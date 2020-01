Die Entscheidung naht - doch viele Abgeordnete nehmen nicht mal an den Parlamentssitzungen teil

Am Donnerstag (9. Januar) soll das britische Unterhaus über das Brexit-Abkommen entscheiden. Eine Zustimmung gilt als sicher. Der Entwurf muss dann noch durch das Oberhaus.

Update von 15.20 Uhr: Bei dem Votum wurde erwartet, dass das von Johnsons konservativer Partei dominierte Parlament dem Gesetz über den britischen EU-Austritt zustimmt. Der Gesetzestext muss dann bis zum geplanten Austritt am 31. Januar noch vom britischen Oberhaus abgesegnet werden. Auch das Europaparlament muss das Abkommen noch ratifizieren.

Die Verabschiedung der Gesetzesvorlage sei ein „wichtiger und positiver Schritt“ bei der Umsetzung des Brexit und eine „Priorität“ des Regierungschefs, erklärte Johnsons Sprecher am Donnerstag.

Das Unterhaus in London hatte bereits am 20. Dezember mit 358 gegen 234 Stimmen in einem ersten Beschluss für das Abkommen gestimmt. In dieser Woche wurden die abschließenden Beratungen über den Gesetzestext fortgesetzt. Dafür setzte die Regierung lediglich drei Tage an. Viele Abgeordnete machten sich am Dienstag und Mittwoch nicht einmal die Mühe, zu den Parlamentssitzungen zu erscheinen. Änderungsanträge der oppositionellen Labour-Partei wurden abgewiesen.

Labour gewinne im Moment „vielleicht nicht viele Abstimmungen im Parlament, aber wir können die moralische Auseinandersetzung gewinnen“, sagte Labour-Sprecher Keir Starmer, der als Favorit für die Nachfolge des bisherigen Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn* gilt.

Die 535 Seiten starke Vereinbarung, die am späten Nachmittag endgültig beschlossen werden soll, legt unter anderem die finanziellen Verpflichtungen Londons gegenüber der EU sowie die künftigen Rechte der Bürger beider Seiten fest.

Damit soll der Brexit nach mehrfacher Verschiebung Ende Januar tatsächlich vollzogen werden. Dann beginnt eine Übergangsphase, in der Großbritannien im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt. Ein harter Schnitt für die Wirtschaft soll so vermieden werden.

Brexit: Das Unterhaus stimmt in London abschließend über Boris Johnsons Deal zum EU-Austritt ab

Update von 12.50 Uhr: Am Donnerstag, 9. Januar, wird erwartet, dass das britische Unterhaus Boris Johnsons Brexit annimmt. Ein weiterer Schritt in Richtung Brexit Ende Januar wäre damit genommen. Doch der Austritt sei nicht gut geplant, kritisiert die Europäische Union. Die Verhandlungen der Rahmenbedingungen mit der EU können erst Anfang Februar starten. Die EU will sich zunächst vor allem auf eine enge Sicherheitspartnerschaft und ein Handelsabkommen konzentrieren. Darüber hinaus sollen neue Kanäle der Zusammenarbeit aufgebaut werden. Die drei Prioritäten nannte EU-Unterhändler Michel Barnier am Donnerstag in Stockholm.

Die von Großbritannien gewünschte Verhandlungsfrist von nur elf Monaten sei einfach zu kurz, um alle Details der künftigen Beziehungen auszuhandeln, bekräftigte Barnier. Deshalb müsse man sich auf die wichtigsten Punkte konzentrieren. Den Aufbau neuer Strukturen der Zusammenarbeit und die künftige Partnerschaft im Kampf gegen Verbrechen und Terrorismus nannte Barnier als Punkt eins und zwei, ein Handelsabkommen als dritten Punkt.

Dabei wiederholte Barnier die strikten Leitlinien der EU. Man biete ein Abkommen „ohne Zölle, ohne Kontingente, ohne Dumping“ an. Voraussetzung seien gleiche Wettbewerbsbedingungen bei Umwelt-, Sozial-, Beihilfe- und Steuerregeln. „Es ist klar, dass das Scheitern einer Vereinbarung für Großbritannien schädlicher wäre als für die EU der 27“, bekräftigte Barnier. 43 Prozent der britischen Exporte gingen in die EU, 50 Prozent der britischen Importe kämen von dort.

Brexit-Entscheidung naht: Unterhaus soll heute über Johnsons Deal entscheiden

Ursprungsmeldung vom 9. Januar: London - Das britische Unterhaus soll am heutigen Donnerstag das Gesetz zur Ratifizierung des Brexit-Abkommens verabschieden. Die Abgeordneten hatten bereits am 20. Dezember in zweiter Lesung für den Gesetzentwurf gestimmt - mit großer Mehrheit. Die Zustimmung gilt daher als sicher, mit ihr wird am späten Nachmittag gerechnet.

Brexit: Entwurf zum Austrittsabkommen muss auch durch das Oberhaus

Die Ratifizierung des Austrittsabkommens per Gesetz ist die Voraussetzung für einen geordneten Austritt aus der Europäischen Union (EU) am 31. Januar. Bevor das Gesetz allerdings in Kraft treten kann, muss der Entwurf auch noch mehrere Stufen im Oberhaus durchlaufen. Sollten die Lords dann noch Änderungen vornehmen, wäre erneut die Zustimmung im Unterhaus nötig.

