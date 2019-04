Theresa May und die Spuren des Brexit-Chaos: So drastisch hat sich ihr Gesicht verändert

Hohe Schuhe mit Leopardenmuster, stylische, bunte Kostüme und Handtaschen - als Theresa May antrat, wurde sie als Stilikone gefeiert. Davon ist nicht viel übrig geblieben. Der Brexit hat der Premierministerin sichtlich zugesetzt.

London - Theresa May ist die zweite Frau im Amt der Premierministerin, am 13. Juli 2016 trat die heute 62-Jährige die Nachfolge von David Cameron an - zu politisch hochbrisanten Zeiten. Als ehemalige Befürworterin eines EU-Verbleibs treibt sie nun den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der europäischen Gemeinschaft, voran. Ein Prozess, der dank der Gegner und No-Deal-Befürworter in der eigenen konservativen Partei mehr als zäh voranschreitet und immer mehr zur Farce zu werden droht.

Theresa Mays Name ist inzwischen nahezu untrennbar mit dem Brexit-Chaos verbunden. Ihr Gesicht steht für eine der peinlichsten Politpossen aller Zeiten in Großbritannien. Und inzwischen ist ihr das auch anzusehen. Vergleicht man Fotos der Premierministerin im Laufe der vergangenen Monate, stellt man drastische Veränderungen fest.

Theresa May: Früher auffällige Kostüme, heute blauer Mantel mit Schal

Als Theresa May ihr Amt antrat, wurde sie von der britischen Presse als Silikone gefeiert. Zu ihren Markenzeichen gehörten extravagante Schuhe, bunt gemusterte Kostüme, wuchtige Statementketten. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war ihr gewiss - und May kokettierte gerne damit. „Ich bin eine Frau und ich liebe Kleidung und Schuhe", zitierten sie die britischen Medien damals.

Theresa May: Sorgenfalten und unauffällige Kleidung

Von der Stilikone ist in den letzten Tagen des Brexit-Dramas nicht mehr viel übrig geblieben. May zeigt sich derzeit vorwiegend im immer gleichen hellblauen Mantel mit Schal, auffällige Schuhe, bunte Kostüme und große Ketten sucht man vergebens. Es scheint fast, als wolle sie nun mit ihrem Styling das Gegenteil dessen bewirken, wofür sie noch vor dem Brexit-Chaos stand: Bloß nicht auffallen. Auch im Gesicht der Premierministerin haben sich die Sorgen um den Brexit tief eingegraben. Vergleicht man Bilder, scheint die 62-Jährigen in den letzten Monaten sichtlich gealtert.

+ Theresa May heute. © AFP / ADRIAN DENNIS

+ Theresa May im Juni 2018. © AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS

Bleibt zu hoffen, dass sich bald eine Lösung für das Brexit-Chaos findet - auch wegen Theresa May. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie in unserem Brexit-Ticker.

