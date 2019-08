Umfrage zur Brandenburg-Wahl zeigt drohendes CDU-Debakel - SPD und AfD gleich auf

Dietmar Woidke (SPD) könnte Ministerpräsident bleiben, doch die Umfragen zur Landtagswahl in Brandenburg 2019 deuten eine schwierige Regierungsbildung an.

Die letzte Umfrage zur Landtagswahl 2019 in Brandenburg zeigt, dass die AfD die CDU unter Druck setzt. Es sind wohl mehrere Koalitionen möglich.

Update vom 28. August 2019: Kurz vor der Wahl in Brandenburg liegen SPD und AfD Umfragen zufolge weiterhin gleich auf. Das zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey für „Spiegel Online“, die in Brandenburg in Kooperation mit dem „Tagesspiegel“ erfolgte.

Danach kletterte die brandenburgische SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke im Vergleich zur Auswertung von vor zwei Wochen von 18 auf 20 Prozent und zog mit der AfD gleich. Auch die mitregierende Linke (15,5) zog an den Grünen vorbei, die auf knapp 15 Prozent abrutschten.

Umfrage zur Brandenburg-Wahl zeigt drohendes CDU-Debakel - AfD legt zu

Update vom 27. August 2019: Wenige Tage vor der Brandenburger Landtagswahl zeichnet sich dort einer Umfrage zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD. Und das, nachdem die AfD in den vergangenen Wochen in den Umfragen weit vor der SPD lag. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Erhebungen hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Insa für die „Bild“-Zeitung durchgeführt hat.

In Brandenburg liegt die von Ministerpräsident Dietmar Woidke geführte SPD laut Umfrage ebenso bei 21 Prozent wie die oppositionelle AfD. Im Vergleich zur letzten Insa-Umfrage von vor zwei Monaten legten beide Parteien um jeweils zwei Prozentpunkte zu, während die CDU um einen Punkt auf 17 Prozent abrutschte. Linke (15%) und Grüne (14%) rangieren knapp hinter dem Christdemokraten. Die rot-rote Regierungskoalition hätte damit keine Mehrheit mehr.

Umfrage zur Landtagswahl in Brandenburg: SPD und AfD ringen um die Spitzenposition

Update vom 23. August 2019Neue Zahlen für die Wahl in Brandenburg: Dort liegt die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke mit 21 Prozent nur knapp vor der AfD, die auf 20 Prozent kommt. Das bedeutet für die SPD ein Plus von 4 Punkten gegenüber dem Brandenburg-Trend von Anfang Juni. Die AfD legte um einen Prozentpunkt zu. Ähnliche Werte hatte bereits eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD ergeben - dort lagen SPD und AfD in Brandenburg allerdings mit 22 Prozent gleichauf. In Brandenburg liegt der Umfrage zufolge auf Platz drei die CDU mit 18 Prozent. Die Grünen und Die Linke kommen jeweils auf 14 und die FDP auf fünf Prozent. Die Freien Wähler hingegen erhielten vier Prozent und würden so den Einzug in das Landesparlament verpassen.

Landtagswahl in Brandenburg: Umfrage-Hammer für die AfD - SPD kann ebenfalls zulegen

Update vom 22. August 2019: Zehn Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg liegen SPD und AfD nach den Ergebnissen einer Umfrage gleichauf an der Spitze. Bei der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag der ARD-„Tagesthemen“ erreichten beide Parteien jeweils 22 Prozent, wenn bereits am kommenden Sonntag gewählt würde. Dies bedeute für die SPD ein Plus von 4 Prozentpunkten gegenüber dem BrandenburgTrend von Anfang Juni. Die AfD legte demgegenüber um 1 Prozentpunkt zu.

Auf Platz drei kommt laut der Umfrage die CDU mit 18 Prozent (plus 1 Prozentpunkt), gefolgt von der Linke mit 15 Prozent (plus 1 Prozentpunkt. Als deutlichen Verlierer sieht die Umfrage Bündnis 90/Die Grünen, die mit einem Minus von 5 Prozentpunkten gegenüber Anfang Juni bei 12 Prozent lagen. Die FDP kam unverändert auf 5 Prozent und die Freien Wähler auf 4 Prozent.

