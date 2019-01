Schwarz-Grün in Hessen unter Druck: Keine Stimme darf fehlen - Eröffnungsrede gehört AfD-Politiker

Bouffier soll wieder Ministerpräsident werden

+ © dpa / Boris Roessler Konstituierende Sitzung Landtag Hessen © dpa / Boris Roessler

In Hessen wird es am Freitag für Schwarz-Grün ernst: Die Koalition will Volker Bouffier wieder zum Ministerpräsidenten küren - braucht dafür aber jede ihrer Stimmen.