Brexit-Austrittsabkommen: Substanzielle Änderungen nahezu ausgeschlossen

Es gilt jedoch als nahezu ausgeschlossen, dass es dabei zu substanziellen Änderungen kommt. Die Mitglieder des Oberhauses sind nicht vom Volk gewählt. Sie verhalten sich traditionell zurückhaltend im Gesetzgebungsverfahren. Die Abgeordneten im Unterhaus haben ohnehin stets das letzte Wort. Dort hat die Konservative Partei von Premierminister Boris Johnson* seit der Parlamentswahl im Dezember eine große Mehrheit.

Alle Informationen zum Brexit und Antworten auf die Fragen, warum Großbritannien die EU verlassen* will und was das für die Wirtschaft des Landes bedeutet, gibt es in der Übersicht*. Ursprünglich sollte der Brexit schon früher stattfinden, doch dann wurde die Frist erneut um drei Monate bis zum 31. Januar 2020 verlängert*. Immer wieder kam es bei Diskussionen um den Brexit auch zu skurrilen Szenen: ein Abgeordneter der Brexit-Partei griff beispielsweise eine Landsfrau an - und langte dabei voll daneben.

Nach dem Brexit ist noch lange nicht Schluss: Am Donnerstag stimmt das Unterhaus ab

Nach dem klaren Wahlsieg der britischen Konservativen scheint der Brexit Ende Januar nicht mehr aufzuhalten. Es wird erwartet, dass das Unterhaus am Donnerstag Boris Johnsons Brexit-Deal zustimmt. Sozusagen abschließend soll sich danach das Oberhaus mit der Ratifizierung des Austrittsabkommens mit der EU befassen. Doch mit dem Brexit ist noch lange nicht Schluss. Nach dem Austritt beginnen äußerst schwierige Verhandlungen über die künftigen Beziehungen. Ein Überblick:

29. Januar 2020: Nach der Billigung in Großbritannien stimmt das Europaparlament bei seiner Plenarsitzung in Brüssel über den Brexit-Vertrag ab. Wird er angenommen, wäre der Ratifizierungsprozess auch auf EU-Seite abgeschlossen. Nationale Parlamente müssen den Vertrag nicht billigen.

31. Januar 2020: Um Mitternacht deutscher Zeit endet die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens (23.00 Uhr britischer Zeit).

1. Februar 2020: Nun beginnt eine Übergangsphase bis mindestens Ende 2020. Großbritannien bliebe vorerst noch im Binnenmarkt und in der Zollunion. Diese Periode wollen beide Seiten nutzen, um die künftigen Beziehungen und insbesondere ein Freihandelsabkommen auszuhandeln.

10.-13. Februar: Das Europaparlament will bei seiner Plenarsitzung in Straßburg in einer Entschließung seine Position zu den Verhandlungen mit Großbritannien festlegen.

Brexit: Entwurf zum Austrittsabkommen muss durch viele Instanzen - doch dann beginnt die Arbeit erst recht

25. Februar 2020: Nach den Beschlüssen des letzten EU-Gipfels würden die Europaminister der Mitgliedstaaten das Mandat für die Verhandlungen verabschieden. Nehmen sie das Mandat an, könnten die Gespräche über das Freihandelsabkommen aus EU-Sicht im März starten. Für die Europäische Union werden sie wie schon die Austrittsverhandlungen von dem Franzosen Michel Barnier geführt.

1. Juli 2020: Die britische Regierung muss bis zu diesem Termin entscheiden, ob sie die Verhandlungsphase für das Freihandelsabkommen über Ende 2020 hinaus verlängert. Nach den Bestimmungen im Austrittsvertrag ist dies einmal für ein oder zwei Jahre möglich - also bis Ende 2021 oder Ende 2022. Johnson hat eine Verlängerung aber kategorisch ausgeschlossen.

„Nach Kräften“ wollen sich die EU und Großbritannien auch dafür einsetzen, schon bis zu diesem Termin ein Fischereiabkommen zu schließen. Damit soll laut der politischen Erklärung beider Seiten zu den künftigen Beziehungen sichergestellt werden, dass rechtzeitig „die Fangmöglichkeiten für das erste Jahr nach dem Übergangszeitraum“ festgelegt werden können.

Brexit-Abstimmungen im Unterhaus und Oberhaus: So geht es mit dem britischen EU-Austritt weiter

Oktober/November 2020: Ohne Verlängerung müssen die Verhandlungen jetzt abgeschlossen sein, um die Vereinbarung noch zu ratifizieren. Geht es um ein reines Handelsabkommen, muss auf EU-Seite nur das Europaparlament zustimmen. Sind aber auch Bereiche wie Dienstleistungen, Finanzgeschäfte, Daten- oder Investitionsschutz enthalten, könnte auch das grüne Licht der nationalen - und je nach Mitgliedstaat - sogar regionaler Parlamente nötig sein.

31. Dezember 2020: Ist das Freihandelsabkommen verabschiedet, scheidet Großbritannien auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus. Damit wären die letzten direkten Verbindungen aus 47 Jahren britischer EU-Mitgliedschaft endgültig gekappt. Über viele Bereiche dürfte es aber weitere Verhandlungen geben, da diese in der kurzen Zeit bis Ende 2020 nicht alle geregelt werden können.

