionsspitze gegen Aufschnüren des Brexit-Vertrages

11.03 Uhr: Die Spitze der Unionsfraktion hat sich grundsätzlich gegen ein Aufschnüren des Brexit-Vertrags der EU mit Großbritannien ausgesprochen. Es handele sich um ein ausbalanciertes Verhandlungsergebnis, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Dienstag kurz vor einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der britischen Regierungschefin Theresa May in Berlin. Es sei schwierig, etwas aufzuschnüren, das an anderer Stelle gravierende Änderungen haben werde. Der Bundestag werde an diesem Donnerstag auch einen entsprechenden Antrag der Koalitionsfraktionen beschließen.

10.35 Uhr: Der Berlin-Besuch der britischen Premierministerin Theresa May wird aus Sicht des früheren SPD-Chefs Martin Schulz nichts zur Lösung des Brexit-Streits beitragen. „Ich glaube, dass Frau Merkel ihr sagen sollte und auch sagen wird, dass es Zugeständnisse nicht mehr geben wird“, sagte Schulz, der langjähriger Präsident des EU-Parlaments war, am Dienstag dem „Deutschlandfunk“.

May traf sich am Dienstag mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte und wollte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen, nachdem sie die geplante Abstimmung im britischen Parlament über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen kurzfristig abgesagt hatte. Großbritannien hat angekündigt, am 29. März 2019 die EU zu verlassen - wohl mit chaotischen Folgen, sollte bis dahin kein Abkommen ratifiziert sein.

Mays Entscheidung sei „ein verzweifelter Versuch eines Befreiungsschlags, der meiner Meinung nach nicht gelingen wird“, sagte Schulz. Das Tauziehen um das Brexit-Abkommen sei ein innenpolitischer Machtkampf der „radikalen Tories“ (britischen Konservativen), der nur in London gelöst werden könne. „Diese Leute sind diejenigen, die Theresa May stürzen wollen. Ich glaube, auf die haben wir mit keinem einzigen Zugeständnis noch irgendeinen Einfluss“, sagte er.

Juncker schließt neue Brexit-Verhandlungen aus

9.46 Uhr: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Nachverhandlungen über den Brexit-Vertrag mit Großbritannien noch einmal kategorisch ausgeschlossen. „Jeder muss wissen, dass der Austrittsvertrag nicht noch einmal aufgemacht wird“, sagte Juncker am Dienstagmorgen im EU-Parlament in Straßburg. Er kündigte für den Abend ein Treffen mit der britischen Regierungschefin Theresa May an.

„Es gibt nicht den geringsten Spielraum für Nachverhandlungen“, sagte Juncker. „Aber natürlich gibt es Spielraum, wenn man den intelligent nutzt, es gibt genug Spielraum, um weitere Klarstellungen und weitere Interpretationen zu geben, ohne das Austrittsabkommen noch einmal aufzumachen.“

Das große Problem für Großbritannien sei die Auffanglösung für Irland, der sogenannte Backstop. Dieser soll eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland garantieren.

Brexit: Theresa May hofft am Dienstag auf Angela Merkel

06.57 Uhr: In der sich zuspitzenden Brexit-Krise will die britische Premierministerin Theresa May am heutigen Dienstag bei EU-Kollegen um Zugeständnisse werben. May trifft zunächst in Den Haag den niederländischen Regierungschef Mark Rutte und am Mittag in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Am Montag hatte die Premierministerin in Erwartung einer sicheren Niederlage die für heute im Unterhaus geplante Abstimmung über das Brexit-Abkommen verschoben.

EU-Präsident Donald Tusk berief daraufhin einen Brexit-Gipfel für Donnerstag ein, der am Rande des regulären Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel stattfinden soll. Es werde keine Nachverhandlungen zu dem Austrittsabkommen geben, stellte Tusk klar. Allerdings sei die EU bereit zu Gesprächen darüber, "wie die britische Ratifizierung erleichtert werden kann".

May will nun unter anderem in Berlin vorfühlen, auf welche Zugeständnisse sie hoffen kann. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, Merkel werde May "auf Wunsch der britischen Seite" empfangen - eine eher ungewöhnliche Formulierung. Angesetzt ist das Gespräch demnach auf 13.00 Uhr.

