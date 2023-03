Wahllistenstreit eskaliert: AfD bei Bremen-Wahl nicht wählbar

Teilen

Die Alternative für Deutschland wird bei der Bremen-Wahl im Mai nicht wählbar sein. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Die AfD wird bei der Bremen-Wahl am 14. Mai nicht auf den Wahlzetteln stehen. Der Wahlbereichsausschuss hat beide konkurrierenden Wahllisten zurückgewiesen.

Bremen – Der Bremer Wahlbereichsausschuss hat zwei von der AfD eingereichte konkurrierende Wahllisten zur Bürgerschaftswahl am 14. Mai zurückgewiesen. Das ergab die entscheidende Abstimmung des Ausschusses am Freitag in der Hansestadt. Damit ist die AfD im Wahlbereich Bremen nicht wählbar, Beschwerden beim Landeswahlausschuss sind aber noch möglich.

Lagerstreit in der AfD eskaliert – Partei wird nicht zur Bremen-Wahl zugelassen

Die Einreichung von zwei Listen für eine Partei ist laut Wahlgesetz verboten. Wie Wahlbereichsausschussleiterin Carola Janssen während der Sitzung ausführte, übersteige es die Prüfkompetenz des Gremiums zu klären, welche der von unterschiedlichen Vorständen eingereichten Listen von den letztlich vertretungsbefugten Parteimitgliedern vorgelegt worden sei. Dies wäre außerdem ein Verstoß gegen die verfassungsrechtlich garantierte Parteienautonomie.

Bremen-Wahl: Das Spitzenpersonal der Parteien im Überblick Fotostrecke ansehen

Die Bremer AfD ist tief zerstritten und in zwei Lager zerfallen. Es gibt einen Rumpfvorstand und einen selbst ernannten Notvorstand, die sich gegenseitig die Legitimation absprechen. Der Notvorstand beruft sich dabei auf Entscheidungen des Landes- und Bundesschiedsgerichts der AfD. Der Rumpfvorstand bezweifelt die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen und wird dabei vom Bundesverband gestützt, der diese Einstellung offiziell teilt. Unter anderem laufen auch Gerichtsverfahren deshalb. (afp)