Prognose in Brandenburg: AfD erneut mit Umfrage-Erfolg - FDP überrascht

Update vom 15. August 2019: Die anstehende Landtagswahl in Brandenburg dürfte die politischen Kräfteverhältnisse neu justieren. Denn auch in der neuesten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den Tagesspiegel und den Spiegel liegt die Rechtsaußenpartei mit 21 Prozent vorne.

Dahinter bahnt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an: Der SPD droht ein Absturz auf 18 Prozent, die Grünen und die CDU kommen auf 17 Prozent. Die Linke, die seit 2009 mit der SPD in Brandenburg in einem rot-roten Bündnis regiert, erreichte knapp 15 Prozent. Die FDP würde mit 5,5 Prozent nach fünf Jahren ohne Mandat wieder den Einzug in den Landtag schaffen.

Update vom 11. August 2019: Der SPD droht die nächste schallende Wähler-Ohrfeige. Ministerpräsident Dietmar Woidke befürchtet mittlerweile öffentlich, dass die AfD seine Sozialdemokraten vom Thron stoßen könnte. In einer Rundmail, die er Medienberichten zufolge am Wochenende an die 6500 Brandenburger SPD-Mitglieder geschickt hatte, erklärte er „dass es kein Schreckgespenst ist, das wir an die Wand malen, sondern ein AfD-Sieg bittere Realität werden kann“, zitiert die Zeitung Potsdamer Neueste Nachrichten.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa vom Freitag hatten sich 21 Prozent der Befragten für die AfD entschieden. Die Untersuchung, im Auftrag der Märkischen Allgemeinen Zeitung, stimmten 18 Prozent der Befragten für die CDU, gefolgt von der SPD mit 17 Prozent. Auf Rang vier kamen die Grünen mit 16 Prozent. Die Linke landete bei 14 Prozent. Die FDP kann mit fünf Prozent auf den Wiedereinzug in den Landtag hoffen. Für BVB/Freie Wähler entschieden sich vier Prozent der Befragten. Derzeit regiert in Brandenburg seit 2009 eine rot-rote Koalition.

Erstmeldung: Umfragen vor der Brandenburg-Wahl 2019

Potsdam - Der Trend ist deutlich: Die Regierung in Brandenburg steht bei der Landtagswahl am 1. September 2019 vor der Abwahl. SPD und CDU schwächeln enorm, während Grüne und AfD im Aufwind sind. Somit würde das Rot-Rot-Bündnis aus SPD und Linke zum ersten Mal seit zehn Jahren die Mehrheit verlieren - doch für ein Dreierbündnis Rot-Rot-Grün würde es nach einer aktuellen INSA-Umfrage derzeit reichen (siehe Tabelle unten).

Vor allem die Sozialdemokraten könnte es im Vergleich zur letzten Wahl im Jahr 2014 richtig hart treffen: Haben die Genossen vor fünf Jahren noch über 31 Prozent der Wählerstimmen eingeheimst, rutschen sie laut aktuellen Umfrage-Werten unter 20 Prozent und fallen somit hinter AfD, Grüne und CDU.

Landtagswahl Brandenburg 2019: Das sagen die Prognosen für CDU und SPD

Der Trend der Europawahl setzt sich voraussichtlich auch bei der Landtagswahl in Brandenburg fort. Davon profitieren vor allem die Grünen und die AfD. Lagen die Rechtspopulisten 2014 noch bei 12,2 Prozent, könnten sie ab dem 1. September 2019 die stärkste Partei in dem Bundesland werden. Über 21 Prozent ergattert die Fraktion laut einer Infratest-Umfrage vom Juni. Damit wäre Brandenburg das zweite Bundesland nach Sachsen, in welchem die Alternative für Deutschland die Nummer eins werden kann. Das führte bei den sächsischen Nachbarn allerdings zu einem Problem: Die AfD hatte nach der Kommunalwahl 2019 nicht genügend Mitglieder, um die benötigten Plätze zu besetzen. Gerade im Osten der Republik liegt die Partei vorn. Doch warum können die Rechtspopulisten gerade in den Neuen Ländern so stark punkten?