Das waren die Brexit-News vom Montag

19.31 Uhr: Nach der Verschiebung des Brexit-Votums im britischen Parlament zeigt sich die EU gesprächsbereit: EU-Präsident Donald Tusk berief am Montag einen Brexit-Gipfel als Sondermaßnahme für Donnerstag ein, der am Rande des regulären EU-Gipfels in Brüssel stattfinden soll. Es werde keine Nachverhandlungen zu dem Brexit-Abkommen geben, allerdings sei die EU bereit zu Gesprächen darüber, "wie die britische Ratifizierung erleichtert werden kann", erklärte Tusk.

Nach Verschiebung der Brexit-Abstimmung: So reagieren Deutschland und die USA

18.16 Uhr: US-Außenminister Mike Pompeo hat Großbritannien enge Beziehungen für den Fall eines harten Brexit in Aussicht gestellt. Sollte Großbritannien die EU ohne ein Abkommen verlassen, "bin ich sehr zuversichtlich, dass wir weiterhin ein besonderes Verhältnis haben werden" - einschließlich beim Handel, sagte Pompeo am Montag dem konservativen Radiomoderator Hugh Hewitt. Die USA und Großbritannien arbeiteten schon jetzt "unglaublich eng an allen Fronten" zusammen.

17.39 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erwartet keine Änderungen am Brexit-Abkommen mit Großbritannien. Die Vereinbarung sei in "schwierigen Verhandlungen" durch beide Seiten erzielt worden, sagte Maas am Montag in Brüssel. "Ich sehe im Moment nicht, was sich daran ändern sollte." Auch Rufe nach einem zweiten Referendum zum Brexit sah er skeptisch: Aktuelle Umfragen seien "auch nicht so viel anders" wie in der Vergangenheit, sagte Maas.

+ Theresa May will am Dienstag unter anderem bei Angela Merke um Zugeständnisse werben. © dpa / Pa

Nach Paukenschlag: May will auch Nachverhandlungen mit EU

16.55 Uhr: May strebt auch Nachverhandlungen mit der EU über das Brexit-Abkommen an. Sie werde ihren EU-Kollegen die "klaren Bedenken" des britischen Unterhauses vortragen und "weitere Zusicherungen" aus Brüssel verlangen, sagte May am Montag vor den Abgeordneten. Die EU-Kommission hatte zuvor allerdings erklärt, dass sie das Abkommen nicht neu verhandeln wolle.

Mays Posten als Premierministerin wackelt unterdessen mehr denn je. Britischen Medien zufolge stehen mehrere Politiker als mögliche Nachfolger in der Startposition, darunter Innenminister Sajid Javid und Ex-Außenminister Boris Johnson, einer der größten Widersacher Mays.

Paukenschlag: May verschiebt Brexit-Abstimmung

16.40 Uhr: Jetzt ist es offiziell: Theresa May verschiebt eine entscheidende Abstimmung über den Brexit im britischen Unterhaus. Das verkündete die Premierministerin soeben bei einer Rede im Unterhaus in London. "Das Abkommen wäre mit einer beträchtlichen Mehrheit abgelehnt worden", sagte sie.

Ein zu lösendes Kernproblem sei die Situation an der irisch-nordirischen Grenze. Zugleich stellte May klar, sie lehne ein zweites Referendum ab. Ein solches würde das britische Volk „nur weiter spalten“. Oppositionsführer Jeremy Corbyn (Labour) rügte, May und ihre Regierung hätten die Kontrolle verloren. Das Land befinde sich im Chaos.

16.04 Uhr: Hinter den Kulissen laufen offenbar bereits Gespräche über ein mögliches weiteres Vorgehen. Die Chefin der nordirischen DUP, Arlene Foster, erklärte vor wenigen Minuten auf Twitter, sie habe gerade eben ein Telefonat mit Premierministerin Theresa May beendet.

Neue Erkenntnisse bezüglich der Zukunft des Brexit ergeben sich aus dem Tweet allerdings nicht. Foster erklärte lediglich, sie habe May ihren Standpunkt klargemacht - es sei „zu viel Zeit verschwendet“ worden, ein „besserer Deal“ sei nötig. Ob sich ein solcher finden lässt, ist angesichts der ablehnenden Haltung der EU zu neuerlichen Verhandlungen allerdings fraglich.

May ist bei Abstimmungen im Unterhaus auf die Stimmen der DUP angewiesen. Der Regierungschefin sonderlich gewogen klang Foster allerdings nicht. „Enttäuscht, dass es so lange gedauert hat, bis die Premierministerin zuhört“, ärgerte sie sich öffentlich.

