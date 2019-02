Brexit-Drama: Umfrage zeichnet recht eindeutiges Bild

Theresa May kündigte am Dienstag an, die Abgeordneten über eine Verschiebung des Brexits abstimmen zu lassen. Eine Umfrage zeigt, was die Europäer über das „Drama“ denken. Die News im Ticker.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May verkündete am Dienstag, dass sie die Abgeordneten über eine Verschiebung des Brexits abstimmen lassen will.



Die Mehrheit der EU-Bürger rechnet nicht damit, dass der Brexit negative Folgen für die übrigen EU-Länder haben wird.

Einer Verschiebung des Brexits steht die deutsche Industrie skeptisch gegenüber. Es müsse zu einer echten Lösung der Probleme kommen, sagte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Alle News der vergangenen Tage finden Sie hier

>>>>Aktualisieren<<<<

10.32 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem News-Ticker. Die Automobilindustrie in Deutschland ist einer Studie zufolge im vergangenen Jahr kaum noch gewachsen. Trotzdem haben Hersteller und Zulieferer weiter Tausende neue Mitarbeiter eingestellt. Insgesamt erwirtschaftete die Branche hierzulande 2018 einen Umsatz von knapp 425 Milliarden Euro, wie aus einer Analyse der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Das war - nach einem deutlichen Sprung im Jahr davor - nur noch ein Plus von 0,4 Prozent. Beim Export stand am Ende des Jahres sogar ein Minus. Die Zahl der Beschäftigten hingegen wuchs laut der Studie um 1,7 Prozent binnen Jahresfrist auf rund 834 000 und damit abermals auf einen neuen Höchststand.

EY-Experte Peter Fuß hält auch 2019 für ein schwieriges Jahr, nicht nur, weil große Absatzmärkte schwächeln. US-Sonderzölle und ein ungeordneter Brexit dürften, wenn sie denn kommen, erhebliche Einbußen am Standort Deutschland nach sich ziehen, sagte Fuß. Zudem sei das derzeitige Beschäftigungswachstum wohl nicht nachhaltig.

Mays Brexit-Wende: „Verschiebung möglich“

London - Da Theresa May mit dem Brexit-Deal noch immer nicht deutlich vorangekommen ist und sich eine drohende Revolte in ihrer Partei abzeichnete, will Großbritanniens Premierministerin den Abgeordneten eine Verschiebung des Brexits anbieten. Falls May bis zum 12. März erneut mit ihrem Brexit-Deal scheitert, will sie den Abgeordneten die Wahl zwischen einem No-Deal-Brexit oder einer „kurzen Verlängerung“ der Austrittsfrist anbieten.

"Ich will klarstellen, dass ich keine Verschiebung anstrebe", sagte May im Unterhaus. "Wir sollten uns absolut darum bemühen, ein Abkommen auszuhandeln und am 29. März auszutreten." Mit dem Angebot eines Aufschubs wolle sie auch jenen Abgeordneten entgegenkommen, "die sich aufrichtig sorgen, dass uns die Zeit ausgeht". Sie selbst könne sich vorstellen, auch aus einem Brexit ohne Austrittsvertrag "einen Erfolg zu machen", fügte die Regierungschefin hinzu.

Zuvor hatte May eine Verschiebung des Brexits lange Zeit kategorisch ausgeschlossen. Drei britische Minister drohten der Premierministerin jedoch in einem offenen Brief mit ihrem Rücktritt, falls sie einen Brexit ohne Abkommen nicht definitiv ausschließen würde. Nun hat May diesem Druck wohl nachgegeben.

Brexit: 61 Prozent der EU-Bürger rechnen nicht mit negativen Folgen

Während die Lage im britischen Parlament daher derzeit äußerst angespannt ist, sieht Mehrheit der EU-Bürger dem Brexit offenbar eher gelassen entgegen. Sie rechnen einer Umfrage zufolge nicht mit spürbaren oder gar negativen Folgen des Brexits für die übrigen Mitgliedsstaaten. Die meisten Befragten (61 Prozent) vertreten den am Mittwoch von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Daten zufolge die Auffassung, dass der Brexit keine spürbaren Auswirkungen auf die EU-Länder haben wird. Mit 27 Prozent deutlich weniger gehen dagegen von negativen Folgen aus. 12 Prozent der Befragten glauben sogar, dass es anderen EU-Staaten ohne die Briten besser gehen wird. Die Niederländer und die Polen sind am pessimistischsten: Je rund ein Drittel rechnet mit Nachteilen.

Deutlich stärker auseinander gehen die Meinungen bei der Frage, ob die Briten selbst vom EU-Austritt profitieren werden oder nicht. Europaweit gehen 44 Prozent von Nachteilen für Großbritannien aus, 25 Prozent rechnen mit Vorteilen. Der Rest glaubt, die Lage der Briten bleibe auch nach einem EU-Austritt dieselbe. Im Auftrag der Bertelsmann-Studie wurden in den 28 Mitgliedsstaaten rund 11 700 repräsentativ ausgewählte Menschen im Alter von 14 bis 65 Jahren befragt. Die Befragung fand im Dezember 2018 statt - ohne dass in der Fragestellung konkretisiert wurde, wie genau der EU-Austritt vonstatten gehen soll.

Eine Verschiebung des Brexits sieht die deutsche Industrie skeptisch

Die deutsche Industrie hat sich skeptisch zu einer möglichen Verschiebung des Brexits geäußert. „Priorität muss die Vermeidung größeren wirtschaftlichen Schadens haben. Sollte London eine Verlängerung beantragen, muss es zu einer echten Lösung der Probleme kommen“, sagte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) der Deutschen Presse-Agentur. Die Gefahr bestehe, dass die britische Politik Zeit kaufe und die Beantwortung der Sachfragen nur verschiebe. „Dann wären unsere Unternehmen auf dem falschen Fuß erwischt. Auch die Gefahr eines harten Brexits bleibt im Raum.“

Lesen Sie auch: Der Brexit von A bis Z: Das müssen Sie über den EU-Austritt wissen

Auch interessant: Was Sie über den „Backstop“ wissen müssen