+ Der amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) muss um seinen Posten in Brandenburg bangen. © dpa / Bernd Settnik

Landtagswahl 2019 in Brandenburg: Laut Umfrage steigt der Druck auf die SPD

Mit einer Trendwende dürfen die kriselnden Volksparteien SPD und CDU im Osten also nicht rechnen. Im Gegenteil: Sie müssen um ihr Fortbestehen fürchten. Der amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) könnte - so die Prognose in den Monaten vor der Wahl - wohl nur weiterregieren, wenn er die Grünen mit ins Boot holt. Diese klettern laut den Umfragen gemäß dem bundesweiten Trend auch in Brandenburg in der Wählergunst nach oben. Hatten sie bei der Landtagswahl 2014 mit 6,2 Prozent gerade Mal so den Einzug in den Landtag geschafft, liegen sie bei der Infratest-Befragung vom Juni bei 17 Prozent - und somit gleichauf mit der CDU und nur einen Prozentpunkt hinter der SPD. Die FDP stagniert bei fünf Prozent - sie muss also aufgrund der Fünf-Prozent-Hürde nach wie vor um den Einzug ins Landesparlament bangen.

+ Wahlkampfauftakt der Grünen in Brandenburg © dpa / Bernd Settnik

Landtagswahl 2019 in Brandenburg: So sieht der aktuelle Landtag aus

Der Landtag in Brandenburg besteht grundsätzlich aus 88 Abgeordneten, 44 werden durch Mehrheitswahl in den Wahlkreisen, die übrigen durch Verhältniswahl nach den Landeslisten der Parteien und Vereinigungen gewählt. Überhang- und Ausgleichsmandate können diese Zahl dabei noch auf maximal 110 erhöhen. Die Einzelheiten dazu sind im Brandenburgischen Landeswahlgesetz festgelegt. Das Mindestalter für das aktive Wahlrecht liegt bei 16 Jahren. Somit darf jeder wählen gehen, der bis zum 1. September 2003 zur Welt gekommen ist. Letzter Geburtstermin für die Wählbarkeit eines Kandidaten ist der 1. September 2001.

Umfragen zur Landtagswahl 2019 in Brandenburg (Angaben in Prozent)

Institut Datum CDU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige Civey 28.08.2019 17,9 20,3 14,8 4,9 15,5 20,3 6,3 INSA (BILD) 27.08.2019 17 21 14 5 15 21 7 ZDF Politbarometer 23.08.2019 18 21 14 5 14 20 - Civey (Spiegel/Tagesspiegel) 15.08.2019 17 18 17 5,5 15 21 6,5 Forsa (MAZ) 09.08.2019 18 17 16 5 14 21 9 Civey (Spiegel) 17.07.2019 16,3 17,2 15,1 5,2 16,9 21,3 8 INSA (BILD) 02.07.2019 18 19 16 6 16 19 BVB/FW 3 Sonst. 3 Infratest dimap (Auftraggeber: RBB) 11.06.2019 17 18 17 5 14 21 BVB/FW 4 Sonst. 4 INSA (BILD) 30.05.2019 20 19 12 5 18 20 BVB 3 Sonst. 3 Infratest dimap (RBB, Antenne Brandenburg) 09.04.2019 20 22 12 5 16 19 6 INSA (BILD) 07.02.2019 21 21 10 5 17 19 BVB 4 Sonst. 3 pmg – policy matters (SPD-LV) 10.01.2019 21 23 10 3 18 21 4 Forsa (Märkische Allgemeine) 01.01.2019 19 20 12 5 17 20 7 Infratest dimap (Brandenburg) 19.09.2018 21 23 7 5 17 23 4 INSA (BILD) 17.08.2018 18 23 8 5 18 21 BVB 4 Sonst. 3 Infratest dimap (RBB, Antenne Brandenburg) 18.04.2018 23 23 7 4 17 22 4 Infratest dimap (RBB) 14.11.2017 22 23 6 7 17 20 5 Forsa (Märkische Allgemeine) 10.11.2017 22 25 6 5 18 18 6 Landtagswahl 2014 23 31,9 6,2 1,5 18,6 12,2 BVB 2,7 NPD 2,2

Sonst. 1,9

Obwohl sich das Endergebnis erst am Wahlsonntag entscheidet, können die Wähler natürlich auch bei der Landtagswahl in Brandenburg Briefwahl beantragen. Hierfür ist vor allem die Wahlbenachrichtigung zur Brandenburg-Wahl erforderlich, die man sonst auch ins Wahllokal mitbringen muss.

Falls Sie noch nicht wissen, was Sie bei der Landtagswahl in Brandenburg auf dem Stimmzettel ankreuzen sollen, können Sie den Wahl-O-Mat nutzen, der Ihnen als Wahl-Entscheidungshilfe dienen kann.