Just finished a call with the Prime Minister. My message was clear. The backstop must go. Too much time has been wasted. Need a better deal. Disappointed it has taken so long for Prime Minister to listen. — Arlene Foster (@DUPleader) 10. Dezember 2018

Brexit: „Erbärmliche Feigheit“ - schottische Regierungschefin wettert gegen mögliche Abstimmungs-Verschiebung

15.23 Uhr: Nach wie vor geht das Gerücht, Theresa May wolle die für morgen geplante Brexit-Abstimmung im Unterhaus absagen. Offiziell ist das aber nach wie vor nicht: Ein Regierungssprecher gab auf Anfrage der dpa keine Bestätigung.

+ Theresa May am Montagmittag vor ihrem Amtssitz in der Downing Street. © dpa / Tim Ireland

Etwa 100 der 315 Abgeordneten aus Mays Konservativer Partei hatten angekündigt, das vorliegende Brexit-Abkommen nicht zu unterstützen. Viele von ihnen fürchten eine zu starke Bindung an die EU. Auch die nordirische DUP, auf deren zehn Stimmen Mays Regierung im Parlament angewiesen ist, kündigte Widerstand ab. Sie lehnt Sonderregelungen für Nordirland ab. Von der Opposition darf sich May ebenfalls keine Unterstützung erhoffen. May braucht mindestens 320 Ja-Stimmen, um den Deal sicher durch das Parlament zu bringen.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon bezeichnete die erwartete Entscheidung, die Abstimmung zu verschieben, am Montag als „erbärmliche Feigheit“. Die konservative Regierungspartei stelle damit ihre eigene Interessen über die des Landes, so Sturgeon. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, forderte May auf, entweder beim Abkommen nachzuverhandeln oder eine Neuwahl auszurufen. „Wir haben keine funktionierende Regierung“, sagte Corbyn einer Mitteilung zufolge.

Brexit-Abstimmung verschoben? Theresa May äußert sich am Nachmittag

13.42 Uhr: Inmitten von Spekulationen, die britische Regierung könnte das entscheidende Parlamentsvotum zum Brexit-Deal mit der EU verschieben, hat Premierministerin Theresa May für Montagnachmittag eine Rede vor den Abgeordneten angekündigt. Die Rede sei für 16.30 Uhr geplant, teilte eine Parlamentssprecherin mit.

+ Theresa May. © dpa / Geert Vanden Wijngaert

Das Votum ist für Dienstag vorgesehen. Angesichts des breiten Widerstands gegen das Brexit-Abkommen wird allgemein damit gerechnet, dass eine Mehrheit der Abgeordneten dagegen stimmen wird. Eine Niederlage könnte zu Mays Ende als Regierungschefin führen.

13.18 Uhr: Die britische Regierung will die Abstimmung zum Brexit-Abkommen im Parlament Medienberichten zufolge verschieben. Das meldete unter anderem die BBC unter Berufung auf Regierungskreise. Bestätigen konnte ein Regierungssprecher das auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur aber zunächst nicht.

Der Termin war ursprünglich für Dienstagabend angesetzt, doch eine Niederlage für die Regierung zeichnete sich immer deutlicher ab. Das Kabinett war am Vormittag zu einer dringenden Telefonkonferenz einberufen worden. Am Nachmittag (16.30 Uhr MEZ) will sich Premierministerin Theresa May nach Angaben der Labour-Fraktion vor dem Parlament äußern.

Kommission: EU wird Brexit-Vertrag nicht neu verhandeln

13.00 Uhr: Einen Tag vor der Abstimmung im britischen Parlament hat die EU Neuverhandlungen über den Brexit-Vertrag ausgeschlossen. "Wir werden nicht neu verhandeln", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Montag in Brüssel. "Unsere Position hat sich nicht verändert."

12.51 Uhr: Weitere Reaktionen zum Urteil: „Ich glaube, das ist irrelevant“, sagte Außenminister Jeremy Hunt bei einem EU-Treffen in Brüssel. Er verwies auf die 52 Prozent der Briten, die 2016 für den EU-Austritt gestimmt hätten und eine Verzögerung nicht verstehen würden. „Ich glaube, die Leute wären geschockt und sehr böse und das ist bestimmt nicht die Absicht der Regierung“, sagte Hunt. Der britische Umweltminister Michael Gove äußerte sich in der BBC ähnlich.

