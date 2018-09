Brasiliens Ex-Präsident Lula von Wahl ausgeschlossen

Niederlage vor Gericht

+ © dpa / Paulo Lopes Der inhaftierte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva darf nicht zur Wahl antreten. © dpa / Paulo Lopes

Der frühere Staatschef führt alle Umfragen an und könnte die Wahl leicht gewinnen. Es gibt da nur ein Problem: Er sitzt hinter Gittern. Jetzt soll sich sein Vizekandidat in Lulas Namen in die Bresche werfen und einen Sieg des „brasilianischen Trumps“ verhindern.