Der irische Außenminister Simon Coveney sagte: „Die Zukunft Großbritanniens ist Angelegenheit Großbritanniens.“ Doch beobachte Irland die Entwicklung in London sehr genau, da der Brexit große Folgen für sein Land habe. Coveney bekräftigte, dass die EU Nachverhandlungen ablehne: „Der Deal ist der Deal.“

Brexit: Maas-Statement vor EuGH-Urteil

11.57 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zeigte sich noch vor dem EuGH-Urteil überzeugt, dass die EU nicht erpressbar werden könne. Das könne er sich nicht vorstellen, sagte Maas in Brüssel. Er hoffe ansonsten, "dass unter Anwendung größtmöglicher Vernunft in London in dieser Woche gute Entscheidungen getroffen werden".

Die europapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Franziska Brantner, wertete das Urteil als Beleg dafür, dass der Brexit für die Briten nicht unumkehrbar sei. Dies sei vor der Abstimmung im Parlament ein "wichtiges Zeichen für alle, die auf einen Verbleib Großbritanniens in der EU hoffen", erklärte Brantner. Die Tür zum europäischen Haus stehe für die Briten immer offen.

Exit vom Brexit? May unter Druck

10.28 Uhr: Ein Urteil, das alles auf den Kopf stellen könnte: Scheitert Mays Plan im Parlament, muss sie entweder noch einmal abstimmen lassen - oder es braucht einen Plan B. Aus der britischen Regierung und der Opposition mehren sich Signale, dass dann eine engere Anbindung an die EU erwogen werden könnte, zum Beispiel der Verbleib in Binnenmarkt und Zollunion. Nicht mehr undenkbar ist ein zweites Referendum - oder eben sogar ein Rückzieher vom Brexit.

10.27 Uhr: EU-Ratschef Donald Tusk nehme das Urteil zur Kenntnis, werde aber nicht reagieren, hieß es aus EU-Kreisen. Tusk hatte Großbritannien in der Vergangenheit immer wieder angeboten, in der EU zu bleiben.

Der schottische Europaabgeordnete Alyn Smith aus der Grünen-Fraktion erklärte, die EuGH-Entscheidung sende eine klare Botschaft an das britische Parlament, „dass es einen Ausweg aus diesem Schlamassel gibt“. Wenn Großbritannien sich umentscheide, sollte die EU das Land wieder mit offenen Armen empfangen, meinte Smith.

Das Urteil dürfte den Brexit-Gegnern in Großbritannien Auftrieb geben. May hatte noch am Wochenende abermals für ihr Brexit-Paket geworben. Es besteht aus einem knapp 600 Seiten starken Austrittsvertrag, der die Bedingungen der Trennung regelt, so etwa die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und finanzielle Pflichten Londons gegenüber der EU. Ergänzt wird der Vertrag durch eine rechtlich nicht bindende politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen.

EuGH: Großbritannien kann Brexit ohne EU-Zustimmung stoppen

Update vom 10. Dezember, 9.15 Uhr: Großbritannien könnte den für 2019 angekündigten Brexit noch einseitig ohne Zustimmung der übrigen EU-Länder stoppen. Dies entschied der Europäische Gerichtshof am Montag in Luxemburg.

Ein Rückzieher der Austrittsankündigung sei „in Übereinstimmung mit den verfassungsrechtlichen Notwendigkeiten“ in Großbritannien möglich. Dann bliebe das Vereinigte Königreich unter unveränderten Bedingungen Mitglied der EU, entschieden die Luxemburger Richter.

Die „eindeutige und bedingungslose Entscheidung“ zum Verbleib in der EU müsse dem Rat schriftlich mitgeteilt werden. Dann bliebe das Vereinigte Königreich unter unveränderten Bedingungen Mitglied der EU, entschieden die Luxemburger Richter.

EuGH-Urteil zum Brexit könnte von entscheidender Bedeutung sein

Ein Rückzieher von der Absicht zum Austritt sei wie diese selbst ein souveräner Akt des Mitgliedsstaats. Würde man die Zustimmung der übrigen Staaten zur Bedingung machen, widerspräche das dem Prinzip, dass kein EU-Land gegen seinen Willen zum Austritt gezwungen werden könne, erklärte der EuGH.

Abgeordnete des schottischen, des britischen und des Europaparlaments hatten eine Klärung dieser Frage angestrebt. Das oberste schottische Zivilgericht legte den Fall dem EuGH vor. Die Entscheidung der Luxemburger Richter könnte für einige britische Abgeordnete bei der geplanten Abstimmung am Dienstag ein weiteres Argument sein, gegen die Vereinbarung zu stimmen.

Wichtige Entscheidung heute: Können die Briten den Brexit zurückziehen?

Update vom 10. Dezember, 9.05 Uhr: Vor der Brexit-Abstimmung am Dienstag im Londoner Parlament haben die Richter in Luxemburg das Wort. Das oberste EU-Gericht urteilt, ob Großbritannien den Austritt aus der Europäischen Union ohne Zustimmung der übrigen EU-Länder stoppen könnte.

Es sind Schicksalstage für Großbritannien und die EU: Vor der entscheidenden Abstimmung über das Brexit-Abkommen am Dienstagabend im Parlament in London richten sich die Blicke nach Luxemburg. Dort urteilt das oberste EU-Gericht am Montag, ob Großbritannien den Austritt aus der Europäischen Union ohne Zustimmung der übrigen EU-Länder stoppen könnte. Das oberste schottische Zivilgericht hatte den EuGH um diese Bewertung gebeten. (Rechtssache C-621/18).

Der zuständige EuGH-Generalanwalt meint, die Entscheidung liege allein in London. Seine Meinung ist aber nur eine Einschätzung, der der EuGH nicht zwingend folgen muss - dies allerdings meistens tut. Folgen ihm die Richter, wäre die Schwelle für eine Abkehr vom Brexit viel niedriger als gedacht. Für diesen Fall fürchtet die EU allerdings, dass andere Länder dem britischen Vorbild folgen könnten: Austritt androhen, auf Zugeständnisse hoffen und Austritt zurückziehen. Selbst wenn die EU in diesen Fällen keine Zugeständnisse machen würde, könnte sie auf den Kosten des jahrelangen Prozesses sitzen bleiben und in ihrer Handlungsfähigkeit geschwächt werden.

Großbritannien hatte der EU im März 2017 offiziell die Absicht zum Austritt mitgeteilt. Damit begann ein zweijähriges Verfahren, das nach jetzigem Stand mit dem Brexit am 29. März 2019 endet.

Brexit: EuGH-Urteil fällt einen Tag vor der wichtigen Abstimmung im britischen Parlament

Das Urteil in Luxemburg fällt einen Tag vor der Abstimmung des britischen Parlaments über das von Regierungschefin Theresa May mit der EU mühsam ausgehandelte Brexit-Vertragspaket. Dafür zeichnet sich keine Mehrheit ab. Im Falle einer Niederlage sind auch ein Rücktritt Mays und Neuwahlen möglich.

„Wenn ihr den Brexit wollt, dann holt ihn euch, und darum geht es bei diesem Deal“, sagte May der „Mail on Sunday“. Oppositionsführer Jeremy Corbyn warte nur darauf, Neuwahlen zu erzwingen. Ein Nein zum Deal würde große Unsicherheiten mit sich bringen. Es bestünde dann auch die Gefahr, dass Großbritannien gar nicht mehr die EU verlasse.

Scheitert Mays Plan im Parlament, muss sie entweder noch einmal abstimmen lassen - oder es braucht einen Plan B. Aus der britischen Regierung und der Opposition mehren sich Signale, dass dann eine engere Anbindung an die EU erwogen werden könnte, zum Beispiel der Verbleib in Binnenmarkt und Zollunion. Nicht mehr undenkbar ist ein zweites Referendum.

Der sozialdemokratische Europawahl-Spitzenkandidat Frans Timmermans lud die Briten ausdrücklich ein, den Brexit zu stoppen. Die Welt und die EU hätten sich seit dem Brexit-Votum 2016 geändert, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission in Lissabon.

„El Mundo“: Der Brexit wird Mays politisches Grab sein

Update 10. Dezember, 8.17 Uhr: Der Premierministerin des Vereinigten Königreichs Theresa May weht auch in der internationalen Presse ein harscher Wind entgegen. Zur bevorstehenden Brexit-Abstimmung im Londoner Parlament schreibt die spanische Zeitung „El Mundo“ am Montag: „Wenn es sich nicht um den größten historischen Fehler der letzten Jahrzehnte handeln würde, müsste man das lächerliche Bild, das die britische Regierung in punkto Brexit abgibt (...), als Scherz auffassen. Theresa May scheint nicht in der Lage zu sein, im britischen Parlament die nötige Unterstützung zu bekommen, um für die Austrittsvereinbarung mit der EU grünes Licht zu haben (...). Der Brexit ist die Geschichte eines Scheiterns und soweit abzusehen ist, das politische Grab für May.“

Auch die Tagesthemen urteilten mehrfach vernichtend über den Brexit. Eine Kommentatorin sprach von Abscheu und Empörung.

Wer will was im Brexit-Streit? Der aktuelle Stand im britischen Parlament

Update 10. Dezember, 5.03 Uhr: Am Dienstag, 11. Dezember, soll das britische Parlament über das ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen. Premierministerin May zieht alle Register, um für den Deal zu werben - doch es dürfte sehr schwer werden, eine Mehrheit zu bekommen. Die Lage im Parlament ist kompliziert.

London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May braucht 320 Stimmen im Parlament in London, damit ihr Brexit-Abkommen sicher ratifiziert wird. Derzeit sieht es nicht so aus, als könne sie genügend Abgeordnete von ihrem Deal überzeugen. Grob gerechnet muss May rund 100 Abgeordnete auf ihre Seite ziehen oder doppelt so viele zu einer Enthaltung bringen. Welches Lager will was im Parlament?

Tory-Loyalisten (dafür): Mindestens 150 Abgeordnete aus der konservativen Fraktion gelten als absolut loyal. Sie haben neben ihrem Mandat Jobs in der Regierung und müssten sie abgeben, um gegen das Abkommen zu stimmen. Premierministerin May kann insgesamt wohl auf rund 220 treue Parteifreunde hoffen.

+ Brexit-Demonstration in London © picture alliance/dpa / Tim Ireland

Brexit: Diese Parteien sind gegen das ausgehandelte Abkommen

Konservative Brexit-Hardliner (dagegen): Bis zu 80 Mann stark ist die so genannte European Research Group um den exzentrischen Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg. Wie viele Parlamentarier aus dieser Gruppe auf jeden Fall mit Nein stimmen werden, ist unklar. May müsste aber den Großteil dieser Gruppe auf ihre Seite ziehen, um eine Chance zu haben. Knapp 30 Parlamentarier haben bereits versucht, May zu stürzen.

In London hatten sich zuletzt Anhänger von Ukip für den Brexit demonstriert. Unter die Anhänger der Partei der EU-Gegner hatten sich auch Rechtsextremisten gemischt.

Labour-Loyalisten (dagegen): Labour-Chef Jeremy Corbyn spekuliert auf eine Neuwahl, sollte das Brexit-Abkommen scheitern. Rund 180 Abgeordnete dürften seinem Aufruf folgen und gegen den Deal stimmen.

DUP (dagegen): Die zehn Abgeordneten der nordirischen Protestantenpartei könnten zum Zünglein an der Waage werden. Parteichefin Arlene Foster lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass ihre Partei das Abkommen nicht unterstützen will. Zudem droht die DUP damit, die Regierung fallen zu lassen. Die DUP will keinerlei Sonderstatus für Nordirland akzeptieren, wie er im Brexit-Abkommen vorgesehen ist. May ist seit der vorgezogenen Neuwahl im vergangenen Jahr auf die Stimmen der DUP angewiesen. Fraglich ist, ob sich die Nordiren mit weiteren Geldversprechen für ihre wirtschaftlich abgehängte Provinz kaufen lassen.

EU-freundliche Labour-Hinterbänkler (dagegen): Auf den Hinterbänken bei Labour ist eine starke Bewegung entstanden, die ein zweites Referendum und eine Abkehr vom Brexit fordert. Die rund 60 Parlamentarier um den charismatischen Abgeordneten Chuka Umunna dürften das Abkommen ablehnen.

Weitere Opposition (dagegen): Die Schottische Nationalpartei (SNP), die Liberalen, Grünen, die Waliser-Partei Plaid Cymru - die kleineren Oppositionsparteien haben gemeinsam rund 50 Abgeordnete. Die meisten haben sich klar gegen den Brexit positioniert und fordern ein zweites Referendum. SNP-Fraktionschef Ian Blackford gehört zu den entschiedensten Kritikern des Abkommens.

Brexit: Diese Parteien sind für das ausgehandelte Abkommen

EU-freundliche Tories (halb-halb): Eine Gruppe von rund zwölf Abgeordneten um den ehemaligen Generalstaatsanwalt Dominic Grieve kämpft für eine möglichst enge Anbindung an die EU oder gar eine Abkehr vom EU-Austritt. Im Brexit-Abkommen dürften einige die Chance sehen, wenigstens einen harten Bruch mit der EU zu vermeiden.

Labour-Rebellen (dafür): Bis zu 20 Labour-Abgeordnete könnten versucht sein, für Mays Brexit-Abkommen zu stimmen. Entweder, weil sie selbst vom EU-Ausstieg überzeugt sind, oder, weil sie wie die Abgeordnete Caroline Flint in ihren Wahlkreisen eine große Brexit-Wählerschaft haben.

